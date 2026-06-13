Les Émirats bloquent jusqu’à 20 milliards de dollars d’avoirs iraniens

Les Émirats arabes unis auraient suspendu le transfert d’une enveloppe estimée entre 10 et 20 milliards de dollars destinée à l’Iran, selon des éléments rapportés par l’agence Reuters. Cette rétention financière, qui se déroule sur fond de pourparlers bilatéraux, illustre la place croissante des avoirs souverains comme variable d’ajustement géopolitique au Moyen-Orient. Le montant en jeu reflète l’ampleur des liquidités iraniennes immobilisées hors de leurs frontières depuis le durcissement des sanctions internationales.

Une cartographie des avoirs iraniens sous tension

D’après les chiffres relayés, près de 24 milliards de dollars d’actifs iraniens demeurent gelés dans différentes juridictions, témoignant de la fragmentation des liquidités de la République islamique à travers le système financier régional. Une fraction limitée, évaluée à environ 3 milliards de dollars, aurait néanmoins été acheminée d’Abou Dhabi vers Téhéran par voie aérienne les 8 et 9 juin 2026. Ce transfert partiel, présenté comme un geste de bonne volonté, ne représente qu’une part marginale du stock total immobilisé sur le territoire émirati.

La répartition des avoirs iraniens à l’étranger constitue, depuis le rétablissement des sanctions américaines en 2018, l’un des dossiers les plus sensibles pour la diplomatie économique de Téhéran. Les autorités iraniennes peinent à rapatrier des liquidités pourtant essentielles au financement des importations vitales, qu’il s’agisse de denrées alimentaires, de médicaments ou de biens d’équipement. Dans ce paysage, les places financières du Golfe occupent une position pivot, à la fois passerelle commerciale et chambre de compensation de facto.

Abou Dhabi, arbitre financier du Golfe

La décision attribuée aux autorités émiraties traduit l’évolution stratégique d’Abou Dhabi, qui assume désormais ouvertement un rôle d’arbitre dans les flux financiers liés à l’Iran. Les Émirats arabes unis entretiennent avec leur voisin perse une relation commerciale historique, jalonnée par des échanges importants via Dubaï, tout en gardant une proximité étroite avec Washington. Le maintien sous contrôle d’une enveloppe pouvant atteindre 20 milliards de dollars confère à la fédération un levier rare dans la conduite de ses négociations bilatérales.

Selon les éléments rapportés, un déblocage progressif est envisageable, dans une fourchette pouvant aller jusqu’à 10 milliards de dollars. Le calendrier et l’ampleur de cette libération dépendraient strictement de l’issue des discussions en cours entre les deux capitales. Concrètement, chaque tranche libérée pourrait être conditionnée à des engagements précis, qu’il s’agisse de garanties sur l’usage des fonds, de coopération en matière de transparence financière ou de retenue régionale.

Un signal pour les opérateurs régionaux

Pour les acteurs économiques opérant entre le Golfe, le Levant et l’Afrique du Nord, l’épisode rappelle la dépendance persistante des flux régionaux à la qualité des relations politiques entre capitales. Les banques émiraties, dont l’exposition aux contreparties iraniennes a été drastiquement réduite ces dernières années, doivent composer avec des injonctions parfois contradictoires entre conformité aux exigences américaines et préservation des liens commerciaux historiques. Le maintien sous séquestre de telles sommes confirme que la finance demeure, dans le Golfe, un prolongement direct de la politique étrangère.

Cette séquence intervient alors que Téhéran multiplie les démarches pour réintégrer les circuits financiers régionaux, en s’appuyant notamment sur le rapprochement amorcé avec Riyad sous médiation chinoise. La position des Émirats apparaît dès lors comme un test grandeur nature pour la diplomatie économique iranienne, contrainte de négocier au cas par cas le retour de ses propres liquidités. Reste à mesurer si la libération partielle déjà observée préfigure une normalisation graduelle ou un simple geste tactique destiné à maintenir la pression.

Pour les chancelleries africaines et moyen-orientales qui suivent de près les recompositions du Golfe, le dossier illustre une réalité désormais structurante : les avoirs souverains sont devenus des instruments de négociation à part entière. Selon Reuters, la marge de manœuvre concédée par Abou Dhabi reste étroitement liée à l’évolution des prochaines rencontres bilatérales.

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