Sénégal : les exportations chutent, pétrole, gaz et or en repli

Les exportations sénégalaises traversent une zone de turbulence. Les données disponibles font état d’un recul significatif des ventes à l’étranger, avec en première ligne le pétrole, le gaz naturel et l’or, trois piliers censés porter la croissance extravertie du pays. Pour un État entré récemment dans le club des producteurs d’hydrocarbures, cette contre-performance vient rappeler la fragilité d’un modèle adossé aux cours mondiaux et aux aléas de production.

Un repli concentré sur les matières premières stratégiques

La baisse touche prioritairement les produits qui structurent la balance commerciale du Sénégal. Le pétrole brut, dont les premières cargaisons issues du champ de Sangomar avaient marqué une rupture historique en 2024, voit ses recettes d’exportation reculer. Le gaz naturel liquéfié, porté par le projet transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) opéré avec la Mauritanie, n’échappe pas à la tendance. À ces deux relais s’ajoute l’or, dont la performance à l’export se dégrade alors même que le métal jaune affiche, sur les marchés internationaux, des niveaux de prix historiquement élevés.

Cette configuration interpelle. Lorsque les cours mondiaux soutiennent les producteurs, un repli des recettes signale davantage une contrainte de volumes qu’une faiblesse de la demande. Difficultés techniques sur les sites de production, calendrier de cargaisons décalé, ajustements de la stratégie commerciale des opérateurs : les hypothèses se cumulent pour expliquer un trou d’air qui ne se limite pas à un seul segment.

Une dépendance qui pèse sur la trajectoire budgétaire

Pour Dakar, la mécanique est connue. Les hydrocarbures et l’or représentent une part déterminante des devises engrangées par le pays. Toute contraction des volumes exportés se répercute mécaniquement sur les recettes fiscales attendues, sur la position extérieure et, à terme, sur la capacité de l’État à honorer ses engagements. Le gouvernement, qui a engagé un exercice de transparence budgétaire après l’audit des finances publiques, dispose de marges de manœuvre étroites pour amortir un choc commercial prolongé.

Le contexte ajoute une couche de complexité. Dakar négocie depuis plusieurs mois la reprise de sa relation programmatique avec le Fonds monétaire international (FMI), suspendue après la révélation d’une dette publique plus élevée qu’annoncée par la précédente administration. Une baisse des exportations de pétrole, de gaz et d’or fragilise les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles repose la discussion avec les bailleurs, alors que le pays doit également gérer un service de la dette élevé.

Diversification et souveraineté économique en débat

Au-delà de la conjoncture, le recul des exportations relance le débat sur la diversification de l’appareil productif sénégalais. La phrase n’est pas neuve, mais la démonstration s’impose à mesure que la concentration sur quelques produits primaires expose le pays aux retournements de marché. Les filières agricoles, halieutiques et industrielles peinent encore à compenser, en valeur, le poids pris par le complexe extractif depuis l’entrée en production de Sangomar et GTA.

Les autorités sénégalaises affichent l’ambition d’une transformation locale plus poussée, qu’il s’agisse du raffinage, de la pétrochimie ou de la valorisation de l’or. Concrètement, ces chantiers exigent des investissements lourds et un cadre contractuel rénové avec les opérateurs internationaux. Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a, à plusieurs reprises, évoqué une renégociation de certains contrats hérités, dossier sensible pour les investisseurs étrangers présents dans le pays.

Reste la question du timing. Un essoufflement précoce des recettes d’exportation, alors même que les infrastructures pétrolières et gazières sortent à peine de leur phase de montée en puissance, complique l’équation. Les analystes du secteur scruteront les prochaines données trimestrielles de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) pour mesurer la profondeur du retournement et identifier les postes susceptibles de rebondir à court terme.

Par ailleurs, la dynamique régionale ajoute une variable. La concurrence entre producteurs ouest-africains pour capter les flux d’investissement et sécuriser des contrats d’enlèvement de long terme s’intensifie, du Nigeria à la Mauritanie en passant par la Côte d’Ivoire. Dans ce paysage, le Sénégal devra démontrer la fiabilité de sa chaîne d’exportation pour préserver sa crédibilité auprès des acheteurs internationaux. Selon Seneweb.

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