Sénégal : la gestion de la dette confrontée au temps politique

La question de la dette publique sénégalaise ne se réduit plus à une équation comptable. Elle s’inscrit désormais dans une tension politique majeure, où l’horizon des marchés financiers, mesuré en décennies, se confronte à celui des mandats électoraux, borné par cinq années. C’est le cœur de la réflexion proposée par Ndèye Nangho Dioum, inspectrice des impôts et des domaines, qui replace le débat sénégalais dans une problématique universelle : celle des décisions impopulaires qu’un dirigeant doit assumer pour préserver l’équilibre des finances publiques.

La tribune s’ouvre sur une citation de Bill Clinton, rappelant que tout chef d’État finit par affronter des arbitrages douloureux, dans l’attente que le vent politique redevienne porteur. Cette référence n’est pas anodine. Elle illustre le paradoxe auquel se trouve confronté le pouvoir sénégalais, contraint de rationaliser une trajectoire budgétaire dégradée tout en préservant la paix sociale d’un pays où les attentes populaires demeurent élevées.

Une temporalité politique qui contraint l’action budgétaire

La notion de temporalité politique, popularisée notamment par les travaux du politologue James M. Buchanan sur le choix public, met en évidence un biais fondamental des démocraties représentatives. Les gouvernants tendent à privilégier des mesures dont les bénéfices se manifestent à court terme, quand les coûts sont différés au-delà de leur mandat. Ce mécanisme, structurel, alimente la dérive de l’endettement dans nombre d’économies, y compris avancées.

Au Sénégal, ce biais prend une dimension singulière depuis l’audit des finances publiques mené par le nouveau pouvoir en 2024, qui a révélé un niveau d’endettement supérieur aux chiffres antérieurement communiqués. La révélation d’un stock de dette réévalué a fragilisé la relation avec les partenaires multilatéraux, à commencer par le Fonds monétaire international (FMI), et pesé sur la notation souveraine du pays. Rétablir la sincérité budgétaire est devenu un préalable, mais un préalable coûteux politiquement.

L’arbitrage impossible entre orthodoxie et légitimité

Réduire un déficit exige des choix qui heurtent les électorats : compression des subventions énergétiques, rationalisation de la masse salariale de l’État, élargissement de l’assiette fiscale, ajustement des tarifs publics. Chacune de ces décisions produit ses perdants immédiats, alors que ses bénéfices, exprimés en soutenabilité de la dette et en marges de manœuvre budgétaires, ne se matérialisent qu’à moyen terme. L’auteure souligne combien cette asymétrie temporelle constitue le principal obstacle à la mise en œuvre de réformes structurelles.

Le cas sénégalais illustre également une contrainte propre aux économies de la zone franc. La stabilité du franc CFA, arrimé à l’euro, prive les autorités de l’outil monétaire pour absorber les chocs. L’ajustement passe donc intégralement par la politique budgétaire, ce qui accentue la portée sociale des décisions prises. Concrètement, chaque arbitrage sur la dépense publique se traduit dans le quotidien des ménages, sans amortisseur monétaire.

Restaurer la crédibilité de la signature souveraine

Depuis leur arrivée au pouvoir en avril 2024, le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko affichent une volonté de refondation économique adossée à un discours de rupture. La reconquête de la crédibilité auprès des marchés financiers et des bailleurs internationaux figure parmi les priorités affichées. Reste que la remontée récente des spreads sur les eurobonds sénégalais témoigne d’une prime de risque encore élevée, signe que la défiance n’est pas dissipée.

Par ailleurs, la mobilisation des ressources internes constitue un levier stratégique. L’administration fiscale, à laquelle appartient l’auteure de la tribune, est appelée à jouer un rôle central dans la sécurisation des recettes, notamment par la réduction des exonérations et la lutte contre l’évasion. Ce chantier, largement technique, exige néanmoins un portage politique constant, car il touche à des intérêts établis.

La conclusion implicite de cette réflexion tient en une exigence : accepter que la maturité politique se mesure à la capacité d’assumer ce qui coûte à court terme pour préserver l’avenir. Dans un contexte régional où plusieurs États ouest-africains renégocient leur dette ou frôlent la contrainte de liquidité, le Sénégal joue une partie qui excède ses seules frontières. La discipline budgétaire, quand elle est portée avec pédagogie, peut redevenir un actif politique. Selon Financial Afrik, cette réflexion s’inscrit dans un débat public grandissant sur la trajectoire des finances publiques sénégalaises.

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