Liban-Israël : polémique autour d’un accord-cadre négocié sous pression

L’annonce d’un possible accord-cadre entre le Liban et Israël agite la scène politique beyrouthine depuis plusieurs jours. Portée par la médiation de Washington, l’initiative viserait à établir un mécanisme durable de gestion des différends entre les deux États, encore techniquement en état de guerre. Pour le quotidien libanais Al Akhbar, proche de l’axe de la résistance, le texte en discussion dépasserait largement la simple désescalade militaire pour toucher aux fondements mêmes de la souveraineté nationale.

Un cadre de négociation sous forte tutelle américaine

Le dispositif serait piloté par l’envoyé américain chargé du dossier libanais, dans le prolongement des efforts entamés après le cessez-le-feu de novembre 2024 entre le Hezbollah et l’armée israélienne. Selon la lecture proposée par Al Akhbar, la partie libanaise se retrouverait en position asymétrique face à un interlocuteur israélien soutenu politiquement, militairement et diplomatiquement par Washington. Cette configuration alimente les craintes d’une négociation où Beyrouth disposerait de peu de marges pour défendre ses lignes rouges historiques.

Le journal évoque un texte structuré autour de plusieurs volets, allant de la démarcation des frontières terrestres aux arrangements sécuritaires dans le sud du pays, en passant par des mécanismes de coordination économique. Cette ampleur, inédite depuis les négociations de 1983 qui avaient abouti à l’accord avorté du 17 mai, place le débat sur un terrain hautement inflammable dans un pays où la mémoire de l’occupation israélienne du Sud, jusqu’en 2000, demeure vive.

Le spectre d’une souveraineté vidée de sa substance

Le titre retenu par Al Akhbar, qui interroge frontalement la possibilité pour le Liban de devenir une colonie israélienne, traduit la virulence de la contestation d’une partie de la classe politique libanaise. Le quotidien soutient que plusieurs clauses envisagées reviendraient à consacrer un droit de regard israélien sur les affaires intérieures du pays, notamment en matière de sécurité et de reconstruction du Sud dévasté par le conflit de 2024. La question du désarmement des formations non étatiques, ligne rouge revendiquée par Tel-Aviv, cristallise particulièrement les tensions.

Cette lecture n’est pas partagée par l’ensemble des acteurs libanais. Une partie des courants souverainistes chrétiens et sunnites voit dans la normalisation partielle une opportunité de sortir le pays de son isolement régional et d’attirer les capitaux du Golfe, aujourd’hui suspendus au règlement du dossier sécuritaire. La présidence de la République et le gouvernement, formés au début de 2025 après une longue vacance institutionnelle, avancent avec prudence, conscients qu’un faux pas pourrait rallumer la conflagration interne.

Un précédent régional qui pèse sur les esprits

Le débat libanais s’inscrit dans une dynamique régionale plus large. Depuis les accords d’Abraham de 2020, plusieurs capitales arabes ont formalisé leurs relations avec Israël, tandis que l’Arabie saoudite maintient un processus ouvert mais conditionné à la question palestinienne. Le cas libanais se distingue toutefois par la présence d’un contentieux territorial actif, par la fragilité institutionnelle du pays et par le poids d’un Hezbollah affaibli militairement mais toujours structurant sur la scène chiite.

Les partisans de l’accord-cadre invoquent la nécessité de verrouiller les acquis du cessez-le-feu et de prévenir une nouvelle guerre dont l’économie libanaise, en récession depuis 2019, ne se relèverait pas. Les critiques rétorquent que tout engagement signé dans le rapport de force actuel entérinera durablement la supériorité israélienne, notamment sur les blocs gaziers offshore contestés et sur les points frontaliers stratégiques comme la zone de Chebaa.

Une équation intérieure explosive

La question du calendrier ajoute à la complexité. Le Parlement libanais, où les équilibres confessionnels imposent un compromis permanent, devra tôt ou tard se prononcer sur tout texte engageant l’État. Or, aucune formation ne souhaite porter seule la responsabilité historique d’une signature avec Israël, ni celle d’un refus qui exposerait le pays à de nouvelles frappes. Cette paralysie potentielle offre à la médiation américaine un rôle d’arbitre décisif, mais fragile.

Reste que les contours exacts du document en discussion demeurent partiellement opaques, chaque camp instrumentalisant les fuites pour peser sur l’opinion. Dans les prochaines semaines, la publication éventuelle d’une version consolidée constituera un test grandeur nature pour les institutions libanaises et pour la capacité du pays à préserver ses attributs de souveraineté. Selon Al Akhbar, l’issue de ce processus déterminera pour longtemps la place du Liban dans l’ordre régional issu de la guerre de 2024.

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