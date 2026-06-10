Liban : Aoun durcit le ton après la riposte iranienne à Israël

Le président libanais Joseph Aoun adopte une posture jugée plus ferme dans le dialogue avec Washington, à mesure que se précise la riposte iranienne contre Israël. À Beyrouth, des sources politiques décrivent un chef de l’État revenu à une lecture plus prudente du rapport de force régional, après avoir nourri ces dernières semaines des attentes élevées sur une médiation américaine capable d’arracher un retrait israélien du sud du pays. La nouvelle donne militaire entre Téhéran et Tel-Aviv a, semble-t-il, recalibré le calendrier diplomatique libanais.

Washington campe sur le découplage entre Liban et dossier iranien

Les émissaires américains continuent de défendre une approche compartimentée. Pour la Maison-Blanche, le dossier libanais doit être traité indépendamment des négociations engagées avec la République islamique d’Iran, qu’il s’agisse du programme nucléaire ou de l’influence régionale de Téhéran. Cette ligne, défendue notamment par l’envoyée spéciale Morgan Ortagus lors de ses récents passages à Beyrouth, vise à priver le Hezbollah d’un levier d’arbitrage régional et à maintenir la pression exclusivement sur l’État libanais.

Or, selon des sources proches du palais de Baabda, Washington ne formule aucune exigence comparable à l’égard du gouvernement israélien. Aucun signal public n’a été émis pour obtenir un arrêt des frappes quotidiennes menées dans le sud du Liban, ni un repli des positions occupées depuis la guerre de 2024. Cette asymétrie alimente la frustration d’une partie de l’exécutif libanais, qui constate l’absence de contrepartie tangible aux concessions politiques consenties depuis l’investiture du nouveau pouvoir.

Le tandem chiite verrouille la position libanaise

Face à cette impasse, le mouvement Amal et le Hezbollah, désignés à Beyrouth comme « le tandem » chiite, ont réaffirmé un socle de revendications non négociables. Leurs représentants exigent un cessez-le-feu global couvrant l’ensemble des fronts ouverts depuis octobre 2023, et non un simple gel localisé. Ils réclament en parallèle un retrait synchronisé des troupes israéliennes des cinq points encore occupés à la frontière sud, sans étalement dans le temps qui transformerait le repli en levier de chantage permanent.

Cette exigence d’un séquençage simultané vise précisément à empêcher tout démantèlement préalable de l’arsenal de la résistance avant le départ effectif des forces israéliennes. Les responsables des deux formations rappellent que la résolution 1701 du Conseil de sécurité, adoptée en 2006, prévoyait déjà un cadre clair que les capitales occidentales n’ont jamais imposé à Tel-Aviv. Toute renégociation à leurs dépens est considérée comme inacceptable.

L’onde de choc de la riposte iranienne sur les calculs régionaux

La démonstration militaire iranienne contre Israël modifie l’environnement stratégique dans lequel s’inscrivent ces tractations. Elle rappelle que Téhéran conserve une capacité de projection capable d’imposer un coût direct au territoire israélien, indépendamment des théâtres syrien, irakien ou yéménite. Pour les acteurs libanais, ce paramètre rend illusoire toute architecture régionale qui prétendrait isoler le dossier du sud du Liban de l’équation iranienne.

Joseph Aoun semble en avoir tiré les enseignements. Son entourage évoque désormais une approche plus mesurée, moins dépendante des promesses américaines et davantage attentive à la cohérence interne du discours national. Le chef de l’État chercherait à préserver le canal de dialogue ouvert avec Washington tout en évitant de s’engager publiquement sur des concessions qui le mettraient en porte-à-faux avec une opinion publique sensible aux frappes israéliennes répétées.

Concrètement, la marge de manœuvre du palais présidentiel reste étroite. Le Liban subit une pression militaire continue, une crise économique persistante et une exposition diplomatique inédite. Reste que le maintien d’un front politique commun entre la présidence, la primature et le tandem chiite constitue, à ce stade, la principale digue contre une accélération des conditions américano-israéliennes. Les prochaines semaines diront si Washington consent à infléchir sa doctrine du découplage, ou si Beyrouth devra composer durablement avec un statu quo militaire défavorable. Selon Al Akhbar.

Pour aller plus loin

Le Hezbollah presse Beyrouth de réajuster ses relations avec Téhéran · Grossi exhorte l’Iran à renouer le dialogue avec l’AIEA · Qaani annonce une ceinture de sécurité iranienne d’Ormuz à Bab el-Mandeb

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