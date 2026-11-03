Orange Bank Africa écarte l’hypothèse d’une cession par Orange

La direction d’Orange Bank Africa, filiale financière du groupe de télécoms français Orange basée à Abidjan, est sortie de sa réserve pour contester les informations publiées le 16 octobre 2026 par le média spécialisé Africa Intelligence. Selon ces révélations, la maison-mère parisienne aurait étudié différents scénarios pouvant conduire à un désengagement de son activité bancaire ouest-africaine. Le conseil d’administration de l’établissement a opposé une mise au point à ces hypothèses, affirmant qu’aucun processus de vente n’est engagé.

Une filiale ivoirienne au cœur de la stratégie financière d’Orange en Afrique

Lancée en juillet 2020 à Abidjan, Orange Bank Africa est née d’un partenariat capitalistique entre le groupe Orange et le conglomérat ivoirien NSIA, respectivement majoritaire et minoritaire au tour de table. L’établissement s’appuie sur la base d’abonnés d’Orange Money, dont la Côte d’Ivoire constitue le marché historique, pour distribuer du microcrédit instantané et de l’épargne via smartphone. Positionnée comme une banque entièrement digitale, elle vise à bancariser une clientèle largement exclue du système traditionnel dans un pays où le taux de bancarisation strict demeure inférieur à 25 %.

Depuis son démarrage, la filiale ivoirienne a revendiqué plusieurs millions de clients actifs et une distribution de crédits dépassant plusieurs centaines de milliards de francs CFA cumulés, selon les communications publiques du groupe. Elle s’est ensuite étendue au Sénégal, puis au Mali, en s’appuyant sur l’agrément bancaire régional délivré par la Commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA). Cette trajectoire en fait l’un des rares cas d’opérateur télécoms ayant obtenu une licence bancaire de plein exercice dans la zone, à la différence des émetteurs de monnaie électronique classiques.

Le précédent douloureux d’Orange Bank en France

Les spéculations de marché ne surgissent pas sans contexte. En métropole, le groupe Orange a acté en 2023 la cession de son activité bancaire européenne, Orange Bank, dont les comptes de particuliers ont été progressivement transférés à BNP Paribas via une opération conclue avec sa filiale Hello Bank. L’aventure française, lancée en 2017, s’était soldée par des pertes cumulées supérieures à 600 millions d’euros, selon les documents de référence publiés par le groupe. Ce précédent nourrit une lecture pessimiste de la part de certains analystes, qui voient dans la filiale africaine le prochain actif susceptible d’être recentré.

La différence de modèle est pourtant structurante. Alors que la banque française affrontait la saturation d’un marché mature dominé par les banques universelles et les néobanques, la filiale ivoirienne opère sur un terrain où la demande de crédit court terme reste massive et peu couverte. L’adossement aux flux d’Orange Money, qui revendique plus de 80 millions de clients à l’échelle du continent, lui offre un canal de distribution que ses concurrents mettraient des années à répliquer.

Recomposition du mobile banking ouest-africain

Reste que le secteur traverse une phase de reconfiguration qui alimente mécaniquement les rumeurs. MTN a introduit en bourse une partie du capital de MTN Mobile Money Payment Service Bank au Nigeria, Airtel Africa a cédé des participations minoritaires de sa filiale Airtel Money à Mastercard et à des fonds souverains pour un total avoisinant 550 millions de dollars entre 2021 et 2022, et plusieurs établissements panafricains repositionnent leurs offres digitales. Dans ce paysage, chaque mouvement capitalistique d’un opérateur télécoms sur sa verticale financière est scruté comme un signal.

Pour Orange Bank Africa, l’enjeu dépasse la question d’un éventuel acquéreur. Il porte sur la capacité de la filiale à atteindre son seuil de rentabilité, dans un contexte où la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a resserré ses exigences prudentielles sur les établissements de crédit numériques depuis 2024. Les prochains arbitrages du groupe Orange, attendus dans le cadre de son plan stratégique à horizon 2027, détermineront si la banque abidjanaise reste un actif structurant du portefeuille africain ou si elle doit évoluer vers des partenariats industriels renforcés avec un acteur bancaire régional.

Au-delà de la mise au point formelle du conseil d’administration, le marché attend désormais des indicateurs tangibles : encours, taux de défaut, revenus par client. C’est à cette aune que se mesurera la solidité du projet dans la durée.

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