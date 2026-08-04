Visite de Netanyahou à Washington : Trump poussé vers l’escalade

La visite de Benyamin Netanyahou à Washington, décryptée par le quotidien libanais Al Akhbar, s’apparente à une opération d’influence méthodique dont la finalité était de convaincre Donald Trump que l’escalade militaire constituait la voie la plus rationnelle face à l’Iran et à l’axe qui lui est affilié. Le Premier ministre israélien serait arrivé dans la capitale américaine muni d’un argumentaire calibré, mêlant lecture sécuritaire, opportunités stratégiques et fenêtre politique jugée exceptionnellement favorable. La rencontre, longuement analysée dans la presse arabophone, éclaire la mécanique par laquelle l’exécutif israélien a cherché à verrouiller l’alignement de la Maison-Blanche sur ses propres priorités régionales.

Une mise en scène pensée pour orienter la décision américaine

Selon la lecture d’Al Akhbar, l’entourage du chef du gouvernement israélien aurait préparé la visite comme une démonstration en trois temps. Il s’agissait d’abord d’exposer un tableau de la région où l’affaiblissement supposé du Hezbollah, la fragilisation des relais iraniens en Syrie et l’usure des capacités de Téhéran ouvraient une opportunité inédite. Ensuite, de présenter l’option diplomatique comme un piège susceptible de sanctuariser le programme nucléaire iranien plutôt que de l’entraver. Enfin, de flatter le récit présidentiel de Donald Trump en lui offrant la perspective d’un succès stratégique attribuable à sa seule audace.

Ce triptyque, martelé lors des échanges bilatéraux, aurait été appuyé par des évaluations de renseignement remises à l’administration américaine. Le quotidien libanais souligne que la partie israélienne aurait insisté sur le caractère fugace de cette fenêtre, invoquant une convergence rare entre la posture militaire de Tel-Aviv, la lassitude des opinions arabes et la difficulté de Téhéran à reconstituer ses réseaux d’influence après plusieurs mois de coups portés à ses supplétifs.

L’Iran présenté comme le dossier central

Le cœur du dispositif, rappelle Al Akhbar, portait sur le dossier nucléaire iranien. L’exécutif israélien aurait plaidé que toute reprise de négociations sous format élargi reviendrait à offrir à la République islamique un délai supplémentaire pour consolider ses capacités d’enrichissement. À l’inverse, une pression militaire crédible, coordonnée entre Washington et Tel-Aviv, permettrait selon cette lecture d’imposer à Téhéran des conditions bien plus strictes que celles envisagées durant l’accord de 2015.

Cet argumentaire aurait trouvé un écho favorable auprès d’une partie des conseillers du président américain, sensibles à l’idée d’une démonstration de force qui trancherait avec l’approche de l’administration précédente. Reste que la Maison-Blanche, d’après plusieurs sources citées par le quotidien libanais, aurait maintenu une ambiguïté calculée entre la voie de la pression maximale et celle d’une négociation directe avec Téhéran, ménageant ainsi une marge de manœuvre au chef de l’État.

Un pari à haut risque pour la région

Au-delà de la question iranienne, la visite aurait été mise à profit pour ancrer l’idée qu’une escalade contrôlée servirait plusieurs objectifs simultanés. Elle offrirait à Israël l’occasion de finaliser le démantèlement des capacités du Hezbollah, de peser sur la reconfiguration politique en Syrie et de refermer durablement le dossier de Gaza sur des termes favorables à Tel-Aviv. À Washington, cette même escalade est présentée comme un levier pour redessiner l’architecture régionale, accélérer la normalisation avec Riyad et repositionner les États-Unis comme arbitre incontesté du Levant.

Les zones d’ombre demeurent nombreuses. Le degré d’engagement militaire que Donald Trump serait prêt à consentir reste incertain, tout comme la capacité de l’administration américaine à contenir les effets de contagion d’une confrontation directe avec l’Iran. Les capitales du Golfe, courtisées par les deux camps, observent avec prudence une séquence qui pourrait bouleverser leurs propres calculs sécuritaires et énergétiques. Pour les chancelleries arabes, l’enjeu est aussi de mesurer jusqu’où la Maison-Blanche est disposée à endosser un scénario dont l’écriture initiale porte largement la signature du cabinet israélien.

Reste une interrogation stratégique : la promesse d’un succès rapide vendue à Donald Trump résistera-t-elle à l’épreuve du terrain, dans une région où les précédents récents invitent à la circonspection. Selon Al Akhbar, la réponse conditionnera l’équilibre du Moyen-Orient pour les mois à venir.

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