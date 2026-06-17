Jàng : Bantou.ai lance un simulateur d’entretien par IA en wolof

La startup Bantou.ai vient d’élargir son offre avec Jàng, une plateforme d’entraînement à l’oral propulsée par l’intelligence artificielle et taillée pour le marché africain francophone. Accessible à l’adresse jang.bantou.ai, l’outil s’adresse aux candidats à un entretien d’embauche comme aux étudiants préparant la défense d’un mémoire ou d’une thèse. Sa promesse : reproduire les conditions réelles d’un échange décisif, dans plusieurs langues dont le wolof, et permettre une répétition illimitée jusqu’à ce que le discours gagne en fluidité.

L’orientation choisie répond à un constat partagé par les recruteurs du continent. Si les compétences techniques se vérifient sur dossier, la sélection se joue presque toujours à l’oral, dans la capacité du candidat à structurer une réponse rapide, à argumenter sous pression et à transformer une hésitation en démonstration. C’est ce moment précis que Jàng entend industrialiser à coûts réduits.

Un simulateur d’entretien et de soutenance accessible en continu

La plateforme repose sur une intelligence artificielle conversationnelle qui joue tour à tour le rôle du recruteur ou du membre de jury. Disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, elle laisse l’utilisateur s’entraîner à son rythme, sans la pression psychologique du jour J. Deux usages cohabitent dans une même interface, ce qui élargit la base d’utilisateurs potentiels, des jeunes diplômés aux cadres en mobilité.

Le premier volet simule un entretien d’embauche calibré selon le poste visé, le secteur d’activité et le parcours déclaré par le candidat. Les échanges balaient l’ensemble du spectre habituel, des questions techniques aux mises en situation comportementales, en passant par les motivations et la négociation salariale, dont la maîtrise reste un point faible bien identifié sur le marché ouest-africain. Le second volet reproduit une soutenance académique, avec un jury virtuel spécialisé selon la filière, le niveau d’études et la spécialité. L’étudiant y défend sa problématique, sa méthodologie et ses résultats, comme il devra le faire devant un jury réel.

Le wolof intégré, un parti pris linguistique stratégique

La signature de Jàng tient à son ancrage linguistique. La plateforme propose aujourd’hui un entraînement en français, en anglais et en wolof, et son architecture est dimensionnée pour accueillir progressivement d’autres langues du continent. Le choix de la langue ne se limite pas à l’habillage de l’interface : la voix de l’interlocuteur virtuel, la formulation des questions et le rapport d’évaluation s’adaptent intégralement à la langue retenue.

Cette intégration du wolof, encore exceptionnelle dans le segment des outils d’IA conversationnelle, illustre une stratégie de différenciation par la localisation. Pour Bantou.ai, un entraînement réellement utile doit parler la langue de l’utilisateur, y compris lorsque cette langue reste sous-représentée dans les grands modèles linguistiques internationaux. Le pari s’inscrit dans la dynamique plus large de souveraineté numérique défendue par plusieurs gouvernements de la sous-région, qui cherchent à voir émerger des solutions africaines pour des usages africains.

Un modèle économique calibré pour le marché local

La startup a soigné l’accessibilité financière de son service. L’inscription est gratuite, s’effectue en une trentaine de secondes et n’exige aucune carte bancaire à l’entrée. Des crédits offerts permettent une première prise en main avant tout engagement. Le règlement s’opère ensuite via les canaux de paiement dominants en Afrique de l’Ouest, à savoir Wave, Orange Money ou la carte bancaire, dans le cadre d’un système de crédits dont la grille tarifaire est ajustée au pouvoir d’achat local.

Le parcours utilisateur se déploie en trois temps. L’inscrit crée son compte, choisit un pack de crédits correspondant à l’intensité de sa préparation, puis lance une session en sélectionnant sa langue et en renseignant son profil ou son sujet de soutenance. À l’issue de chaque échange, la plateforme délivre une évaluation détaillée mettant en évidence les points forts et les axes d’amélioration. C’est cette boucle de retour structurée qui distingue un simple chatbot d’un véritable outil de progression pédagogique.

Sur un continent où le taux de chômage des jeunes diplômés reste l’un des principaux défis socio-économiques, et où l’accès à un coaching professionnel demeure réservé à une élite urbaine, ce type de service entend démocratiser une compétence longtemps transmise de manière informelle. Reste à observer la traction du modèle hors des frontières sénégalaises et son extension à d’autres langues vernaculaires. Selon Africtelegraph.

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