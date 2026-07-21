Zimbabwe : une usine de sulfate de lithium à 400 millions USD à Arcadia

Le Zimbabwe vient d’inscrire une nouvelle étape dans sa stratégie minière avec la mise en service, à Arcadia, d’une usine de production de sulfate de lithium représentant un investissement de 400 millions de dollars. Le site, situé à proximité de Harare, doit permettre au pays d’Afrique australe de dépasser le stade de simple exportateur de concentrés pour s’insérer dans les segments à plus forte valeur ajoutée de la filière batteries. La cérémonie de lancement confirme la trajectoire fixée par le gouvernement zimbabwéen, qui a interdit dès 2022 l’exportation de minerai de lithium brut afin de forcer la transformation locale.

Arcadia, pièce maîtresse du dispositif industriel zimbabwéen

La mine d’Arcadia figure parmi les plus importants gisements de spodumène du continent africain. Reprise par le groupe chinois Huayou Cobalt après le rachat de l’actif à l’australien Prospect Resources, elle alimente désormais un complexe de traitement intégré. L’unité mise en service transforme le concentré en sulfate de lithium, produit intermédiaire directement utilisable par les cathodiers et les fabricants de batteries lithium-ion. Le procédé rapproche le Zimbabwe des standards recherchés par les gigafactories asiatiques et européennes.

L’enveloppe de 400 millions de dollars couvre la construction des lignes de traitement, les infrastructures énergétiques associées et les équipements de conversion chimique. Elle s’ajoute aux montants déjà mobilisés depuis 2022 par les opérateurs chinois présents dans le pays, notamment Zhejiang Huayou Cobalt, Sinomine Resource Group et Chengxin Lithium. Ces acteurs ont fait du Zimbabwe l’un des principaux points d’entrée africains pour sécuriser des ressources critiques face à la demande chinoise en véhicules électriques.

Une stratégie de contenu local assumée

Harare avait posé un jalon décisif en interdisant l’exportation de lithium brut. La mesure, contestée par certains opérateurs miniers au moment de son adoption, visait explicitement à contraindre les investisseurs étrangers à installer des capacités de transformation sur le sol national. Trois ans plus tard, la mise en service d’Arcadia matérialise cette politique de contenu local. Le gouvernement zimbabwéen cherche désormais à pousser plus loin la logique, en encourageant l’émergence d’une filière allant du concentré jusqu’au précurseur de cathode.

Le pays dispose des plus importantes réserves africaines de lithium et se classe parmi les dix premiers producteurs mondiaux. Ses recettes minières, tirées historiquement de l’or et du platine, se diversifient rapidement sous l’effet du boom du lithium. Selon les autorités, les exportations liées au métal blanc ont bondi ces dernières années, portées par la hausse des volumes et l’entrée en production de plusieurs mines. Reste que la volatilité des cours, marquée par un net repli depuis les sommets de 2022, complique la rentabilité des projets récemment lancés.

Un signal pour la chaîne de valeur africaine

L’expérience zimbabwéenne est scrutée par plusieurs capitales africaines confrontées aux mêmes arbitrages. La République démocratique du Congo, la Namibie, le Mali ou le Ghana explorent des dispositifs comparables pour retenir davantage de valeur sur leurs ressources critiques. Le Mali a annoncé la mise en production de son propre gisement de lithium à Goulamina, tandis que la Namibie a durci son cadre réglementaire sur l’exportation de minerais non transformés. Le précédent d’Arcadia offre un cas d’école sur la capacité d’un État africain à imposer une transformation locale à des investisseurs étrangers dominants.

Concrètement, la production de sulfate de lithium sur place réduit les coûts logistiques par tonne équivalente de lithium métal exportée et rehausse le contenu technologique du tissu industriel national. Elle expose toutefois le pays hôte aux cycles de la demande chinoise et aux exigences environnementales croissantes des acheteurs européens, soucieux de traçabilité et d’empreinte carbone. Les prochaines étapes attendues portent sur la certification des flux, l’accès à une énergie décarbonée et l’intégration progressive vers l’hydroxyde de lithium, produit de qualité batterie encore absent du portefeuille africain.

Pour Harare, l’inauguration d’Arcadia constitue un test grandeur nature de sa doctrine minière. Le pari repose sur la capacité à conjuguer stabilité réglementaire, attractivité fiscale et exigence de transformation. Selon Financial Afrik, l’investissement de 400 millions de dollars consacre une inflexion durable de la stratégie zimbabwéenne dans le secteur des métaux critiques.

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