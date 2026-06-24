LVMH s’apprête à signer un accord d’approvisionnement forestier au Gabon

Le rapprochement entre LVMH et le Gabon prend forme. Le numéro un mondial du luxe, dirigé par Bernard Arnault, se prépare à conclure un protocole d’entente exploratoire avec l’Agence gabonaise pour le développement de l’économie verte (Agadev). Les discussions, qui se tiendraient à Paris, portent sur l’approvisionnement du conglomérat français en produits forestiers non ligneux issus du massif forestier gabonais. La signature interviendrait à un mois d’une visite officielle, selon la lettre confidentielle Africa Intelligence, première à révéler l’existence de ces tractations.

Le moabi et l’odika, ressources stratégiques de la forêt gabonaise

Au cœur du dispositif figurent deux essences emblématiques du bassin du Congo. Le moabi, arbre majestueux pouvant atteindre soixante mètres, fournit une huile prisée pour ses propriétés cosmétiques et nutritionnelles. L’odika, communément appelée chocolatier sauvage ou mangue sauvage, livre une amande aromatique très utilisée dans la cuisine d’Afrique centrale et de plus en plus recherchée par les laboratoires de parfumerie. Ces produits forestiers non ligneux, longtemps cantonnés à l’économie villageoise, accèdent désormais au statut d’ingrédients premium pour les maisons de luxe européennes.

L’intérêt de LVMH pour ces ressources s’inscrit dans une tendance lourde du secteur. Les grandes marques de cosmétique et de parfumerie multiplient les partenariats avec des pays détenteurs de biodiversité tropicale, en quête d’ingrédients différenciants et de récits d’origine. Le moabi et l’odika offrent ce double atout : une rareté botanique et un ancrage géographique fort, deux qualités recherchées dans la construction des collections haut de gamme.

L’Agadev, bras armé de la diversification gabonaise

Créée pour piloter la transition vers une économie moins dépendante des hydrocarbures, l’Agadev incarne la stratégie gabonaise de valorisation du capital naturel. Le pays, qui demeure couvert à près de 88 % par la forêt, cherche à transformer cette dotation en levier de revenus durables. La structuration de filières de produits forestiers non ligneux fait partie des axes prioritaires identifiés par les autorités de transition.

Pour Libreville, sceller un protocole avec un groupe de la stature de LVMH représenterait un signal politique de premier ordre. Le conglomérat, qui pèse plus de 80 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel et rassemble des maisons comme Dior, Guerlain ou Louis Vuitton, dispose d’une capacité d’absorption capable de tirer toute une filière vers le haut. L’enjeu pour le Gabon consiste à éviter le piège classique de l’exportation brute, en captant le maximum de valeur ajoutée localement.

Une diplomatie économique à l’épreuve de la traçabilité

Le calendrier diplomatique joue en faveur de l’opération. La perspective d’une visite officielle imminente offre un cadre solennel à la signature, et permet aux autorités gabonaises d’inscrire ce partenariat dans une séquence de réengagement avec les grands acteurs économiques français. Reste à transformer l’intention en flux commercial pérenne, ce qui suppose des garanties précises en matière de traçabilité, de respect des communautés forestières et de conformité aux exigences environnementales européennes.

La nouvelle réglementation de l’Union européenne sur la déforestation, qui impose une diligence renforcée pour les produits issus des forêts tropicales, change la donne. Les groupes comme LVMH doivent désormais documenter l’origine de chaque ingrédient, depuis l’arbre jusqu’au flacon. Le Gabon, qui a investi dans la cartographie satellitaire de son couvert forestier et revendique un bilan carbone net positif, dispose d’arguments crédibles pour répondre à cette exigence. Encore faut-il que les filières du moabi et de l’odika soient organisées en conséquence, avec des coopératives villageoises capables de garantir la qualité et la régularité des volumes.

Au-delà de l’aspect symbolique, l’accord pressenti pourrait servir de modèle à d’autres rapprochements entre majors du luxe et États forestiers africains. La concurrence pour les ingrédients rares s’intensifie, et le bassin du Congo abrite une pharmacopée encore largement sous-exploitée à l’échelle industrielle. Selon Gabon Review, citant Africa Intelligence, la signature du protocole interviendrait dans les semaines à venir.

Pour aller plus loin

PLFR 2026 : le Gabon coupe 72 milliards à l’agriculture · Cacao : un bloc africain bientôt maître de 75 % de l’offre mondiale · Sénégal : les exportations chutent, pétrole, gaz et or en repli

J’aime ça : J’aime chargement…