Le port de Maputo s’apprête à changer de dimension. DP World, concessionnaire émirati présent au Mozambique, a annoncé un plan visant à faire bondir les volumes conteneurisés traités à Maputo de 225 000 à près de 650 000 unités d’ici 2027. L’écart, de l’ordre de 2,9 fois le trafic actuel, traduit une ambition rare dans le paysage portuaire d’Afrique australe et place le Mozambique sur la trajectoire des grands hubs régionaux.

Une bascule stratégique pour la façade sud-est africaine

La capitale mozambicaine n’est pas le premier port de la région, mais sa géographie en fait un point de passage obligé pour l’arrière-pays sud-africain, le Zimbabwe et l’Eswatini. Le corridor de Maputo capte historiquement une part des minerais, des produits agricoles et des marchandises générales à destination du Gauteng, cœur économique de l’Afrique du Sud, situé à moins de 600 kilomètres. Un objectif de 650 000 conteneurs rapprocherait l’installation mozambicaine de la classe des terminaux secondaires sud-africains, sans toutefois rivaliser avec Durban, dont le trafic dépasse structurellement les 2,5 millions d’unités par an selon les ordres de grandeur publiés ces dernières années par Transnet.

Ce repositionnement intervient alors que les ports sud-africains traversent une phase de congestion chronique. Les difficultés de Durban et de Ngqura, documentées par la Banque mondiale dans son classement de performance des ports à conteneurs, ont incité plusieurs chargeurs à chercher des alternatives sur la côte orientale du continent. Maputo, Beira et Nacala en sont les principaux bénéficiaires potentiels. Le pari de DP World consiste précisément à capter ce report de trafic avant qu’un concurrent ne verrouille la place.

Le Golfe, nouvel architecte des ports africains

L’annonce éclaire une tendance de fond. Depuis une décennie, les opérateurs du Golfe, DP World en tête, suivi par AD Ports d’Abou Dhabi, ont multiplié les prises de concessions sur les côtes africaines. L’émirati gère ou détient des participations à Dakar, Berbera, Luanda, Dar es Salaam et Banane, ce dernier terminal en eaux profondes étant également situé au Mozambique, dans la province de Cabo Delgado. Cette densification traduit une stratégie assumée des Émirats arabes unis, qui cherchent à sécuriser des nœuds logistiques le long des routes maritimes reliant l’Asie à l’Afrique et à l’Europe.

Pour Maputo, l’intérêt de DP World n’est pas nouveau. L’opérateur est entré dans le capital de la société gestionnaire du port, aux côtés de Grindrod et des Chemins de fer du Mozambique (CFM), et exploite le terminal à conteneurs depuis plusieurs années. La concession, prolongée en 2018 jusqu’en 2058, offre à l’émirati un horizon long, compatible avec des investissements lourds en équipements de manutention, en extension des quais et en dragage. Faute de précisions publiques sur l’enveloppe mobilisée, l’ampleur exacte des travaux reste à confirmer, mais le quasi-triplement du trafic cible suppose une refonte capacitaire significative, incluant probablement l’acquisition de nouveaux portiques et l’approfondissement du chenal.

Corridors, concurrence et souveraineté logistique

La montée en capacité du port de Maputo ne sera pleinement exploitée qu’à condition que les corridors terrestres suivent. La ligne ferroviaire Ressano Garcia, qui relie Maputo à la frontière sud-africaine, et les axes routiers vers Komatipoort doivent absorber un surcroît de volumes, faute de quoi le terminal risque d’engorger son hinterland. Les investissements des CFM dans la modernisation du rail seront déterminants, de même que la coordination avec Transnet côté sud-africain, dont les difficultés opérationnelles ont été largement documentées depuis 2022.

Reste la question de la concurrence régionale. Beira, également exploitée en partie par le néerlandais Cornelder, et Nacala, port en eau profonde du nord du pays, se disputent les flux de charbon et de marchandises générales de l’arrière-pays malawien et zambien. Le pari sur Maputo oriente clairement la stratégie nationale vers le sud, au risque d’aggraver un déséquilibre déjà sensible entre les régions mozambicaines. Pour les décideurs africains, la dynamique engagée par DP World illustre une réalité désormais incontournable : la souveraineté logistique du continent se négocie de plus en plus avec des opérateurs extérieurs, dont les choix d’investissement redessinent la carte des échanges.

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