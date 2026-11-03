La RDC quitte la liste grise du GAFI, Kinshasa rassure les investisseurs

La République démocratique du Congo sort de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), un reclassement dont la portée économique dépasse largement la seule symbolique diplomatique. L’information, rendue publique le 3 novembre 2026, referme une séquence ouverte quatre ans plus tôt, lorsque l’organisme intergouvernemental basé à Paris avait placé Kinshasa sous surveillance renforcée pour défaillances dans son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Pour la deuxième économie d’Afrique centrale, ce changement de statut agit comme un signal adressé aux banques correspondantes, aux bailleurs multilatéraux et aux grands investisseurs miniers.

Un reclassement qui redonne de l’air à la place financière congolaise

L’inscription sur la liste grise du GAFI n’est pas une sanction formelle, mais elle produit des effets très concrets. Les établissements bancaires étrangers appliquent aux juridictions concernées une diligence renforcée qui alourdit le traitement des opérations, allonge les délais et renchérit le coût des transactions transfrontalières. Plusieurs études de la Banque mondiale ont documenté, dans la décennie 2010, un recul mesurable des flux d’investissements directs étrangers vers les pays listés, parfois chiffré autour de 7 à 10 % du PIB sur la durée d’inscription. Pour une économie dont l’ossature extractive dépend d’opérateurs internationaux, la contrainte était loin d’être cosmétique.

Le retrait de la RDC lève une partie de cette prime de risque réglementaire. Il devrait faciliter la relation entre les banques commerciales de la place de Kinshasa et leurs correspondants européens et nord-américains, dont plusieurs avaient réduit leur exposition depuis le début des années 2020 dans le cadre du mouvement général de de-risking. La Banque centrale du Congo, qui pilote la supervision prudentielle, et la Cellule nationale des renseignements financiers (CENAREF) sont les premières bénéficiaires institutionnelles de cette normalisation.

Le dividende minier : cobalt, cuivre et chaînes de valeur

L’implication la plus stratégique concerne le secteur minier. La RDC assure environ 70 % de la production mondiale de cobalt et figure, avec plus de 2,8 millions de tonnes extraites en 2023 selon les données de l’US Geological Survey, parmi les trois premiers producteurs mondiaux de cuivre. Ces métaux sont au cœur de la transition énergétique et de la bataille industrielle sino-occidentale autour des batteries. Or les grands financements miniers, qu’ils soient portés par des consortiums bancaires, des agences de crédit export ou des véhicules de type streaming, intègrent désormais systématiquement une analyse LBC/FT de la juridiction d’accueil.

Le reclassement par le GAFI simplifie l’instruction de ces dossiers. Il conforte aussi la position de Kinshasa dans ses discussions avec le Fonds monétaire international, dont le programme en cours s’appuie sur une série de repères structurels liés à la gouvernance financière. Le gouvernement congolais pourra plus aisément plaider la crédibilité de son cadre de régulation auprès des agences de notation souveraine et des émetteurs privés tentés par une incursion sur les marchés internationaux de la dette.

Un précédent ivoirien et un chantier encore ouvert

La RDC suit une trajectoire déjà empruntée par la Côte d’Ivoire, retirée en 2024 d’une liste grise où elle était entrée deux ans plus tôt. Abidjan avait documenté, dans les mois suivants, une détente mesurable des conditions de refinancement de ses banques sur les marchés régionaux. Le Maroc, le Sénégal et l’Afrique du Sud ont connu des cycles comparables, confirmant qu’un passage par la vigilance renforcée du GAFI est devenu un parcours balisé plus qu’un verdict définitif. Plusieurs juridictions africaines restent toutefois sous surveillance, ce qui maintient la question de la conformité au sommet de l’agenda financier continental.

Reste que la sortie de liste ne clôt pas le chantier. Le GAFI assortit généralement ses décisions de recommandations de suivi, portant notamment sur la transparence des bénéficiaires effectifs, la supervision du secteur minier et aurifère artisanal, et l’efficacité des poursuites judiciaires en matière de blanchiment. Pour Kinshasa, la véritable épreuve commence maintenant : convertir la reconnaissance technique du GAFI en gains tangibles pour l’économie réelle, sans relâcher l’effort réglementaire qui a permis d’en arriver là.

Pour aller plus loin

Bank of America mandate Harvest AM pour prospecter la CEMAC · PRES : le Sénégal n’engrangera que 311 milliards sur 762 attendus · Wave absent de PI-SPI : la BCEAO testée sur l’interopérabilité UEMOA

J’aime ça : J’aime Chargement…