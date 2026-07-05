Bassirou Diomaye Faye annonce la création de son propre parti

Bassirou Diomaye Faye a choisi de tracer sa propre voie. Le président sénégalais a annoncé la création d’une nouvelle formation politique, marquant une prise de distance nette avec le Pastef, le parti de son mentor et actuel Premier ministre Ousmane Sonko. Cette décision, lourde de sens dix-huit mois après son arrivée au palais de la République, redistribue les cartes au sommet de l’exécutif et interroge la cohésion de la coalition arrivée triomphalement au pouvoir en 2024.

Une rupture assumée avec le Pastef

Élu dès le premier tour de la présidentielle du 24 mars 2024 sous les couleurs du Pastef, Bassirou Diomaye Faye avait bâti sa légitimité sur l’alliance étroite avec Ousmane Sonko, empêché de se présenter en raison de ses démêlés judiciaires. Depuis, le tandem exécutif a incarné une forme inédite de bicéphalisme, où le chef du gouvernement conservait un poids politique considérable en tant que patron de la formation majoritaire. L’annonce présidentielle vient rompre cet équilibre.

En prenant l’initiative de fonder son propre parti, le chef de l’État revendique une autonomie stratégique jusque-là masquée par la loyauté affichée envers le Pastef. La démarche n’a rien d’anecdotique dans un pays où l’ancrage partisan structure la vie publique et conditionne les rapports de force au Parlement. Elle ouvre une séquence politique inédite depuis l’alternance de 2024.

Recomposition de la majorité présidentielle

La création d’une nouvelle formation autour du président soulève une question centrale : celle du transfert des militants et cadres du Pastef vers la structure présidentielle. Plusieurs figures de la mouvance pourraient être tentées de suivre le chef de l’État, tandis que le noyau dur historique demeurerait fidèle à Ousmane Sonko. Une telle hémorragie fragiliserait mécaniquement le parti d’origine, dont l’assise parlementaire reste pourtant essentielle à la stabilité gouvernementale.

Pour Bassirou Diomaye Faye, l’enjeu consiste à se doter d’un instrument politique aligné sur son propre agenda présidentiel, sans dépendre des arbitrages internes d’une formation qu’il n’a pas fondée. La dynamique rappelle les trajectoires classiques de chefs d’État africains ayant cherché, après leur élection, à s’émanciper des structures qui les avaient portés. Reste que le contexte sénégalais, marqué par la puissance militante du Pastef, complique singulièrement l’exercice.

Un pari politique à haut risque

La manœuvre présidentielle comporte des risques évidents. Une rupture ouverte avec Ousmane Sonko pourrait fissurer la coalition au pouvoir et compliquer l’adoption des réformes promises pendant la campagne, qu’il s’agisse de la refonte de la fiscalité, de la renégociation des contrats miniers et pétroliers ou de la souveraineté monétaire. À l’Assemblée nationale, la solidité des équilibres dépendra de la capacité des deux hommes à maintenir un modus vivendi opérationnel.

Sur le terrain, la bataille pour le contrôle des militants s’annonce serrée. Le Pastef s’appuie sur une machine électorale rodée, structurée autour de comités locaux et d’un maillage numérique redoutable. Le futur parti présidentiel devra construire cette infrastructure en accéléré, tout en cultivant une identité distincte, capable de séduire au-delà des cercles patriotes historiques. La communication institutionnelle du palais devrait insister sur la continuité du projet de rupture, tout en revendiquant une gouvernance élargie et rassembleuse.

Les partenaires internationaux du Sénégal, notamment Paris, Bruxelles, Abou Dhabi et Pékin, observeront avec attention cette recomposition. Depuis son investiture, Bassirou Diomaye Faye a multiplié les signaux d’ouverture économique tout en réaffirmant une ligne souverainiste. Une clarification du leadership politique interne pourrait rassurer les investisseurs sur la lisibilité de l’exécutif dakarois, à condition qu’elle ne débouche pas sur une crise institutionnelle.

La séquence qui s’ouvre déterminera pour partie la trajectoire du quinquennat. Entre affirmation présidentielle et préservation de l’alliance fondatrice, le chef de l’État sénégalais joue une carte délicate. Selon Seneweb, l’annonce officielle de la création du nouveau parti a été formalisée par Bassirou Diomaye Faye lui-même.

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