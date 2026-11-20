Le paiement instantané en zone UEMOA franchit un premier palier opérationnel. Depuis sa mise en production le 30 septembre 2025, la plateforme régionale pilotée par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a enregistré plus de quatre millions d’opérations interbancaires et interopérables. Le chiffre figure dans le rapport State of Inclusive Instant Payment Systems (SIIPS) 2026 publié par l’organisation panafricaine AfricaNenda, qui recense chaque année l’état des rails de paiement sur le continent.

Un rail pensé pour unifier huit marchés financiers

Le périmètre du dispositif couvre les huit États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Soit un espace monétaire d’environ 140 millions d’habitants partageant le franc CFA, où la circulation des capitaux reste, dans les faits, entravée par des coûts de transfert élevés et des délais bancaires de plusieurs jours ouvrés. L’objectif assigné à l’infrastructure consiste à ramener ces délais à quelques secondes, en architecture 24/7, tout en garantissant l’interopérabilité entre banques commerciales, établissements de monnaie électronique (EME) et fintechs agréées.

Cette approche prolonge une stratégie amorcée dès 2004 par la BCEAO avec le Système interbancaire de compensation automatisé dans l’UEMOA (SICA-UEMOA) et, deux ans plus tard, le Système de transfert automatisé et de règlement (STAR-UEMOA). La nouveauté du rail instantané réside dans l’ouverture explicite aux acteurs non bancaires, qui dominent déjà les paiements de détail dans la sous-région à travers le mobile money. Dans un marché où la GSMA chiffrait, pour l’Afrique de l’Ouest, plusieurs centaines de millions de comptes mobile money actifs, l’enjeu d’interopérabilité dépasse la seule logique bancaire.

Quatre millions d’opérations : un démarrage à contextualiser

Rapporté à la taille de la zone, le volume cumulé en douze mois demeure modeste. À titre de comparaison, le Pan-African Payment and Settlement System (PAPSS), lancé en 2022 sous l’égide de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) et de la Zone de libre-échange continentale, affiche une courbe d’adoption lente malgré une ambition continentale. Dans la zone CEMAC, la plateforme GIMACPay opérée par le Groupement interbancaire monétique de l’Afrique centrale a mis plusieurs années à s’imposer auprès des banques et des opérateurs mobiles. En comparaison, la trajectoire du rail ouest-africain, avec quatre millions de transactions en un seul exercice, se situe dans la fourchette haute des démarrages recensés sur le continent.

L’étalon de référence reste toutefois extra-régional. Le système brésilien Pix, lancé fin 2020 par la Banque centrale du Brésil, a franchi le milliard d’opérations mensuelles en moins de trois ans, porté par une adhésion obligatoire des grands établissements et une gratuité des transactions pour les particuliers. En Inde, l’Unified Payments Interface traite plusieurs milliards d’opérations par mois. Ces précédents suggèrent qu’un rail instantané ne décolle véritablement qu’adossé à une politique publique volontariste, incluant obligation de connexion pour les grands établissements, tarification plafonnée et campagnes d’enrôlement massives.

Les chantiers qui conditionnent le passage à l’échelle

Plusieurs variables détermineront la trajectoire du rail ouest-africain. La première tient au raccordement effectif des établissements : la BCEAO supervise plus d’une centaine de banques et d’EME agréés dans l’Union, dont tous ne sont pas encore connectés en production. La deuxième relève de la tarification, dossier politiquement sensible dans un espace où les frais de transfert intra-UEMOA ont longtemps constitué une rente pour les acteurs établis. La troisième concerne la part transfrontalière des flux, cœur de la promesse d’intégration monétaire, encore marginale au regard des usages domestiques.

L’enjeu dépasse la technique. En dotant la zone d’une infrastructure souveraine de paiement temps réel, la BCEAO réduit la dépendance aux schémas internationaux de cartes et aux correspondants bancaires étrangers pour les transferts intra-régionaux. Le rail s’inscrit dans un mouvement plus large de constitution de biens publics numériques financiers, aux côtés du PAPSS continental et des initiatives nationales comme TIPS en Tanzanie ou GhIPSS Instant Pay au Ghana. La prochaine étape, pour les autorités monétaires d’Abidjan et de Dakar, consistera à démontrer que le franchissement des quatre millions d’opérations annonce bien un basculement structurel des habitudes de paiement, et non une courbe d’apprentissage circonscrite aux premiers raccordés.

Pour aller plus loin

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