Mine d’or de Bouboulou : Ouagadougou engage 32 milliards de FCFA

La mine d’or de Bouboulou, située dans le centre-nord du Burkina Faso, va bénéficier d’une injection publique estimée à 32 milliards de FCFA, pour des recettes projetées de 39 milliards. L’annonce s’inscrit dans la stratégie de reprise en main du secteur aurifère engagée par les autorités burkinabè depuis 2022. Elle traduit la conviction, désormais assumée, que la rente minière doit d’abord alimenter les caisses de l’État avant d’irriguer les partenaires étrangers.

Ce projet illustre une inflexion doctrinale majeure. Là où Ouagadougou se contentait naguère d’encaisser redevances et impôts sur les activités des majors internationales, l’exécutif privilégie désormais l’entrée au capital, voire l’exploitation directe via des véhicules publics. La mine de Bouboulou constitue de ce point de vue un cas d’école : investissement souverain, recettes captées à la source, contrôle intégral de la chaîne de valeur.

Un modèle de captation directe de la rente aurifère

Le calcul financier avancé par les autorités laisse entrevoir un rendement brut supérieur à 20 % sur l’enveloppe engagée. La marge, si elle se confirme, valide économiquement l’intervention publique dans un segment historiquement dominé par les compagnies canadiennes, australiennes et russes présentes au Burkina Faso. Elle reste toutefois conditionnée à la stabilité du cours mondial de l’once, aux coûts opératoires réels et à la sécurisation du site.

La question sécuritaire demeure le talon d’Achille de toute exploitation dans le centre et le nord du pays. Les groupes armés qui opèrent dans plusieurs provinces ont, à de multiples reprises, contraint des opérateurs privés à suspendre leurs chantiers. Un projet porté par l’État engage mécaniquement les forces de défense nationales dans la protection du site, avec un coût implicite rarement intégré aux projections officielles de rentabilité.

Le Burkina Faso figure parmi les quatre premiers producteurs d’or du continent africain. Le métal jaune représente près des trois quarts des recettes d’exportation du pays. Toute variation dans le partage de la valeur avec les opérateurs privés se répercute donc directement sur la balance commerciale et sur les marges budgétaires du Trésor public. Bouboulou s’inscrit dans cette équation, à échelle réduite mais avec une portée politique élevée.

Une doctrine minière alignée sur Bamako et Niamey

La démarche burkinabè n’est pas isolée. Le Mali, sous la présidence de la transition, a durci son code minier en 2023 et renégocié plusieurs conventions avec les majors, notamment Barrick Gold et Resolute Mining. Le Niger, de son côté, a suspendu certains permis d’uranium et remis en cause les équilibres hérités de la période antérieure. Les trois États membres de l’Alliance des États du Sahel convergent vers une doctrine partagée : souveraineté sur les ressources extractives, participation majoritaire publique lorsque possible, recettes réorientées vers le budget national.

Cette convergence n’est pas seulement idéologique. Elle répond à une contrainte budgétaire objective. Les trois pays supportent un effort militaire soutenu contre les groupes armés terroristes, dans un contexte de suspension partielle des appuis extérieurs. La mobilisation accrue des recettes aurifères devient, dans ce cadre, un levier de financement autonome de l’effort de défense et des dépenses sociales.

Reste que la substitution de l’État aux opérateurs privés n’est pas neutre techniquement. L’exploitation d’un gisement aurifère exige une expertise géologique, métallurgique et logistique dont les administrations publiques ne disposent pas toujours en propre. Le recours à des sous-traitants spécialisés, à des partenaires techniques ou à des accords de services devient alors indispensable pour tenir les objectifs de production. Le montage retenu pour Bouboulou, dont les détails opérationnels n’ont pas été intégralement communiqués, sera scruté par les investisseurs déjà présents sur d’autres actifs du pays.

Un test grandeur nature pour la stratégie extractive burkinabè

L’issue de l’exploitation de Bouboulou dira si le modèle de captation directe tient ses promesses ou s’il se heurte, comme d’autres tentatives sur le continent, aux réalités techniques et sécuritaires du terrain. Si le rendement escompté se matérialise, d’autres gisements pourraient basculer sous ce régime. Dans le cas contraire, l’arbitrage entre souveraineté et efficacité opératoire devra être rediscuté. Selon Financial Afrik.

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