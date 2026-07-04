Nucléaire iranien : Washington resserre son ultimatum à Téhéran

Le dossier nucléaire iranien traverse une séquence particulièrement tendue. Selon le quotidien libanais Al Akhbar, la marge de manœuvre diplomatique entre les États-Unis et la République islamique se réduit à mesure que l’ultimatum posé par Washington approche de son terme. Les canaux de discussion demeurent ouverts, mais la distance entre les deux capitales sur les paramètres fondamentaux d’un accord n’a pas diminué, laissant planer le spectre d’une confrontation aux répercussions régionales lourdes.

Un ultimatum américain qui se resserre sur Téhéran

L’administration américaine a assorti sa proposition de négociation d’un calendrier contraint, présenté comme non extensible. L’objectif affiché consiste à obtenir un engagement iranien vérifiable sur l’enrichissement d’uranium et sur la trajectoire balistique du pays. Washington entend éviter la répétition du schéma de 2015, jugé trop permissif sur la clause d’extinction et sur les activités connexes.

Téhéran, de son côté, oppose une lecture radicalement différente. La direction iranienne considère que la pression maximale n’a pas produit les effets escomptés et refuse tout format qui reviendrait à démanteler des capacités déclarées civiles. Les autorités iraniennes lient explicitement toute concession à la levée effective des sanctions financières et pétrolières qui étranglent l’économie depuis le retrait américain de l’accord de Vienne en 2018.

Une hostilité structurelle au-delà du dossier atomique

La négociation nucléaire ne peut être dissociée de la recomposition régionale en cours depuis l’automne 2023. L’affaiblissement de l’axe soutenu par Téhéran, avec les revers subis par le Hezbollah au Liban, l’effondrement du régime syrien et l’attrition des capacités du Hamas, modifie l’équation stratégique. Washington estime disposer d’un rapport de force favorable pour imposer ses conditions, tandis que la République islamique cherche à préserver ce qu’il reste de sa profondeur stratégique.

Cette asymétrie perçue nourrit la méfiance côté iranien. Les responsables du Guide suprême redoutent qu’un accord conclu en position de faiblesse ne serve de prélude à des exigences ultérieures sur le programme balistique, sur les alliances régionales, voire sur la nature même du régime. Le débat interne, entre partisans d’une ouverture pragmatique et gardiens de la ligne dure, s’est intensifié ces dernières semaines.

Un rituel funéraire qui prend une portée politique

Le contexte est également marqué par ce que la presse iranienne a qualifié de cérémonie du siècle. Les hommages officiels rendus aux figures militaires et politiques disparues au cours des affrontements récents ont été mis en scène comme un moment de cohésion nationale. Les autorités entendent démontrer que la République islamique conserve sa capacité de mobilisation populaire, malgré les pertes accumulées et les difficultés économiques qui affectent le quotidien des Iraniens.

La séquence funéraire remplit aussi une fonction diplomatique implicite. En orchestrant des rassemblements massifs, Téhéran signale à Washington et à ses partenaires régionaux, en particulier Israël et les monarchies du Golfe, que la légitimité du régime n’est pas entamée au point d’accepter un accord perçu comme humiliant. Le message adressé à l’opinion intérieure vise à préparer la population à un scénario prolongé de tensions, y compris militaires.

Les scénarios ouverts pour les prochaines semaines

Trois trajectoires se dessinent à court terme. La première, un accord partiel et technique, gèlerait l’enrichissement à un seuil défini contre une levée graduelle de certaines sanctions. La deuxième, un statu quo prolongé, verrait chaque partie tester la résistance de l’autre par des mesures coercitives limitées, sabotages, saisies, cyberattaques. La troisième, la plus redoutée par les capitales régionales, ouvrirait la voie à des frappes ciblées sur les installations nucléaires, avec un risque d’embrasement impliquant les infrastructures énergétiques du Golfe.

Pour les États exportateurs d’hydrocarbures et pour les places financières exposées au Moyen-Orient, l’incertitude pèse déjà sur les primes de risque. Les marchés pétroliers intègrent progressivement l’hypothèse d’une rupture, sans toutefois basculer dans un scénario de crise ouverte. Reste que le temps diplomatique s’est considérablement raccourci, et que les fenêtres de compromis se referment à mesure que les acteurs consolident leurs lignes rouges. Selon Al Akhbar, l’écart entre positions américaines et iraniennes demeure entier à la veille de l’échéance.

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