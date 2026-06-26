Auplata Mining Group : les zones d’ombre d’un empire minier africain

L’expansion d’Auplata Mining Group (AMG) sur trois continents miniers, du Maroc au Pérou en passant par la République démocratique du Congo, alimente une lecture critique de la gouvernance du groupe. Adossé à des permis aurifères et polymétalliques dispersés, le holding suscite des interrogations récurrentes sur la consistance réelle de son portefeuille d’actifs, la solidité de ses partenariats locaux et la transparence de ses circuits financiers. Pour un opérateur minier coté, la question n’est pas accessoire : elle conditionne l’accès au capital et la crédibilité auprès des États hôtes.

Un portefeuille éclaté entre trois géographies minières

Le groupe revendique une présence simultanée sur l’arc atlasique marocain, dans les districts aurifères péruviens et au sein de la ceinture cuprifère congolaise. Cette dispersion géographique, présentée comme une stratégie de diversification du risque pays, interroge la capacité opérationnelle d’une structure dont la capitalisation reste modeste au regard des standards des juniors minières internationales. Le Maroc constitue une porte d’entrée historique vers les ressources non énergétiques d’Afrique du Nord, le Pérou apporte une exposition aux métaux précieux dans un environnement minier mature, et la RDC ouvre l’accès au cobalt et au cuivre, deux ressources critiques pour la transition énergétique.

Reste que la juxtaposition de juridictions aussi différentes complique la consolidation comptable, la due diligence et le suivi extractif. Les régulateurs financiers européens, comme les autorités minières africaines, exigent désormais des reportings granulaires sur la chaîne de valeur, depuis l’extraction jusqu’à la commercialisation. Or, plusieurs filiales d’AMG évoluent dans des environnements où l’artisanat minier reste prépondérant, rendant la traçabilité du métal particulièrement délicate.

Gouvernance et actionnariat sous la loupe

Au cœur des interrogations figure la structure capitalistique du groupe et le rôle de son principal animateur, l’homme d’affaires Luc Gérard Nyafé. Les enchaînements de participations, les véhicules d’investissement intermédiaires et les opérations capitalistiques successives composent un schéma que les analystes peinent à cartographier de manière exhaustive. Cette opacité relative n’est pas inédite dans le secteur des juniors minières, mais elle entre en collision avec les exigences croissantes des places financières en matière de transparence des bénéficiaires effectifs.

La gouvernance d’AMG s’inscrit par ailleurs dans une période où la directive européenne sur le devoir de vigilance et les standards de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) imposent une documentation rigoureuse des flux financiers entre filiales et maisons mères. Les autorités congolaises, en particulier, ont durci ces dernières années leur lecture des contrats miniers, multipliant les revues et les renégociations. Tout opérateur dont les structures intermédiaires manquent de lisibilité s’expose à un risque réglementaire accru.

Un test pour la crédibilité des juniors africaines

Au-delà du cas particulier, la trajectoire d’Auplata Mining Group illustre les tensions structurelles qui traversent le segment des sociétés minières de taille intermédiaire actives en Afrique. Ces acteurs jouent un rôle réel dans la prospection et le développement de gisements que les majors délaissent, mais leur fragilité financière les rend dépendants d’un narratif boursier qui doit constamment être nourri. Quand les annonces de permis ou de partenariats ne se traduisent pas rapidement par des flux de production documentés, la confiance des investisseurs s’érode.

Le Maroc, qui ambitionne de devenir un hub minier régional, surveille étroitement les opérateurs étrangers présents sur son sol. La RDC, premier producteur mondial de cobalt, a réaffirmé son intention de capter une part accrue de la valeur extraite. Le Pérou, confronté à des contestations sociales récurrentes autour des sites aurifères, durcit lui aussi ses exigences environnementales. Dans cette triple équation, un groupe comme AMG ne peut prospérer durablement qu’en levant les ambiguïtés qui entourent son périmètre.

Concrètement, la question posée aux dirigeants du groupe est celle d’un alignement rapide sur les standards de transparence attendus par les autorités boursières, les États hôtes et les bailleurs spécialisés dans les ressources naturelles. Faute de quoi, l’empire minier revendiqué risque de demeurer plus déclaratif qu’opérationnel. Selon Financial Afrik, plusieurs zones grises persistent autour des actifs, des montages et des partenariats du groupe.

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