En Sierra Leone, le dialogue avec le FMI vient de produire un signal budgétaire important pour Freetown. Les services de l’institution et les autorités sierra-léonaises ont trouvé un terrain d’entente à l’issue d’une double évaluation : la quatrième revue du programme adossé à la Facilité élargie de crédit, d’une part, et la toute première revue de la Facilité pour la résilience et la durabilité, d’autre part. Cet entendement technique, encore soumis à la validation du conseil d’administration du Fonds, pourrait libérer une enveloppe de 78,2 millions de dollars au bénéfice de l’économie sierra-léonaise.

Un double programme FMI pour stabiliser l’économie sierra-léonaise

Le pilotage de la Sierra Leone par le FMI repose désormais sur deux instruments complémentaires. Le premier, la Facilité élargie de crédit, est l’outil historique utilisé par l’institution pour accompagner les pays à faible revenu confrontés à des déséquilibres durables de balance des paiements. Dans le cas sierra-léonais, il sert de cadre à un ajustement budgétaire exigeant, dans un pays dont la dette publique dépasse structurellement la barre des 70 % du produit intérieur brut et où l’inflation a flirté avec les 50 % en 2023 avant de refluer progressivement.

Le second instrument, la Facilité pour la résilience et la durabilité, est nettement plus récent. Créé par le Fonds en 2022, il cible spécifiquement les chocs de long terme, à commencer par le changement climatique. La Sierra Leone fait partie des premiers pays d’Afrique de l’Ouest à y recourir, aux côtés notamment du Bénin et du Sénégal. Pour un État littoral exposé à l’érosion côtière, aux inondations récurrentes dans la région de Freetown et à la déforestation de son arrière-pays, le levier est stratégique.

Freetown, un retour sous surveillance budgétaire dans une Afrique de l’Ouest fragilisée

Le retour en force du FMI comme pilote budgétaire de la Sierra Leone s’inscrit dans un mouvement régional plus large. En Afrique de l’Ouest, les ruptures institutionnelles au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont brouillé la relation de ces pays avec les bailleurs multilatéraux. À l’inverse, les États côtiers anglophones de la zone, Ghana en tête, se sont de nouveau tournés vers Washington pour sécuriser leurs équilibres macroéconomiques. Accra négocie depuis 2023 un programme de trois milliards de dollars sur la Facilité élargie de crédit, après avoir fait défaut sur sa dette extérieure.

Dans ce paysage, la Sierra Leone occupe une place plus modeste mais symboliquement révélatrice. Le pays, dont le produit intérieur brut avoisine 7 milliards de dollars, dépend fortement des exportations minières, en particulier du minerai de fer et des diamants, et subit de plein fouet la volatilité des cours mondiaux. La leone, monnaie nationale redénominée en 2022 pour supprimer trois zéros, reste sous pression face au dollar, obligeant la Banque de Sierra Leone à maintenir une politique monétaire restrictive.

La Facilité résilience et durabilité, un nouveau levier climatique

L’arrivée de la Facilité pour la résilience et la durabilité ouvre un chantier structurant pour Freetown. Contrairement aux programmes classiques, cet instrument finance des réformes dites transformatrices, adossées à des engagements précis : budgétisation verte, tarification du carbone, intégration du risque climatique dans la supervision bancaire, renforcement de la protection des zones côtières. En contrepartie, le pays bénéficie de ressources longues, à taux concessionnels, précieuses pour un État dont l’accès aux marchés internationaux reste marginal.

Concrètement, l’enveloppe potentielle de 78,2 millions de dollars combinera donc deux logiques. Une tranche viendra renforcer les réserves de change et accompagner les efforts d’assainissement des comptes publics, pilier de la Facilité élargie de crédit. Une autre financera la trajectoire climatique du pays, qui figure parmi les plus vulnérables de la sous-région selon les classifications internationales de risque.

Reste que la bonne exécution du programme reste suspendue à plusieurs variables. La capacité du gouvernement à tenir ses cibles de recettes fiscales, encore faibles rapportées au PIB, conditionnera la régularité des décaissements. La trajectoire de la dette, le niveau des subventions énergétiques et la discipline de la banque centrale seront autant de points d’appréciation lors des prochaines revues. Pour Freetown, la discussion engagée avec le Fonds dessine, au-delà du montant annoncé, les contours d’un modèle de pilotage économique inédit pour les cinq prochaines années.

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