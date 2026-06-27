Le Pentagone étudie un redéploiement de ses bases en Arabie et au Koweït

Le Pentagone envisagerait de redéployer une partie de ses installations militaires actuellement stationnées en Arabie saoudite et au Koweït, selon des informations relayées par le Wall Street Journal et reprises par le quotidien libanais Al Akhbar. Cette réflexion, encore au stade préliminaire, marque un possible tournant dans l’architecture sécuritaire que Washington entretient depuis plus de trois décennies dans le Golfe arabo-persique. Elle survient alors que la rivalité stratégique avec la Chine pousse l’appareil militaire américain à repenser la répartition géographique de ses forces.

Une reconfiguration motivée par la vulnérabilité des bases du Golfe

D’après les éléments rapportés, les planificateurs du département de la Défense américain s’inquiètent de l’exposition croissante des emprises militaires installées sur le sol saoudien et koweïtien. La prolifération des drones, des missiles balistiques et des armes de précision longue portée, désormais accessibles à des acteurs étatiques comme non étatiques, modifie en profondeur l’équation tactique. Les attaques visant des infrastructures pétrolières et militaires dans la région au cours des dernières années ont confirmé la portée de cette menace.

Le raisonnement avancé par les responsables américains consiste à disperser les forces sur plusieurs sites moins concentrés, plutôt que de maintenir d’imposantes garnisons facilement repérables. Cette logique de dilution répond à un principe désormais ancré dans la doctrine du Pentagone : réduire la surface de frappe offerte à un adversaire disposant d’arsenaux balistiques perfectionnés, à commencer par l’Iran. La base aérienne du prince Sultan, en Arabie saoudite, et le camp Arifjan, au Koweït, figurent parmi les emprises potentiellement concernées par cette réflexion.

Le poids du pivot vers l’Indo-Pacifique

Au-delà des considérations strictement défensives, la réorientation envisagée s’inscrit dans la continuité du pivot stratégique vers la zone indopacifique amorcé sous Barack Obama et confirmé par les administrations successives. Washington cherche à libérer des ressources humaines, logistiques et budgétaires pour renforcer sa posture face à Pékin, notamment autour de Taïwan et en mer de Chine méridionale. Le Moyen-Orient, longtemps considéré comme un théâtre prioritaire, voit son rang relatif décroître dans la hiérarchie des engagements militaires américains.

Pour autant, les responsables du Pentagone n’évoquent pas un retrait, mais une recomposition. Les forces seraient potentiellement redéployées vers d’autres pays du Conseil de coopération du Golfe, à l’image des Émirats arabes unis, de Bahreïn ou du Qatar, qui hébergent déjà des emprises majeures comme la base navale de Manama, siège de la Ve flotte, et la base aérienne d’Al-Udeid, plate-forme centrale du Commandement central américain (CENTCOM). Cette réorganisation viserait à préserver la capacité de projection américaine tout en réduisant l’exposition aux frappes directes.

Conséquences diplomatiques pour Riyad et Koweït City

Pour l’Arabie saoudite, un éventuel allègement de l’empreinte militaire américaine intervient dans un contexte de redéfinition profonde des relations bilatérales. Le royaume négocie depuis plusieurs mois un cadre de coopération sécuritaire renforcée avec Washington, en parallèle de discussions sur une éventuelle normalisation avec Israël. Riyad cherche à obtenir des garanties formelles équivalentes à un traité de défense, ainsi qu’un accès facilité aux technologies sensibles. Un repli partiel des forces américaines compliquerait l’équation politique pour le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Le Koweït, quant à lui, demeure depuis 1991 un partenaire stratégique de premier plan pour Washington, avec un statut d’allié majeur non membre de l’OTAN. Tout réajustement de la présence militaire américaine sur son sol serait scruté avec attention par les autres capitales du Golfe, qui y verraient un signal sur la fiabilité à long terme de la garantie sécuritaire américaine. Dans le même temps, la Chine et la Russie observent ces évolutions avec intérêt, prêtes à approfondir leurs propres offres de coopération militaire et technologique auprès des monarchies pétrolières.

Reste que les arbitrages finaux relèveront du secrétaire à la Défense et de la Maison-Blanche, et qu’aucun calendrier précis n’a été communiqué. Les responsables américains cités insistent sur le caractère exploratoire des discussions, susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sécuritaire régionale, notamment du dossier iranien et de l’évolution du conflit à Gaza. Selon Al Akhbar, citant le Wall Street Journal, la décision finale n’a pas encore été tranchée.

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