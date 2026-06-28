La Banque mondiale engage plus de 3 milliards de dollars dans Simandou

Le programme Simandou, en Guinée, franchit une nouvelle étape avec l’arrivée annoncée d’un financement supérieur à trois milliards de dollars de la Banque mondiale. Cet appui, dont les contours ont été précisés fin juin, vise à accompagner le développement du plus vaste gisement de fer à haute teneur encore inexploité au monde, situé dans la chaîne montagneuse du sud-est guinéen. Pour Conakry, l’engagement de l’institution de Bretton Woods constitue une caution stratégique de premier ordre.

Un engagement financier qui change d’échelle

Avec une enveloppe annoncée à plus de trois milliards de dollars, le Groupe de la Banque mondiale signe l’une de ses plus importantes interventions sur le continent en matière de financement minier et d’infrastructures associées. L’institution multilatérale s’inscrit ainsi dans une logique de partage du risque avec les opérateurs privés engagés sur Simandou, dans un secteur où les besoins en capitaux dépassent largement les capacités budgétaires des États hôtes.

Le programme guinéen mobilise déjà un consortium de sidérurgistes chinois et le britannique Rio Tinto sur les blocs nord et sud du gisement. Le chantier comporte un volet ferroviaire de plus de 600 kilomètres reliant les mines au littoral, ainsi qu’un terminal portuaire en eau profonde à Morebaya. À ce stade, l’investissement total cumulé du projet est estimé par les opérateurs autour de 20 milliards de dollars, ce qui en fait la première opération industrielle d’Afrique subsaharienne depuis plusieurs décennies.

Pourquoi Simandou est devenu un actif géopolitique

Au-delà du tonnage de minerai, Simandou cristallise des enjeux qui dépassent la seule Guinée. Le gisement recèle un fer à teneur supérieure à 65 %, qualité recherchée par les aciéries soucieuses de réduire leurs émissions de CO2 dans le contexte de la transition énergétique. Cette caractéristique en fait un actif stratégique pour les industriels chinois, premiers importateurs mondiaux de minerai de fer, mais aussi un levier de diversification face à la dépendance historique au minerai australien et brésilien.

L’arrivée de la Banque mondiale dans le tour de table financier change la lecture politique du projet. L’institution apporte non seulement des capitaux, mais une grille d’exigences en matière de gouvernance, de transparence des flux et de standards environnementaux. Pour la junte au pouvoir à Conakry, dirigée par le général Mamadi Doumbouya, ce sceau multilatéral peut faciliter l’accès à d’autres financements concessionnels et rassurer les bailleurs occidentaux sur la trajectoire économique du pays.

Conakry ambitionne de tirer du complexe Simandou un saut de croissance significatif. Selon les projections officielles relayées ces derniers mois, l’exploitation pleine du gisement pourrait doubler le produit intérieur brut de la Guinée à l’horizon de la décennie. Les premières expéditions commerciales sont attendues entre la fin 2025 et 2026, calendrier que les autorités défendent malgré la complexité logistique de l’ensemble.

Effets attendus sur les infrastructures et l’économie locale

Le financement de la Banque mondiale devrait prioritairement irriguer les infrastructures partagées, à commencer par le corridor ferroviaire transguinéen et les ouvrages portuaires. Ces actifs, conçus en multi-utilisateurs, sont appelés à servir au-delà des seuls besoins miniers, en ouvrant des perspectives au transport de marchandises agricoles et de passagers dans des régions enclavées de Haute-Guinée et de Guinée forestière.

L’enjeu local porte également sur le contenu national. Les autorités guinéennes ont réitéré ces derniers mois leur volonté de capter une part substantielle de la valeur ajoutée, à travers l’emploi, la sous-traitance et la fiscalité minière. Le suivi par la Banque mondiale, qui dispose d’instruments de garantie via la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) et la Société financière internationale (SFI), pourrait crédibiliser les engagements de redistribution pris par Conakry vis-à-vis des populations riveraines.

Reste la question des risques. Les retards accumulés depuis la découverte du gisement à la fin des années 1990, les contentieux miniers récurrents et les tensions politiques internes pèsent encore sur la confiance des marchés. L’appui de l’institution multilatérale envoie toutefois un signal de stabilisation que les opérateurs présents sur le terrain attendaient depuis plusieurs mois. Selon Financial Afrik.

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