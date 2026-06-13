Le Gabon réclame des investissements européens et tourne le dos à l’aide publique

Le partenariat Gabon-Union européenne entre dans une nouvelle séquence. Libreville signifie à ses partenaires européens que l’ère de l’aide publique au développement, telle qu’elle structurait la relation depuis les indépendances, touche à sa fin. Les autorités gabonaises plaident désormais pour un basculement vers des flux d’investissements directs, mesurables et à effet d’entraînement sur l’économie productive. Cette inflexion intervient alors que le pays cherche à diversifier son économie au-delà de la rente pétrolière.

Le Gabon redéfinit les termes de sa relation avec Bruxelles

Le message porté par Libreville à l’endroit de Bruxelles tient en une formule : passer de la subvention au capital. Les responsables gabonais estiment que les enveloppes classiques d’aide publique au développement, fragmentées en projets sectoriels, ne produisent plus l’impact transformationnel attendu. Ils plaident pour des engagements financiers de nature différente, articulés autour de l’investissement productif, des partenariats public-privé et du financement d’infrastructures structurantes.

Cette posture s’inscrit dans une tendance plus large observée en Afrique centrale et occidentale. Plusieurs capitales du continent revendiquent une relation plus symétrique avec leurs partenaires européens, fondée sur la création de valeur locale plutôt que sur la perfusion budgétaire. Le Gabon, riche en ressources naturelles mais confronté à un défi de diversification, entend faire valoir ses atouts dans cette renégociation implicite des paradigmes de coopération.

Diversification économique et souveraineté financière en ligne de mire

Derrière l’exigence d’investissements tangibles se profile une stratégie de souveraineté économique. Libreville cherche à attirer des capitaux européens vers des filières considérées comme prioritaires : transformation locale du bois, agro-industrie, mines, hydrocarbures à plus forte valeur ajoutée, infrastructures énergétiques et numériques. L’objectif consiste à substituer aux exportations brutes une logique d’industrialisation, condition indispensable d’une croissance soutenue et créatrice d’emplois.

Le pays mise sur ses atouts comparatifs pour convaincre les bailleurs et les groupes industriels du Vieux Continent. La couverture forestière exceptionnelle, les réserves de manganèse, le potentiel hydroélectrique et la position géographique sur le golfe de Guinée constituent autant d’arguments avancés. Reste que la concrétisation de ces ambitions suppose un cadre des affaires stabilisé, une fiscalité prévisible et une sécurité juridique des contrats, points sur lesquels les investisseurs européens demeurent attentifs.

Les autorités de transition, installées depuis le changement de régime d’août 2023, ont multiplié les signaux en direction des chancelleries occidentales. Elles entendent démontrer que la trajectoire institutionnelle du Gabon reste compatible avec une coopération économique exigeante. Dans le même temps, Libreville diversifie ses interlocuteurs, en cultivant des relations renforcées avec des partenaires asiatiques et du Golfe, ce qui place mécaniquement l’Europe en situation de concurrence pour préserver ses positions historiques.

L’Union européenne face au défi de la réciprocité

Pour Bruxelles, l’équation est délicate. L’Union européenne demeure l’un des premiers partenaires commerciaux du Gabon, mais ses instruments classiques, hérités des conventions de Lomé puis des accords de Cotonou et de Samoa, reposent encore largement sur la logique du don conditionné. Le glissement vers une coopération d’investissement implique de mobiliser davantage la Banque européenne d’investissement (BEI), les institutions de financement du développement des États membres et les véhicules de la stratégie Global Gateway.

Annoncée comme la réponse européenne à l’initiative chinoise des Nouvelles Routes de la soie, la stratégie Global Gateway ambitionne précisément de mobiliser plusieurs centaines de milliards d’euros d’investissements dans les infrastructures à l’échelle mondiale, dont une part substantielle fléchée vers l’Afrique. Le Gabon entend s’inscrire pleinement dans cette dynamique, à condition que les flux annoncés se traduisent par des chantiers identifiables et des retombées économiques mesurables sur son territoire.

La nouvelle grammaire portée par Libreville oblige les diplomaties européennes à clarifier leur offre. Au-delà des montants, la question des secteurs ciblés, des conditions de gouvernance, du transfert de technologie et de l’emploi local sera scrutée. Le partenariat Gabon-UE pourrait, à terme, servir de laboratoire pour un modèle rénové de coopération entre l’Europe et les économies d’Afrique centrale, davantage tourné vers le co-investissement que vers l’assistance. Selon Info 241, les autorités gabonaises ont clairement signifié leur volonté de tourner la page de l’aide publique pour privilégier des engagements financiers concrets et durables.

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