Le 19 novembre 2026, Edoh Kossi Amenounvé, directeur général de la BRVM, a pris la parole à Abidjan dans le cadre d’une rencontre organisée par l’Africa Perspectives Institute (API) consacrée au financement interne du continent. Devant un parterre de décideurs économiques, il a avancé un ordre de grandeur rarement mis sur la table avec autant de netteté : 4 000 milliards de dollars d’actifs détenus par des Africains ou liés à l’Afrique pourraient être mobilisés pour financer les besoins d’investissement du continent. Un chiffre qui, s’il reste à documenter dans le détail, traduit une conviction : l’Afrique n’est pas pauvre en capital, elle est pauvre en circuits de transformation de ce capital.

Un gisement de 4 000 milliards de dollars à reconstituer

La somme évoquée par le patron de la BRVM recoupe plusieurs catégories d’actifs identifiables dans les statistiques des institutions multilatérales. Les réserves de change des banques centrales africaines représentaient, selon les données publiques de la Banque africaine de développement, un ordre de grandeur de 500 à 600 milliards de dollars ces dernières années, souvent placés en bons du Trésor occidentaux. S’y ajoutent les actifs des fonds de pension, particulièrement développés en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya, au Maroc et dans la zone UEMOA, dont l’encours cumulé dépasse plusieurs centaines de milliards de dollars. Les transferts annuels de la diaspora, estimés par la Banque mondiale à près de 100 milliards de dollars par an pour l’Afrique subsaharienne et l’Afrique du Nord réunies, constituent une troisième brique. Enfin, la capitalisation cumulée des bourses africaines et les avoirs extérieurs privés complètent ce stock.

Le paradoxe tient à l’usage de cette richesse. Une part significative de ces ressources finance aujourd’hui des économies tierces, à travers les placements des banques centrales, les comptes offshore des grandes fortunes ou les sorties nettes de capitaux liées aux transferts de profits. La question posée à Abidjan n’est donc pas celle d’une création ex nihilo de ressources, mais celle du rapatriement et de la rétention de flux déjà existants.

La BRVM, laboratoire d’une architecture financière régionale

Dans ce débat, la Bourse régionale des valeurs mobilières occupe une place singulière. Place commune aux huit États de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), elle a vu sa capitalisation progresser régulièrement depuis sa création en 1998 et sert désormais de réceptacle aux émissions souveraines régionales organisées par l’agence UMOA-Titres. Les marchés obligataires régionaux, en francs CFA, ont absorbé ces dernières années plusieurs milliers de milliards de francs d’émissions publiques, preuve qu’un circuit domestique d’épargne existe, même s’il demeure étroit comparé aux besoins.

Edoh Kossi Amenounvé défend depuis plusieurs années l’idée que ce modèle régional peut s’étendre. L’interconnexion des bourses africaines, portée notamment par le projet African Exchanges Linkage Project lancé par la Banque africaine de développement et l’African Securities Exchanges Association, vise précisément à créer un marché continental capable d’absorber des tickets de taille institutionnelle. Sans cette profondeur, les fonds de pension locaux restent contraints à des placements de court terme, souvent en titres d’État, au détriment du financement des infrastructures et du secteur productif.

Souveraineté financière, un enjeu désormais stratégique

La prise de parole d’Abidjan intervient dans une séquence où la question du financement de l’Afrique a changé de nature. Le resserrement des conditions monétaires internationales depuis 2022, le renchérissement du service de la dette pour plusieurs souverains africains et les restructurations en cours sous Cadre commun du G20 ont rappelé la dépendance des États aux marchés extérieurs. Parallèlement, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), entrée dans sa phase opérationnelle, estime à plusieurs centaines de milliards de dollars les besoins annuels d’investissement en infrastructures pour atteindre ses objectifs d’intégration.

Dans ce contexte, la mobilisation du capital africain par le capital africain cesse d’être un thème académique. Elle devient une condition de résilience face aux chocs externes. Reste à définir les véhicules : fonds souverains panafricains, véhicules de titrisation adossés aux redevances minières, obligations diaspora, allongement des maturités sur les marchés régionaux. Le plaidoyer du directeur général de la BRVM ouvre un chantier technique autant que politique, qui mettra à l’épreuve la coordination entre banques centrales, régulateurs de marchés et gouvernements du continent.

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