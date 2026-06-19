L’Afrique subsaharienne accélère sa révolution des transports

Face à une urbanisation parmi les plus rapides du monde, plusieurs grandes villes d’Afrique subsaharienne changent de stratégie en matière de mobilité. Longtemps dominés par les transports informels et des réseaux routiers saturés, les déplacements urbains s’appuient désormais sur des projets structurants : métros, bus à haut niveau de service (BRT), trains express régionaux et flottes de bus électriques deviennent progressivement des leviers de développement économique et de transition écologique.

Cette évolution répond à une pression démographique considérable. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, la population urbaine africaine pourrait gagner près de 700 millions d’habitants d’ici 2050. Plus de 1,4 milliard de personnes vivraient alors dans les villes du continent, posant des défis majeurs en matière de transport, d’accès à l’emploi et de qualité de vie.

Kigali anticipe sa croissance future

Au Rwanda, les autorités ont récemment franchi une nouvelle étape avec l’approbation d’un financement de 100 millions de dollars destiné à améliorer la mobilité dans la capitale, Kigali.

Le programme prévoit notamment la modernisation du pôle multimodal de Nyabugogo, la création de voies réservées aux transports collectifs, le développement des pistes cyclables et l’introduction de bus électriques. L’objectif est de préparer la ville à une forte croissance démographique avant que les problèmes de congestion observés ailleurs sur le continent ne deviennent critiques.

Aujourd’hui peuplée d’environ 1,7 million d’habitants, Kigali pourrait accueillir près de 4 millions de résidents à l’horizon 2050.

Abidjan mise sur le métro et le bus rapide

En Côte d’Ivoire, la transformation est d’une tout autre ampleur. La métropole d’Abidjan investit massivement dans les transports collectifs afin de répondre à l’explosion de sa population et à la congestion chronique de ses axes routiers.

Le projet phare reste la première ligne de métro, longue d’environ 37 kilomètres, dont la mise en service est attendue à la fin de la décennie. À terme, cette infrastructure devrait transporter plus d’un demi-million de voyageurs chaque jour.

En parallèle, un corridor de bus à haut niveau de service reliera plusieurs quartiers stratégiques de l’agglomération. Ces investissements visent à réduire la dépendance aux véhicules individuels et aux minibus informels qui assurent aujourd’hui l’essentiel des déplacements urbains.

Les enjeux économiques sont considérables. Selon plusieurs estimations, les embouteillages coûtent déjà plusieurs points de croissance à l’économie ivoirienne en raison des pertes de temps et de productivité.

Dakar renforce l’intégration de ses réseaux

La capitale du Sénégal fait figure de pionnière dans la région grâce à une stratégie multimodale déjà bien avancée.

Dakar dispose désormais d’un Train express régional reliant le centre-ville à sa périphérie ainsi que d’un réseau de bus rapides fonctionnant sur des voies dédiées. Ce dernier est capable d’accueillir jusqu’à 300 000 passagers par jour tout en réduisant significativement les temps de trajet.

Les autorités sénégalaises souhaitent désormais améliorer l’interconnexion entre ces différents modes de transport et développer de nouvelles infrastructures favorisant également les déplacements à pied ou à vélo.

Une dynamique continentale

Cette transformation ne se limite pas à l’Afrique de l’Ouest. En Dar es Salaam, le réseau de bus rapides est devenu une référence régionale en transportant quotidiennement plusieurs centaines de milliers d’usagers.

Au Kenya, Nairobi prépare également le déploiement de plusieurs corridors de bus à haut niveau de service avec l’appui de partenaires internationaux.

Ces projets traduisent un changement profond de philosophie. Les grandes métropoles africaines ne considèrent plus l’élargissement des routes comme la seule réponse à la croissance urbaine. Les transports collectifs deviennent progressivement des infrastructures stratégiques au même titre que l’énergie ou les télécommunications.

Entre développement économique et transition écologique

Au-delà de la mobilité, ces investissements répondent à plusieurs objectifs simultanés. Ils permettent d’améliorer l’accès à l’emploi, de réduire les pertes économiques liées aux embouteillages, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’accompagner l’essor de villes plus durables.

Le principal défi reste désormais financier. Construire les infrastructures n’est qu’une première étape. Les États devront également assurer leur entretien, intégrer les opérateurs de transport existants et maintenir des tarifs accessibles à des populations souvent modestes.

Alors que les métropoles africaines poursuivent leur croissance rapide, la réussite de cette révolution des transports pourrait largement conditionner leur compétitivité économique et leur qualité de vie dans les décennies à venir.

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