Sonatel affiche 13% de hausse du bénéfice au T3 2026

Le groupe Sonatel, premier opérateur de télécommunications au Sénégal et filiale régionale d’Orange, a annoncé fin octobre 2026 une hausse de 13% de son bénéfice consolidé sur le troisième trimestre. L’opérateur sénégalais confirme ainsi une dynamique entamée les trimestres précédents, dans un environnement pourtant marqué par un alourdissement de la fiscalité spécifique au secteur des télécoms et par la montée en puissance des services financiers numériques comme nouveau centre de gravité du marché ouest-africain.

Un opérateur sénégalais devenu plateforme sous-régionale

Sonatel n’est plus seulement l’historique opérateur national sénégalais né en 1985 et privatisé en 1997 avec l’entrée de France Télécom à son capital. Le groupe est aujourd’hui présent dans cinq pays — Sénégal, Mali, Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone — avec un parc clients estimé par le groupe à plus de 38 millions d’utilisateurs à fin 2024, selon ses communications financières publiques. Cette assise régionale explique en grande partie la résilience de ses comptes face aux chocs ponctuels sur un marché donné.

La diversification géographique a notamment permis au groupe sénégalais d’amortir les épisodes de coupures internet survenus au Sénégal en 2023, puis les tensions sécuritaires au Mali, qui pèsent toujours sur l’activité de la filiale Orange Mali. Le relais guinéen, en forte croissance depuis plusieurs exercices, et la position dominante au Sénégal continuent de porter l’essentiel du résultat consolidé. La contribution des filiales hors Sénégal dépasserait désormais le tiers du chiffre d’affaires du groupe, ordre de grandeur cohérent avec les publications récentes de l’opérateur.

Mobile money et data, les deux moteurs du cycle actuel

La hausse de 13% du résultat trimestriel ne s’explique pas uniquement par la maîtrise des coûts. Elle traduit un basculement structurel du modèle économique vers deux segments à forte marge : les services data et les paiements mobiles. Orange Money, lancé au Sénégal en 2010, revendique plusieurs dizaines de millions de comptes actifs à l’échelle de la zone Orange Middle East and Africa, dont une part significative est opérée par Sonatel. Au Sénégal, le service capte, selon les données de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), une part majoritaire des transactions de monnaie électronique.

Le trafic data, pour sa part, bénéficie du déploiement progressif de la 4G+ et des premières expérimentations 5G validées par l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP). La bande passante internationale desservie par Sonatel a été renforcée par les atterrages des câbles sous-marins 2Africa et Amitié, dont les mises en service récentes dans la région de Dakar sécurisent la capacité pour les prochaines années. Ces investissements lourds pèsent sur le CAPEX mais soutiennent la croissance des revenus unitaires par client.

Pression fiscale et concurrence intra-groupe en toile de fond

La performance publiée fin octobre intervient dans un contexte fiscal tendu. Depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye en avril 2024, le gouvernement sénégalais a engagé une révision des contributions sectorielles, y compris pour les opérateurs télécoms, dans le cadre de son effort de redressement budgétaire négocié avec le Fonds monétaire international. Les prélèvements spécifiques, qui ciblent le chiffre d’affaires et les transactions de mobile money, grèvent mécaniquement les marges de l’opérateur sénégalais et nourrissent un dialogue parfois tendu avec l’ARTP.

Reste que Sonatel conserve une avance confortable sur son principal concurrent, Free Sénégal, détenu par Axian depuis 2019, et sur Expresso, filiale de Sudatel en difficulté financière. À l’échelle régionale, la comparaison avec MTN, dont la zone Afrique de l’Ouest reste pénalisée par la crise naira au Nigeria, ou avec Moov Africa, filiale du marocain Maroc Telecom, confirme la robustesse du modèle sénégalais. Un cas de figure comparable à celui de Safaricom au Kenya, où la combinaison data et paiements mobiles tire désormais l’essentiel de la rentabilité.

Pour les analystes de la Bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan, où le titre Sonatel pèse plus du quart de la capitalisation de la cote, la publication confirme le statut de valeur refuge de l’opérateur. Les prochains trimestres diront si cette résilience survit à l’application pleine des nouvelles mesures fiscales attendues dans la loi de finances sénégalaise 2027, actuellement en préparation.

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