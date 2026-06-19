Accord avec l’Iran : Trump sous le feu de ses alliés républicains

L’accord en gestation entre Washington et Téhéran sur le dossier nucléaire iranien provoque une tempête politique interne aux États-Unis. Selon le quotidien libanais Al Akhbar, Donald Trump fait face à une campagne d’une rare intensité venue de son propre camp, qui décrit le compromis en discussion comme un « document de reddition » signé au profit de la République islamique. La controverse révèle l’écart grandissant entre la diplomatie présidentielle et l’aile la plus interventionniste du conservatisme américain.

Le chef de la Maison-Blanche, qui s’était présenté comme l’artisan d’une politique de « pression maximale » contre Téhéran durant son premier mandat, défend désormais une approche transactionnelle. Cette inflexion heurte de plein fouet les milieux néoconservateurs, plusieurs élus du Congrès et les principaux relais de l’influence pro-israélienne à Washington. La séquence intervient dans un contexte régional saturé, marqué par la guerre à Gaza, les frappes croisées avec le Hezbollah et l’érosion accélérée de l’« axe de la résistance ».

Une fronde républicaine contre la diplomatie iranienne de Trump

Les critiques formulées contre le président reprennent, presque mot pour mot, le procès jadis instruit contre Barack Obama après la conclusion du Plan d’action global commun (JCPOA) en 2015. Les détracteurs reprochent à Donald Trump d’accepter un cadre qui maintiendrait les capacités d’enrichissement d’uranium de l’Iran, ouvrirait la voie à une levée partielle des sanctions et n’inclurait pas de garanties contraignantes sur le programme balistique ni sur le soutien iranien aux acteurs armés régionaux. Pour ces voix, le texte en cours de négociation serait moins exigeant que celui que l’ancien président républicain avait lui-même dénoncé puis dénoncé en 2018.

La virulence des attaques surprend par son origine. Elle émane de figures qui composaient jusqu’ici le socle le plus fidèle du trumpisme. Plusieurs sénateurs républicains, des éditorialistes conservateurs influents et des think tanks classés à droite ont multiplié, ces derniers jours, les tribunes pour dénoncer un revirement. Le terme de « capitulation » revient avec insistance, accompagné d’avertissements sur l’effet domino qu’un tel accord produirait auprès des partenaires régionaux des États-Unis, à commencer par Israël et les monarchies du Golfe.

Téhéran en position de force après deux ans de turbulences régionales

Le paradoxe relevé par les contempteurs de Donald Trump tient à la séquence stratégique. Après la guerre israélienne contre le Hezbollah, la chute de Bachar el-Assad en Syrie et les frappes répétées contre les sites militaires iraniens, Téhéran apparaissait, sur le papier, en position de faiblesse. Conclure un accord à ce stade reviendrait, selon les critiques, à offrir à la République islamique une bouée diplomatique au moment précis où la pression maximale aurait pu produire ses effets. Les partisans du président rétorquent qu’un règlement négocié évite un engagement militaire direct, conforme à la promesse électorale d’éviter de nouvelles guerres au Moyen-Orient.

Cette ligne de fracture recoupe une bataille plus large pour le contrôle idéologique du Parti républicain. Les tenants d’une politique étrangère de retrait, regroupés autour du vice-président et de plusieurs proches conseillers du président, défendent l’idée d’un désengagement progressif des théâtres extérieurs. À l’opposé, les héritiers du néoconservatisme considèrent que tout compromis avec Téhéran fragilise l’architecture sécuritaire mise en place depuis 1979.

Un test pour la cohérence stratégique américaine au Moyen-Orient

L’épisode est suivi avec attention par les chancelleries arabes et par Tel-Aviv. Le gouvernement israélien, qui avait salué la sortie américaine du JCPOA en 2018, exprime en coulisses ses réserves, redoutant qu’un accord allégé ne lui retire toute marge d’action militaire contre les installations nucléaires iraniennes. Les capitales du Golfe, pour leur part, jouent une partition plus ambivalente, oscillant entre la peur d’un Iran réhabilité et l’intérêt économique d’une désescalade durable.

Pour les partenaires africains et moyen-orientaux des États-Unis, la séquence pose une question structurelle : la doctrine américaine sur la non-prolifération demeure-t-elle prévisible ? La réponse conditionne les choix d’alignement, les programmes d’armement et les arbitrages énergétiques de plusieurs États de la région. Donald Trump dispose encore de marges pour reformater le récit, mais le coût politique interne de l’accord s’annonce élevé. Selon Al Akhbar, l’offensive contre le président pourrait s’intensifier dans les prochaines semaines, à mesure que se préciseront les contours techniques du compromis.

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