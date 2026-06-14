SpaceX réalise la plus grande IPO de l’histoire avec 75 milliards levés

L’IPO de SpaceX restera comme l’opération boursière la plus volumineuse jamais réalisée. Le 11 juin 2026, le constructeur de fusées a cédé 555,6 millions d’actions à 135 dollars l’unité, mobilisant un carnet d’ordres d’une rare profondeur. Dès la première séance, le titre s’est apprécié de 19,2 % pour clôturer à 160,95 dollars, après avoir franchi un pic intraday supérieur à 176 dollars. La performance dépasse largement les standards observés sur les grandes cotations technologiques de la décennie passée.

Ce résultat consacre une dynamique de marché où la promesse stratégique prime sur la lecture comptable traditionnelle. SpaceX cumule les actifs industriels lourds, des lanceurs réutilisables Falcon 9 et Starship à la constellation Starlink, mais sa valorisation repose en grande partie sur des flux futurs encore largement hypothétiques. L’opération éclaire la capacité du groupe d’Elon Musk à transformer une vision de long terme en liquidité immédiate à une échelle inédite.

Une IPO qui redéfinit l’échelle des marchés de capitaux

Avec 75 milliards de dollars collectés, SpaceX dépasse les précédents records détenus par Saudi Aramco en 2019 et Alibaba en 2014. L’ampleur du placement témoigne d’une appétence intacte des grands investisseurs institutionnels pour les valeurs de croissance, malgré un environnement de taux qui aurait pu décourager les paris longs. Les fonds souverains du Golfe, plusieurs gérants américains de premier plan et des family offices européens figureraient parmi les principaux souscripteurs. La rareté de l’actif, restée privée pendant plus de vingt ans, a joué un rôle déterminant dans la prime accordée.

La structure financière de SpaceX reste pourtant atypique. Les revenus récurrents proviennent désormais majoritairement de Starlink, dont le déploiement commercial s’accélère sur les segments résidentiel, maritime et aéronautique. L’activité lanceurs, historiquement dépendante des contrats publics, conserve une marge brute solide grâce à la réutilisation des étages. Reste que la rentabilité consolidée demeure inférieure à ce que suggère la capitalisation post-IPO, estimée à plusieurs centaines de milliards de dollars dès la clôture du premier jour.

Le triomphe du narratif sur la lecture des fondamentaux

L’engouement boursier illustre un phénomène déjà observé sur d’autres dossiers technologiques majeurs : la valorisation s’ancre dans une trajectoire projetée plutôt que dans les actifs tangibles. Trois récits structurent l’attractivité du titre. Le premier porte sur la colonisation de Mars et la mise en service opérationnelle de Starship, qui ouvrirait un marché du transport interplanétaire encore inexistant. Le deuxième concerne l’expansion de Starlink vers les zones mal desservies, notamment en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Le troisième renvoie à la position centrale de SpaceX dans la course aux capacités militaires et duales, dans un contexte de retour de la compétition stratégique entre puissances.

Pour les marchés africains, l’opération comporte des implications concrètes. Starlink est désormais autorisé ou en cours d’homologation dans plus d’une vingtaine de pays africains, et son modèle bouscule les régulateurs nationaux comme les opérateurs historiques. La levée massive de capitaux accélèrera vraisemblablement le déploiement d’infrastructures sol et l’enrichissement de l’offre commerciale sur le continent, au moment où les autorités de régulation cherchent un équilibre entre inclusion numérique et souveraineté.

Une référence pour les futures cotations technologiques

L’IPO de SpaceX rebat les cartes pour les prochaines grandes opérations attendues, qu’il s’agisse d’OpenAI, de Stripe ou de Databricks. Elle valide un modèle dans lequel la rareté du papier, la puissance du récit fondateur et la profondeur des contrats publics constituent une équation suffisante pour absorber des volumes inédits. Les arbitragistes pointent toutefois le risque d’une correction sévère si la trajectoire opérationnelle de Starship ou la rentabilité de Starlink venaient à décevoir au cours des prochains trimestres.

Le cas SpaceX confirme également la transformation du capitalisme américain de la tech, où la frontière entre acteur privé et instrument de politique industrielle s’efface progressivement. Les régulateurs financiers, notamment la Securities and Exchange Commission (SEC), surveilleront avec attention les premières publications trimestrielles du groupe coté, attendues à l’automne. Selon Financial Afrik, le marché a salué une opération historique dont la portée dépasse la seule sphère spatiale.

Pour aller plus loin

La Banque mondiale abaisse la croissance du Sénégal à 2,2 % en 2026 · Shelter Afrique devient banque multilatérale du développement urbain · La Tunisie valide un prêt de 500 millions de dollars d’Afreximbank

J’aime ça : J’aime chargement…