Le Gabon veut imposer un représentant local aux géants du numérique

Le Gabon avance ses pions face aux géants du numérique. Réuni le 22 juin à Libreville, le Sénat a examiné un projet de loi destiné à encadrer plus strictement l’activité des réseaux sociaux et des plateformes en ligne sur le territoire national. Le texte, défendu par l’exécutif de transition, ambitionne de combler un vide juridique pointé depuis plusieurs années par les autorités gabonaises et par une partie de la société civile. Au cœur du dispositif figure une obligation phare : la désignation, par chaque grande plateforme étrangère, d’un représentant légal présent sur le sol gabonais.

Un cadre légal pour reprendre la main sur les plateformes étrangères

Le projet vise les principaux acteurs mondiaux du secteur, à commencer par TikTok, Facebook et X (ex-Twitter). Jusqu’à présent, ces opérateurs interviennent au Gabon sans interlocuteur officiel identifié, ce qui complique tout dialogue institutionnel, qu’il s’agisse de signalements de contenus, de demandes judiciaires ou de coopération en matière de cybersécurité. En imposant un mandataire localement responsable, Libreville cherche à transformer un rapport de force aujourd’hui largement asymétrique. La logique rejoint celle déjà adoptée par plusieurs juridictions, du Brésil à l’Union européenne, où les obligations de présence et de redevabilité se sont multipliées ces dernières années.

Le contexte gabonais est singulier. Depuis la transition entamée fin août 2023, les autorités ont, à plusieurs reprises, restreint ou suspendu l’accès à certains réseaux, officiellement pour des raisons d’ordre public. Ces décisions ont engendré des difficultés persistantes de connexion à plusieurs plateformes, que de nombreux internautes ont contournées en recourant à des réseaux privés virtuels. Le recours massif aux VPN a, dans les faits, vidé d’une partie de leur portée les mesures restrictives prises par l’administration.

Souveraineté numérique et tensions avec la liberté d’expression

Pour les promoteurs du texte, l’enjeu dépasse la seule question du contrôle. Il s’agit d’affirmer une forme de souveraineté numérique, en alignant le cadre national sur les standards observés ailleurs sur le continent. Le Nigeria, le Kenya ou encore l’Afrique du Sud ont engagé des démarches comparables, avec des résultats inégaux. À Libreville, les sénateurs ont insisté sur la nécessité de protéger les mineurs, de lutter contre les contenus haineux et de freiner la désinformation, autant d’arguments avancés pour justifier la nouvelle architecture réglementaire.

Reste que le projet suscite des interrogations. Plusieurs voix de la société civile s’inquiètent du risque de voir l’outil législatif détourné à des fins de restriction de la liberté d’expression. La fragile articulation entre régulation des plateformes et préservation des droits fondamentaux constitue un défi récurrent dans les démocraties africaines. À cet égard, les modalités d’application du texte, notamment la nature des sanctions prévues en cas de non-désignation d’un représentant, seront scrutées de près par les observateurs.

Un test pour l’attractivité numérique du Gabon

L’efficacité de la future loi dépendra largement de la capacité des autorités gabonaises à obtenir la coopération effective des grands acteurs. Or, l’expérience d’autres pays montre que la mise en conformité de plateformes comme Meta ou ByteDance n’est jamais acquise d’emblée, surtout sur des marchés jugés modestes en volume. Le Gabon compte environ 2,5 millions d’habitants, dont une part significative est connectée à Internet via le mobile, mais la rentabilité directe du marché reste limitée pour ces géants.

Par ailleurs, l’écosystème local des opérateurs télécoms et des fournisseurs de services numériques observe avec attention l’évolution du dossier. Une régulation trop rigide pourrait peser sur l’attractivité du pays, notamment pour les investisseurs intéressés par le déploiement de centres de données ou de services cloud en Afrique centrale. À l’inverse, une approche équilibrée pourrait renforcer la crédibilité institutionnelle de Libreville, à un moment où la transition politique cherche à consolider sa légitimité internationale.

Concrètement, le texte adopté au Sénat devra encore franchir plusieurs étapes avant son entrée en vigueur, dont la promulgation et la rédaction des décrets d’application. Le calendrier précis n’a pas été communiqué. Selon Gabon Review, les débats parlementaires ont mis en évidence une volonté politique claire d’aboutir rapidement.

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