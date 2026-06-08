Assurance maritime : l’Afrique exclue de la détente tarifaire mondiale

Le marché mondial de l’assurance maritime traverse une phase de détente tarifaire inédite depuis plusieurs années, mais l’Afrique demeure une zone à part, exposée à une accumulation de risques géopolitiques qui freinent la baisse des primes. C’est le constat dressé par le courtier international Marsh dans son dernier rapport sectoriel, qui pointe une divergence croissante entre les conditions offertes aux armateurs opérant sur les grandes routes commerciales et celles imposées aux flottes desservant le continent africain. Cette dichotomie redessine l’économie du fret maritime régional.

Un marché mondial entré dans un cycle de détente

Après plusieurs exercices marqués par une remontée continue des primes, le marché international de l’assurance corps et facultés connaît une accalmie tarifaire généralisée. La concurrence accrue entre porteurs de risque, l’arrivée de nouvelles capacités sur le marché londonien et la modération relative de la sinistralité ont permis aux assurés de renégocier leurs conditions à la baisse. Les courtiers spécialisés constatent un assouplissement des clauses contractuelles, doublé d’une plus grande souplesse sur les franchises.

Ce mouvement bénéficie surtout aux armateurs disposant de flottes modernes et de profils de risque maîtrisés. Les segments porte-conteneurs et vraquiers profitent pleinement de cette inflexion, tandis que les pétroliers conservent un traitement particulier en raison de leur exposition aux zones de tension. Marsh souligne que cette détente intervient malgré la persistance de zones de conflit majeures, signe que les capacités disponibles excèdent désormais la demande sur la plupart des classes d’actifs.

L’Afrique pénalisée par la prime géopolitique

Le continent africain échappe pourtant à cette dynamique favorable. Les armateurs qui touchent les ports d’Afrique de l’Ouest, du golfe de Guinée ou de la corne de l’Afrique continuent de subir des surprimes substantielles, justifiées par les compagnies d’assurance par la persistance des actes de piraterie, des vols à main armée et des tensions politiques dans plusieurs pays côtiers. Le golfe de Guinée reste classé parmi les zones les plus exposées au monde en matière de sûreté maritime, même si les incidents recensés ont reculé.

La situation est aggravée par l’instabilité dans la région sahélienne et par les conséquences indirectes des crises en mer Rouge sur les routes contournant le cap de Bonne-Espérance. Les armateurs européens et asiatiques qui réorientent leur trafic via l’Afrique australe génèrent une congestion logistique qui se traduit par une exposition accrue dans les ports de transit comme Durban, Walvis Bay ou Pointe-Noire. Les assureurs intègrent ces facteurs dans leurs modèles tarifaires, au détriment des chargeurs africains.

Souveraineté assurantielle et capacité régionale

Cette divergence relance le débat sur la souveraineté assurantielle du continent. Les capacités domestiques restent modestes face aux besoins du transport maritime, contraignant les armateurs locaux et les chargeurs à se tourner vers les marchés de Londres, Paris ou Singapour. La part des risques maritimes africains réellement souscrits par des compagnies du continent demeure marginale, ce qui prive l’écosystème régional d’une source de revenus stratégique et entretient une dépendance structurelle.

Plusieurs initiatives tentent de corriger ce déséquilibre. La Compagnie commune de réassurance des États membres de la Conférence interafricaine des marchés d’assurances (CICA-Ré) et la Société africaine de réassurance (Africa Re) travaillent à élargir leurs capacités de souscription sur les branches transport. Mais la maîtrise technique des risques de guerre, de piraterie et de pollution maritime exige des compétences pointues que peu de marchés nationaux possèdent encore. Les régulateurs régionaux, à l’image de la CIMA en zone franc, encouragent la rétention domestique sans toujours disposer des leviers pour l’imposer.

Reste que la conjoncture pourrait offrir une fenêtre d’opportunité. Avec un marché mondial en phase de détente, les réassureurs internationaux sont davantage disposés à céder des parts de risque à leurs partenaires africains, ce qui peut accélérer la montée en compétence des marchés locaux. La condition reste la stabilisation sécuritaire des zones sensibles, sans laquelle la prime géopolitique continuera de peser sur la compétitivité du fret continental. Selon Financial Afrik, le rapport Marsh confirme que cette double trajectoire, mondiale et africaine, structurera durablement l’économie de l’assurance maritime.

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