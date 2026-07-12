L’UMOA arbitre dette, stabilité financière et protection sociale

La deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) s’est tenue le 3 juillet 2026 dans la capitale burkinabè, réunissant les ministres des Finances du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Les décisions arrêtées à Ouagadougou dessinent une feuille de route resserrée autour de trois axes : la soutenabilité de la dette souveraine, la solidité du secteur financier communautaire et le renforcement de la protection sociale. Un triptyque assumé comme réponse aux vents contraires qui balaient l’économie mondiale.

Le contexte pesait lourdement sur les débats. Ralentissement des échanges internationaux, coûts de financement encore élevés sur les marchés régionaux, tensions géopolitiques persistantes : autant de paramètres qui contraignent la marge de manœuvre budgétaire des huit États. Face à cette conjoncture, le Conseil a réaffirmé son attachement au cadre de convergence macroéconomique et à la discipline commune qui structure la zone franc ouest-africaine depuis des décennies.

Dette souveraine et discipline budgétaire au centre du jeu

La question de l’endettement public a occupé une place déterminante dans les échanges. Plusieurs États de l’Union ont vu leurs ratios dette/PIB progresser sensiblement depuis la crise sanitaire, sous l’effet combiné des besoins de financement des plans de riposte, du renchérissement des taux et de la dépréciation de certaines devises face au dollar. Les ministres ont pris acte de la nécessité d’une gestion plus active du portefeuille de dette, avec un recours mieux calibré aux instruments du marché régional des titres publics.

Concrètement, le Conseil a validé des orientations destinées à améliorer la coordination entre les émetteurs souverains, à lisser le calendrier des levées de fonds et à limiter les risques de refinancement. L’objectif est de préserver la capacité d’accès des Trésors nationaux au marché sans provoquer d’effet d’éviction sur le crédit à l’économie. La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) devrait accompagner ce chantier en affinant les instruments de suivi des vulnérabilités budgétaires.

Stabilité financière : consolider l’architecture régionale

Deuxième priorité affichée, la stabilité du secteur financier a fait l’objet d’un examen approfondi. Les ministres ont passé en revue l’état de santé du système bancaire de l’Union, dont les fondamentaux restent globalement solides mais qui doit composer avec une hausse des créances douteuses dans certains segments. La question de la profondeur du marché financier régional et de la diversification des sources de financement a également été abordée, dans la continuité des chantiers ouverts par la Commission bancaire de l’UMOA et le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers.

Les décisions adoptées visent à renforcer la supervision prudentielle, à accélérer la mise à niveau des dispositifs de résolution des crises bancaires et à approfondir l’inclusion financière numérique. Le mobile money, désormais pilier de l’écosystème des paiements dans la zone, fait l’objet d’une attention particulière, avec l’ambition d’un cadre harmonisé qui sécurise à la fois les utilisateurs et l’intégrité du système. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme demeure un axe transversal, dans une région où plusieurs États sont directement exposés aux menaces sécuritaires.

Protection sociale : un pilier communautaire en construction

Troisième volet, plus politique, la protection sociale s’installe durablement dans l’agenda de l’UMOA. Le Conseil a validé des orientations destinées à mieux articuler les régimes nationaux, à élargir la couverture des travailleurs de l’économie informelle et à mobiliser des financements innovants. L’enjeu est autant social qu’économique : un socle de protection plus robuste conditionne la résilience des ménages face aux chocs et soutient la demande intérieure, moteur structurel de la croissance dans la zone.

La rencontre de Ouagadougou confirme une inflexion : l’Union monétaire, longtemps identifiée à sa seule mission de stabilité des prix et de convergence budgétaire, élargit progressivement son champ d’action aux politiques publiques structurelles. Un repositionnement qui traduit la volonté des huit capitales de faire de l’intégration régionale un levier tangible pour les populations, au-delà des seuls équilibres macroéconomiques. Selon Financial Afrik, la prochaine session ordinaire permettra de mesurer la traduction opérationnelle de ces décisions.

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