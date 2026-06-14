Madagascar suspend la taxe contestée sur les véhicules à moteur

Le gouvernement malgache a finalement reculé. Confronté à une grogne populaire qui montait depuis plusieurs semaines, l’exécutif de la Refondation a annoncé la suspension de la taxe sur les véhicules à moteur, une contribution introduite récemment et perçue comme une ponction supplémentaire sur le pouvoir d’achat des ménages. La décision a été rendue publique alors que le mouvement Gen Z appelait à descendre dans la rue ce samedi à Antananarivo, et qu’un second rassemblement, porté par d’autres organisations, était programmé dimanche dans la capitale malgache.

Une taxe devenue catalyseur du mécontentement à Madagascar

La taxe sur les véhicules à moteur visait l’ensemble des propriétaires de deux-roues, voitures particulières et utilitaires. Conçue par le ministère des Finances comme un instrument de rendement budgétaire, elle s’est rapidement muée en marqueur politique. Dans un pays où la mobilité individuelle reste l’unique alternative à des transports collectifs défaillants, son acceptabilité sociale s’est effondrée en quelques semaines.

Sur les réseaux sociaux, les calculs comparatifs entre le montant exigé et le revenu moyen ont nourri l’indignation. La taxe a cristallisé un ressentiment plus large contre une politique fiscale jugée déséquilibrée, qui frapperait davantage les classes moyennes urbaines que les hauts patrimoines. Pour de nombreux observateurs malgaches, le sujet a fonctionné comme un révélateur, transformant un débat technique en cause politique.

La Gen Z malgache, nouveau levier de la mobilisation

L’élément décisif de cette séquence tient au profil des mobilisateurs. Le mouvement Gen Z, structuré autour de jeunes urbains connectés, a su transformer une frustration diffuse en agenda de mobilisation. Les appels à manifester, relayés massivement sur les plateformes numériques, ont mis le pouvoir face à un risque qu’il connaît bien : la conjonction d’une contestation économique et d’une dynamique générationnelle.

Cette mécanique évoque les précédents observés ailleurs sur le continent, du Kenya au Nigeria, où des collectifs de jeunes ont contraint des exécutifs à retirer ou amender des mesures fiscales contestées. À Antananarivo, la perspective d’un samedi et d’un dimanche de manifestations consécutifs a manifestement pesé dans l’arbitrage gouvernemental, qui a préféré désamorcer plutôt qu’affronter.

La suspension annoncée n’est toutefois pas un retrait. Le gouvernement de la Refondation conserve la possibilité de réactiver le dispositif, éventuellement sous une forme amendée, une fois la tension retombée. Cette ambiguïté laisse aux organisations contestataires une marge d’action et alimente la défiance d’une partie de l’opinion, qui réclame une abrogation pure et simple.

Un signal budgétaire et politique pour la Refondation

Pour les finances publiques malgaches, la mesure n’est pas anodine. La taxe automobile était présentée comme un outil de mobilisation de recettes intérieures, dans un contexte où le pays cherche à réduire sa dépendance aux financements extérieurs et à élargir une assiette fiscale historiquement étroite. Sa suspension oblige le ministère des Finances à identifier des compensations, qu’il s’agisse d’arbitrages en dépenses ou de la mobilisation d’autres recettes.

Sur le plan politique, le recul illustre la difficulté du gouvernement de la Refondation à imposer des réformes impopulaires sans pédagogie préalable. Plusieurs analystes pointent un défaut de concertation avec les corps intermédiaires, qu’il s’agisse des associations professionnelles du transport, des chambres consulaires ou des collectifs de consommateurs. La séquence pourrait inciter l’exécutif à revoir sa méthode pour les prochaines mesures fiscales en préparation.

Reste la question de la suite. La capacité du mouvement Gen Z à maintenir une pression organisée au-delà des rassemblements de week-end conditionnera le rapport de forces des prochaines semaines. Les partenaires techniques et financiers de Madagascar, eux, surveilleront de près la trajectoire budgétaire et la stabilité politique d’une île dont la croissance reste tributaire d’un climat social apaisé. Selon RFI Afrique.

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