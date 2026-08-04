Gaza : les médiateurs pointent les violations israéliennes du cessez-le-feu

Les médiateurs de l’accord de cessez-le-feu à Gaza tirent la sonnette d’alarme. Selon leurs échanges rendus publics, les violations imputées à l’armée israélienne compromettent directement le déclenchement de la deuxième phase de l’entente conclue pour mettre fin aux hostilités dans l’enclave palestinienne. Le constat, dressé à mi-parcours du processus, met en lumière la fragilité d’un dispositif dont la mécanique repose sur un enchaînement strict d’obligations réciproques et de garanties extérieures.

Un calendrier de trêve suspendu aux garanties de terrain

L’accord de Gaza, négocié sous l’égide conjointe de l’Égypte, du Qatar et des États-Unis, prévoit une exécution séquencée. La première phase, centrée sur l’échange de captifs et l’ouverture de couloirs humanitaires, devait servir de socle de confiance avant l’ouverture d’un second volet plus politique. Ce dernier englobe des dossiers sensibles : un retrait israélien plus large, un cadre de gouvernance pour l’enclave et la question, jamais tranchée, du désarmement des factions armées.

Or, selon les médiateurs, les incidents relevés depuis l’entrée en vigueur de la trêve ont érodé la crédibilité du processus. Frappes ponctuelles, incursions localisées, entraves au passage de l’aide : les manquements documentés ne relèvent pas, selon eux, d’accidents isolés mais dessinent un schéma récurrent. Cette lecture nourrit l’inquiétude des chancelleries arabes, qui redoutent un scénario de trêve fragmentée, où la première phase s’étirerait sans jamais déboucher sur la suivante.

Le Caire et Doha en première ligne diplomatique

Pour l’Égypte et le Qatar, l’enjeu dépasse la seule dimension humanitaire. Les deux capitales ont investi un capital diplomatique considérable dans la médiation, adossée à un dialogue soutenu avec Washington. Un blocage prolongé de la deuxième phase reviendrait à valider l’idée qu’aucune sortie politique n’est atteignable, hypothèse aux conséquences régionales lourdes pour Amman, Riyad et Beyrouth.

Le Caire, qui contrôle le terminal de Rafah et joue un rôle central dans les flux logistiques vers l’enclave, insiste sur la nécessité d’un mécanisme de vérification renforcé. Doha, canal privilégié avec le Hamas, plaide pour un séquençage moins rigide, susceptible de préserver les acquis de la première phase même en cas de crispations. Les deux médiateurs partagent toutefois le même diagnostic : sans pression tangible sur le respect des engagements pris, la fenêtre diplomatique risque de se refermer.

Une deuxième phase qui condense les points de rupture

La transition vers le second volet cristallise les désaccords de fond. Le gouvernement israélien, sous tension interne, conditionne toute avancée à des garanties sécuritaires que le Hamas juge inacceptables. À l’inverse, les factions palestiniennes exigent la levée des restrictions résiduelles et un retrait effectif de zones-tampons encore occupées. Entre les deux, les médiateurs peinent à formuler un compromis qui ne soit pas immédiatement rejeté par l’une des parties.

Le dossier de la reconstruction, chiffré par plusieurs bailleurs à plusieurs dizaines de milliards de dollars, reste également suspendu à l’ouverture de cette deuxième phase. Aucun donateur du Golfe ne s’engagera dans un financement massif tant que la sécurité juridique et politique du cadre demeurera incertaine. Le lien entre trêve durable et flux financiers est désormais assumé publiquement par les capitales concernées, qui refusent de reproduire les schémas antérieurs de reconstruction interrompue.

Reste que la marge de manœuvre des médiateurs se rétrécit. Chaque incident sur le terrain alimente le camp des sceptiques, à Gaza comme en Israël, et complique la tâche des négociateurs qui doivent encore convaincre leurs interlocuteurs respectifs de la viabilité du processus. Concrètement, l’équation posée par le Caire et Doha revient à demander un geste politique fort : la stabilisation immédiate de la ligne de cessez-le-feu, préalable indispensable à toute discussion sur l’après-guerre. Selon Al Akhbar, les médiateurs continuent de multiplier les contacts pour tenter d’arracher cet engagement avant que la dynamique ne s’inverse.

Pour aller plus loin

Visite de Netanyahou à Washington : Trump poussé vers l’escalade · Beyrouth : Dar al-Fatwa hausse le ton contre le gouverneur de la capitale · Après l’arrestation de Riad Salamé, le Liban face à un tournant judiciaire

J’aime ça : J’aime chargement…