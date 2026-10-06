Dette du Sénégal : Dakar présente trois options à ses créanciers

La restructuration de la dette du Sénégal entre dans une phase décisive. Ce mardi 7 octobre 2025, les autorités de Dakar ouvrent un dialogue formel avec leurs créanciers privés, lors d’une rencontre virtuelle inédite qui réunit le ministère des Finances, les porteurs d’obligations souveraines et les banques internationales. L’objectif affiché : explorer les voies d’un rééchelonnement soutenable, dans un contexte budgétaire que Dakar reconnaît lui-même comme critique.

L’exercice intervient alors que le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko s’efforce de recomposer la trajectoire financière du pays, après la révélation, en 2024, d’un endettement nettement supérieur aux données officiellement communiquées sous la précédente administration. Ces découvertes ont fragilisé la signature souveraine sénégalaise sur les marchés internationaux et contraint l’exécutif à envisager une renégociation d’ampleur avec ses partenaires.

Trois scénarios sur la table des créanciers

Selon les informations relayées depuis Dakar, les équipes du ministère des Finances et du Budget présenteront trois options de restructuration aux détenteurs d’eurobonds. La première consisterait en un simple étalement des maturités, afin d’alléger le mur de remboursements qui se profile à moyen terme sans toucher au principal ni aux taux d’intérêt contractuels. Cette option, la moins douloureuse pour les créanciers, offrirait au Trésor sénégalais un répit immédiat sur sa trésorerie.

La deuxième piste combinerait un rééchelonnement avec une réduction partielle des coupons, un dispositif plus intrusif qui exigerait l’accord formel d’une majorité qualifiée de porteurs. La troisième option, la plus structurante, impliquerait un échange de titres assorti d’une décote nominale, forme classique de restructuration souveraine éprouvée au Ghana en 2023 ou en Zambie plus récemment. Chacune de ces trajectoires présente un équilibre différent entre allègement budgétaire pour l’État et perte de valeur pour les investisseurs.

Les montants concernés sont significatifs. Le Sénégal a accumulé plusieurs milliards de dollars d’obligations internationales émises entre 2014 et 2024, auxquelles s’ajoutent des créances bilatérales et multilatérales soumises à des logiques de négociation distinctes. La feuille de route présentée mardi se concentre, dans un premier temps, sur le volet commercial de cette dette.

Le Fonds monétaire international en toile de fond

La discussion avec les créanciers privés s’inscrit dans un dialogue parallèle, et déterminant, avec le Fonds monétaire international (FMI). Les échanges entre Dakar et l’institution de Bretton Woods portent sur la mise en place d’un nouveau programme financier, suspendu depuis la découverte des irrégularités comptables dans la présentation des comptes publics antérieurs. Sans accord avec le FMI, aucune restructuration crédible ne peut être conclue : les investisseurs attendent la validation macroéconomique du Fonds comme préalable à tout engagement de leur part.

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, s’efforce depuis plusieurs mois de reconstruire la crédibilité statistique du pays, condition sine qua non pour arrimer un futur programme à des cibles budgétaires révisées. La publication, en 2024, d’un rapport de la Cour des comptes établissant un niveau d’endettement proche de 100 % du PIB, bien au-delà des 73 % officiellement affichés auparavant, a jeté une ombre durable sur les notations souveraines. Moody’s, S&P et Fitch ont, chacune à leur rythme, dégradé la signature sénégalaise au cours des derniers trimestres.

Un précédent surveillé en Afrique de l’Ouest

L’issue de cette négociation revêt une portée régionale. Le Sénégal est, avec la Côte d’Ivoire, l’un des principaux émetteurs souverains de la zone UEMOA sur les marchés internationaux. Un défaut désordonné ou une restructuration mal calibrée pèserait sur les primes de risque exigées de ses voisins, à commencer par le Bénin et le Togo, également actifs sur le compartiment eurobond. À l’inverse, un accord ordonné renforcerait la doctrine, défendue par le FMI et le Club de Paris, selon laquelle les restructurations africaines peuvent se dérouler sans contagion régionale.

Les porteurs d’obligations réunis mardi disposeront d’un délai de réaction encadré, avant une seconde phase d’échanges plus techniques. Dakar vise, selon les sources proches du dossier, un accord-cadre avant la fin du premier trimestre 2026, afin de rouvrir dans la foulée l’accès aux financements concessionnels gelés depuis dix-huit mois. Selon PressAfrik, cette réunion virtuelle constitue la première rencontre formelle entre l’État sénégalais et ses créanciers privés depuis l’ouverture du dossier.

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