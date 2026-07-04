Le FMI reçu par Diomaye Faye pour relancer le dialogue avec Dakar

La rencontre entre le président Bassirou Diomaye Faye et le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI) constitue une étape attendue dans la reconfiguration des relations financières du Sénégal avec ses partenaires multilatéraux. À l’issue de cet entretien tenu à Dakar, le responsable du FMI a livré publiquement les grandes lignes des discussions, confirmant l’engagement du bailleur à poursuivre son accompagnement du pays.

Un dialogue technique remis sur les rails

Les échanges se sont concentrés sur la situation macroéconomique du Sénégal et sur les conditions d’un éventuel nouveau programme entre Dakar et l’institution. Depuis la publication du rapport de la Cour des comptes révisant à la hausse la dette publique et le déficit hérités de l’ère Macky Sall, les relations entre le pays et le FMI étaient entrées dans une phase d’ajustement. L’audience présidentielle marque une volonté commune de dépasser cette séquence de vérifications pour ouvrir un nouveau chapitre.

Le représentant du Fonds a insisté sur la qualité du dialogue technique en cours entre les services de l’institution et les autorités sénégalaises. Concrètement, il s’agit de convenir des paramètres d’un futur accord, alors que le programme précédent avait été suspendu à la suite des révisions statistiques. Les équipes du ministère des Finances et du Budget travaillent depuis plusieurs mois à consolider les données publiques et à définir une trajectoire d’assainissement crédible.

Assainissement budgétaire et souveraineté économique

Pour l’exécutif sénégalais, l’enjeu dépasse la seule question du financement. Le retour d’un cadre formalisé avec le FMI conditionne l’accès à d’autres guichets, notamment ceux de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et des marchés obligataires internationaux. Sans signal positif de Washington, le coût de la dette souveraine sénégalaise reste sous pression, comme l’ont montré les récentes émissions du Trésor sur le marché régional de l’Union monétaire ouest-africaine.

Le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko défend une ligne d’orthodoxie budgétaire assumée, combinée à un discours de rupture avec les pratiques de l’ancien régime. Cette équation politique se traduit par un plan de redressement qui prévoit une meilleure mobilisation des recettes fiscales, une rationalisation des dépenses non prioritaires et un réexamen de certains contrats stratégiques dans les hydrocarbures et les mines. Le FMI, de son côté, veut s’assurer que les réformes annoncées sont soutenables et compatibles avec les objectifs sociaux affichés par Dakar.

Un calendrier serré pour Dakar

Le contexte régional ajoute à la pression. La sortie annoncée des pays de l’Alliance des États du Sahel de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), la volatilité des cours des matières premières et le resserrement des conditions de financement en devises réduisent les marges de manœuvre des Trésors ouest-africains. Le Sénégal, qui a démarré l’exploitation de ses ressources gazières et pétrolières offshore, mise sur la montée en puissance de ces revenus pour desserrer l’étau budgétaire, sans pour autant en attendre un miracle à court terme.

L’audience de ce jour envoie donc un signal aux investisseurs et aux agences de notation : le canal de communication entre Dakar et le FMI reste ouvert, et la perspective d’un nouvel accord n’est pas écartée. Reste à traduire cette dynamique diplomatique en engagements chiffrés, avec un calendrier de missions techniques et, in fine, un passage devant le conseil d’administration de l’institution. Les prochaines semaines devraient préciser la nature du futur programme, sa durée et le volume des ressources mobilisables.

Par ailleurs, la présence médiatisée du patron du département Afrique du FMI à Dakar contribue à normaliser une relation qui avait connu quelques crispations publiques après la publication de l’audit de la Cour des comptes. Pour Bassirou Diomaye Faye, la séquence permet aussi de conforter, en interne, la crédibilité d’une stratégie économique qui articule discipline budgétaire et transformation structurelle. Selon Seneweb.

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