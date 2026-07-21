Mustapha Benalkma nommé directeur général de la BNA en Algérie

La Banque nationale d’Algérie (BNA) tourne une page de son gouvernance. Mustapha Benalkma vient d’être installé à la direction générale du principal établissement bancaire public du pays, un poste stratégique dans une économie algérienne où le secteur financier reste largement dominé par la sphère étatique. Cette nomination intervient à un moment où les autorités monétaires poussent à la modernisation des grandes banques publiques et à l’élargissement de leurs services, notamment dans le financement des entreprises et l’inclusion financière.

La BNA, pivot du financement de l’économie algérienne

Créée en 1966, la Banque nationale d’Algérie occupe une position centrale dans le paysage bancaire du pays. Elle figure parmi les premières banques d’Afrique du Nord par la taille de son bilan et joue un rôle historique dans le financement de l’agriculture, de l’industrie et des grandes entreprises publiques. Son directeur général est, à ce titre, un acteur clé de la mise en œuvre des politiques économiques décidées par le gouvernement et la Banque d’Algérie.

La prise de fonctions de Mustapha Benalkma s’inscrit dans une séquence de renouvellement des équipes dirigeantes engagée depuis plusieurs mois au sommet des banques publiques algériennes. Les autorités ont multiplié les nominations et les ajustements organisationnels pour tenter d’aligner la gouvernance des établissements sur les priorités du plan de relance économique, qui met l’accent sur la diversification hors hydrocarbures et sur la digitalisation des services financiers.

Un profil bancaire pour piloter la transformation

Mustapha Benalkma arrive à la tête de la BNA avec un parcours ancré dans le système bancaire algérien. Sa désignation traduit la volonté de confier l’institution à un cadre issu du sérail, familier des rouages internes de la banque publique et des relations avec les régulateurs. Ce profil technique correspond aux attentes affichées par les pouvoirs publics, qui cherchent à conjuguer stabilité de la gestion et impulsion réformatrice.

Concrètement, plusieurs chantiers attendent le nouveau directeur général. La montée en puissance des services numériques, l’accompagnement des petites et moyennes entreprises, la modernisation des systèmes d’information et l’ouverture progressive de succursales à l’étranger figurent parmi les priorités affichées par les banques publiques algériennes ces dernières années. La BNA a d’ailleurs été en première ligne dans l’implantation de filiales et de représentations hors du pays, à mesure que l’Algérie cherche à accompagner ses opérateurs sur les marchés africains et méditerranéens.

Un secteur bancaire en pleine recomposition

La nomination s’inscrit dans une recomposition plus large du secteur bancaire algérien. La loi monétaire et bancaire adoptée récemment a rebattu certaines cartes, en clarifiant les conditions d’exercice, en renforçant les prérogatives de la Banque d’Algérie et en ouvrant la voie à l’introduction en Bourse de banques publiques. Le gouvernement a affiché son intention de faire coter à Alger une partie du capital d’établissements publics, une opération inédite qui suppose une gouvernance renforcée et des états financiers alignés sur les standards internationaux.

Pour la Banque nationale d’Algérie, cet horizon impose une discipline accrue en matière de reporting, de gestion des risques et de rentabilité. La qualité du portefeuille de créances, longtemps grevée par l’exposition aux entreprises publiques déficitaires, reste l’un des dossiers sensibles. Mustapha Benalkma devra également composer avec un environnement macroéconomique marqué par la volatilité des recettes d’hydrocarbures, dont dépendent encore largement les équilibres du système bancaire national.

Reste enfin l’enjeu de la finance islamique et de la bancarisation. Les autorités misent sur ces deux leviers pour capter une part de l’épargne informelle et élargir le socle de dépôts des banques publiques. La BNA, comme ses consœurs, a étoffé son offre de produits conformes à la charia et déployé de nouveaux canaux digitaux. La suite dépendra de la capacité du nouveau directeur général à transformer ces orientations en résultats mesurables. Selon Financial Afrik, la nomination de Mustapha Benalkma marque une étape supplémentaire dans la reconfiguration en cours de la gouvernance bancaire algérienne.

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