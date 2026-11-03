MTN Ghana engage 1,1 milliard USD pour densifier ses infrastructures

C’est l’une des enveloppes les plus importantes jamais annoncées par un opérateur télécoms en Afrique de l’Ouest anglophone. MTN Ghana, filiale ghanéenne du groupe sud-africain MTN et premier opérateur du pays, consacrera 1,1 milliard de dollars entre 2026 et 2029 à la montée en puissance de son réseau. L’annonce, rendue publique le 2 novembre 2026, confirme que la bataille des infrastructures mobiles entre dans une nouvelle phase sur le marché ghanéen, où la pression concurrentielle n’a cessé de s’accentuer depuis dix-huit mois.

Un marché ghanéen redessiné par l’arrivée de Telecel

Le contexte dans lequel s’inscrit cet engagement financier a profondément changé. Depuis le rachat des activités de Vodafone Ghana par le groupe Telecel, finalisé en 2023, le paysage s’est polarisé autour de trois acteurs : MTN Ghana, Telecel Ghana et AirtelTigo, cette dernière étant détenue par l’État depuis 2021. MTN y domine très largement, avec une part de marché estimée au-delà de 70 % des abonnés mobiles selon les publications périodiques de la National Communications Authority (NCA), le régulateur sectoriel ghanéen.

Cette position dominante expose paradoxalement l’opérateur. La NCA a plusieurs fois publiquement envisagé des mesures correctrices, et la qualification de MTN comme opérateur significatif sur le marché, actée en 2020, s’est traduite par des obligations spécifiques en matière de partage d’infrastructures et de tarification. Dans ce cadre, un plan d’investissement de l’ampleur annoncée fonctionne autant comme un signal industriel que comme un argument réglementaire : il atteste que la rente du leader est réinjectée dans l’outil productif, et non simplement remontée vers la maison mère de Johannesburg.

CAPEX, 5G et fibre : les lignes de force d’un cycle d’investissement

L’enveloppe de 1,1 milliard de dollars s’inscrit dans un mouvement plus large. Le groupe MTN, à l’échelle continentale, a plusieurs fois affiché un ratio CAPEX sur chiffre d’affaires autour de 15 à 18 % ces dernières années, avec une inflexion vers la 5G et les data centers. Au Nigeria, sa plus grosse filiale, le groupe a déployé la cinquième génération mobile dès 2022 ; en Afrique du Sud, il revendique plusieurs milliers de sites 5G activés. Le Ghana, où la 5G a été lancée commercialement en 2024 via la coentreprise Next-Gen InfraCo, constituait le maillon manquant de cette stratégie régionale.

Trois chantiers techniques structurent habituellement ce type de plan. Le premier concerne la densification du réseau radio, avec l’ajout de sites 4G dans les zones périurbaines et rurales où la couverture reste inégale, et la montée progressive vers la 5G dans les grandes agglomérations d’Accra, Kumasi et Takoradi. Le deuxième porte sur la fibre optique, à la fois pour raccorder les sites mobiles et pour développer l’offre fixe aux entreprises. Le troisième, moins visible, mobilise les capacités cloud et data center, segment sur lequel MTN a érigé une filiale dédiée à l’échelle du groupe.

Un pari économique sous contrainte macroéconomique

Reste la question du financement. Le Ghana sort d’une séquence macroéconomique éprouvante, marquée par un défaut sur sa dette extérieure en décembre 2022 et par un programme du Fonds monétaire international de 3 milliards de dollars approuvé en mai 2023. Le cedi a perdu une part substantielle de sa valeur face au dollar depuis 2022, ce qui renchérit mécaniquement les investissements télécoms, dont les équipements se facturent en devises. Un plan de 1,1 milliard de dollars sur trois ans, soit un peu plus de 360 millions par an en moyenne, suppose donc un pilotage financier serré, probablement combinant fonds propres générés par l’activité ghanéenne et appui du groupe.

À l’arrivée, le succès de ce cycle d’investissement se mesurera à plusieurs aunes. La qualité de service perçue par les abonnés, régulièrement scrutée par la NCA, en sera le baromètre le plus immédiat. La capacité de MTN Ghana à défendre ses parts de marché face à un Telecel adossé à un actionnariat franco-émirati et à un AirtelTigo soutenu par l’État constituera le second indicateur. Enfin, la contribution fiscale de l’opérateur, significative dans un pays qui a renégocié sa dette, sera suivie de près par les autorités d’Accra.

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