Les chiffres consolidés par la fondation AfricaNenda dans son rapport SIIPS 2026 traduisent une bascule structurelle. Les systèmes de paiement instantané déployés sur le continent ont absorbé l’an dernier 71,42 milliards d’opérations, pour un montant cumulé de 1 828 milliards de dollars. Rapporté à un produit intérieur brut africain estimé autour de 3 100 milliards de dollars par la Banque africaine de développement en 2024, le flux traité par ces rails numériques équivaut désormais à près de six dixièmes de la richesse annuelle produite par le continent.

Une industrie du paiement instantané qui atteint sa masse critique

La cinquième édition du rapport SIIPS, publié chaque année depuis 2022 par la fondation AfricaNenda, confirme la montée en puissance d’une génération d’infrastructures largement construites autour du téléphone mobile. Le Kenya, pionnier avec M-Pesa lancé en 2007 par Safaricom, a inspiré des architectures domestiques dans la plupart des grandes économies du continent, de l’Égypte au Nigeria en passant par le Ghana et l’Afrique du Sud. À l’échelle régionale, les instruments de compensation panafricains se multiplient, à l’image du Pan-African Payment and Settlement System (PAPSS) piloté par Afreximbank, ou du GIMACPAY en zone CEMAC.

Le volume agrégé révélé par SIIPS 2026 place l’Afrique dans une dynamique comparable à celle de l’Inde, où l’Unified Payments Interface a franchi la barre des 100 milliards de transactions annuelles en 2023. La trajectoire africaine est toutefois plus fragmentée : une trentaine de systèmes domestiques coexistent, avec une interopérabilité transfrontalière encore embryonnaire. Les corridors bilatéraux les plus actifs restent concentrés en Afrique de l’Est, où l’intégration monétaire de la Communauté est-africaine facilite les transferts entre portefeuilles mobiles.

Un décalage persistant entre infrastructure et usages quotidiens

Si la fondation AfricaNenda salue l’extension des rails, elle pointe une adoption au quotidien qui demeure, selon elle, en-deçà du potentiel. Les particuliers comme les entreprises utilisent encore inégalement ces instruments pour leurs opérations courantes. Ce constat rejoint les données publiées par la Banque mondiale dans le Global Findex 2021, qui évaluait à 55 % la part des adultes africains disposant d’un compte, dont une majorité via le mobile money, mais avec une fréquence d’usage très variable selon les géographies.

Plusieurs freins documentés par les régulateurs et les banques centrales expliquent cet écart. Le coût des commissions, la faiblesse de l’acceptation chez les commerçants informels, l’illectronisme et la méfiance envers les transactions dématérialisées pèsent sur la transformation des habitudes. À cela s’ajoute une couverture réseau inégale : la Banque mondiale estimait en 2023 qu’environ 60 % des Africains subsahariens résidaient dans une zone couverte par la 4G, contre plus de 90 % dans les pays d’Afrique du Nord.

Souveraineté financière et bataille réglementaire

Le rapport SIIPS 2026 s’inscrit dans un contexte où la question de la souveraineté des paiements est devenue stratégique. Les banques centrales du continent travaillent sur des monnaies numériques, à l’image de l’eNaira lancé en octobre 2021 par la Banque centrale du Nigeria, premier CBDC de détail en Afrique, ou des projets explorés par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC). Ces chantiers interagissent directement avec les systèmes de paiement instantané déjà en service.

La dimension transfrontalière concentre désormais l’essentiel des attentes. Le PAPSS, opérationnel depuis 2022 et adossé à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), vise à réduire la dépendance aux devises convertibles pour le règlement du commerce intra-africain, estimé à près de 200 milliards de dollars par la Commission économique pour l’Afrique. Chaque transaction réalisée dans une monnaie locale via ces rails diminue la pression sur les réserves de change, un enjeu devenu critique pour des pays comme l’Égypte, le Nigeria ou l’Éthiopie confrontés à des tensions sur leur balance extérieure.

Le défi des prochaines éditions du rapport SIIPS sera moins quantitatif que qualitatif. Mesurer la profondeur réelle de l’inclusion financière, la part des petits commerçants connectés, le volume des paiements marchands par rapport aux transferts de pair à pair, constitue la prochaine frontière analytique. L’infrastructure est posée ; son pouvoir transformateur dépendra des politiques tarifaires, éducatives et réglementaires que les États africains sauront articuler.

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