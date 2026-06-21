Indium : Pékin durcit le contrôle sur un métal clé des puces IA

La Chine vient d’ajouter un nouveau verrou à sa stratégie de contrôle des métaux stratégiques destinés à l’industrie des puces d’intelligence artificielle. Après avoir soumis le gallium et le germanium à un régime d’exportation restrictif, Pékin étend désormais sa vigilance à l’indium, un métal indispensable à la fabrication des semi-conducteurs avancés, des écrans tactiles et de certains composants photoniques. Cette décision s’inscrit dans la longue séquence de représailles commerciales et technologiques engagée face aux sanctions américaines visant le secteur chinois des microprocesseurs.

Un métal discret mais central dans la chaîne des semi-conducteurs

L’indium occupe une place méconnue mais essentielle dans l’écosystème électronique mondial. Combiné à l’étain pour former l’oxyde d’indium-étain (ITO), il entre dans la composition des écrans plats, des panneaux solaires en couches minces et de plusieurs catégories de puces destinées aux serveurs d’intelligence artificielle. La Chine concentre une part dominante de la production mondiale raffinée, ce qui lui confère un levier comparable à celui qu’elle exerce déjà sur les terres rares. Resserrer la vis sur l’indium revient donc à toucher un point de passage obligé pour les fabricants américains, sud-coréens et taïwanais.

Concrètement, les exportateurs chinois devront se soumettre à des procédures de licence plus contraignantes, justifier l’usage final du métal et identifier précisément leurs clients étrangers. Le mécanisme reproduit, dans ses grandes lignes, celui appliqué au gallium depuis 2023. Les industriels occidentaux redoutent un allongement des délais, une volatilité accrue des prix et, à terme, des ruptures d’approvisionnement ciblées si les tensions diplomatiques venaient à s’intensifier.

La riposte chinoise à la guerre technologique américaine

La séquence n’a rien d’isolée. Depuis l’offensive de Washington pour priver les groupes chinois d’équipements de gravure avancée et de puces de pointe, Pékin a méthodiquement bâti une réponse fondée sur ses atouts miniers et métallurgiques. Le gallium, le germanium, le graphite puis certaines terres rares ont successivement fait l’objet de mesures de contrôle. L’indium constitue le maillon suivant d’une politique cohérente, pensée comme un instrument de dissuasion plutôt que comme une rupture frontale des échanges.

Cette stratégie tire profit d’un constat simple. Les États-Unis dominent la conception des semi-conducteurs et leur logiciel de modélisation, Taïwan et la Corée du Sud concentrent la production des puces les plus avancées, mais la Chine détient l’amont matériel. En jouant sur cette asymétrie, Pékin entend démontrer qu’aucun découplage technologique ne se fera sans coût pour ses adversaires. Le calendrier de l’annonce, à quelques semaines de probables nouvelles restrictions américaines sur les puces destinées à l’IA, n’a rien d’anodin.

Quelles implications pour l’Afrique et le Moyen-Orient

Pour les économies africaines et moyen-orientales, la nouvelle se lit à plusieurs niveaux. Plusieurs pays disposent de gisements potentiels de métaux stratégiques associés à l’exploitation du zinc, principal minerai dont l’indium est extrait comme sous-produit. La République démocratique du Congo, le Maroc et certains pays du Golfe pourraient tirer profit d’une recomposition des chaînes d’approvisionnement, à condition d’investir dans des capacités de raffinage. Or c’est précisément là que se joue la vraie bataille industrielle : sans étape de transformation locale, la rente reste captée ailleurs.

Les pays du Golfe, en particulier l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ont déjà fait des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle des piliers de leurs stratégies de diversification post-pétrole. La fragilisation des approvisionnements en indium pourrait les inciter à renforcer leurs partenariats miniers avec l’Afrique et l’Asie centrale, voire à participer à des coentreprises de raffinage hors de Chine. Plusieurs discussions en ce sens auraient déjà été engagées avec des opérateurs occidentaux soucieux de sécuriser des sources alternatives.

Reste que les capacités de substitution à court terme demeurent limitées. Reconstituer une filière indium hors de Chine exige des années d’investissement, des compétences métallurgiques rares et un cadre réglementaire stable. D’ici là, les fabricants de puces devront composer avec une dépendance assumée, et les prix sur les marchés spécialisés risquent de s’apprécier nettement. Selon El Watan, la décision de Pékin marque une nouvelle étape dans la transformation des métaux critiques en arme géoéconomique.

Pour aller plus loin

Le GSIM revendique une attaque contre l’aéroport de Niamey · Ebola en RDC : le retrait de l’USAID ouvre un boulevard à Pékin · Air France ferme définitivement sa représentation au Mali en juin 2026

J’aime ça : J’aime chargement…