Frappes américaines en Iran : le pétrole s’envole sur Ormuz

La réaction des marchés pétroliers a été fulgurante après l’annonce des frappes américaines contre des installations iraniennes. Le baril de Brent et son équivalent américain, le WTI, ont bondi dès l’ouverture des cotations, portés par la crainte d’une escalade militaire au Moyen-Orient et d’une possible entrave à la navigation dans le détroit d’Ormuz. Ce passage maritime, resserré entre les côtes iraniennes et la péninsule d’Oman, concentre à lui seul l’essentiel des exportations d’hydrocarbures du Golfe arabo-persique.

Une prime de risque géopolitique qui s’invite brutalement sur le baril

La hausse observée traduit moins un déséquilibre physique immédiat entre offre et demande qu’un ajustement des anticipations. Les opérateurs intègrent la probabilité, jusqu’ici marginale, d’une interruption partielle du trafic dans Ormuz. Chaque jour, environ 20 millions de barils traversent ce goulet d’étranglement, ce qui représente près de 20 % de la consommation mondiale. Un blocage, même de quelques jours, suffirait à propulser le baril bien au-delà de ses niveaux actuels.

Les frappes américaines, présentées par Washington comme une opération ciblée contre le programme nucléaire iranien, ont immédiatement provoqué des mises en garde de Téhéran. La République islamique dispose de plusieurs leviers d’action, du harcèlement des tankers par vedettes rapides à la pose de mines sous-marines, en passant par des attaques ciblées contre des infrastructures énergétiques du Golfe. Le précédent des attaques de 2019 contre les installations saoudiennes d’Abqaiq reste dans toutes les mémoires des salles de marché.

Les économies du Golfe et les importateurs africains en première ligne

Pour les grands exportateurs du Conseil de coopération du Golfe, la situation est ambivalente. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et le Qatar bénéficient mécaniquement de la remontée des cours, mais redoutent une déstabilisation régionale qui pourrait affecter leurs propres exportations. Riyad et Abou Dhabi disposent d’oléoducs de contournement vers la mer Rouge et la mer d’Oman, mais leur capacité combinée reste inférieure au volume qui transite habituellement par Ormuz.

Du côté africain, les conséquences varient selon le profil énergétique de chaque État. Les producteurs comme l’Algérie, la Libye, l’Angola ou le Nigeria voient leurs recettes d’exportation dopées par la revalorisation du baril. À l’inverse, les économies importatrices nettes du continent, notamment au Sahel et en Afrique de l’Est, subiront de plein fouet le renchérissement des carburants et, par ricochet, une pression accrue sur les subventions publiques et l’inflation alimentaire. Le Maroc, la Tunisie et le Sénégal figurent parmi les pays les plus exposés à un choc prolongé.

Vers une recomposition durable des flux énergétiques mondiaux

Au-delà de la volatilité immédiate, cette séquence relance le débat sur la sécurisation des routes maritimes énergétiques. La Chine, premier client du pétrole iranien et importateur massif de brut saoudien, suit avec une extrême attention la trajectoire du conflit. Pékin, qui dépend d’Ormuz pour près de la moitié de ses approvisionnements, dispose de peu de marges de manœuvre à court terme, malgré ses efforts pour diversifier ses sources vers la Russie et l’Asie centrale.

L’Union européenne, encore marquée par la rupture avec les hydrocarbures russes, se trouve exposée à un second choc énergétique en moins de trois ans. Les stratégies de constitution de stocks stratégiques et de contrats à long terme avec le Qatar, notamment sur le gaz naturel liquéfié, pourraient être révisées à la hausse. Reste que la fenêtre d’action reste étroite tant l’issue militaire demeure incertaine.

Concrètement, les prochains jours seront déterminants. Si Téhéran opte pour une riposte symbolique et calibrée, la prime de risque pourrait refluer aussi vite qu’elle a grimpé. À l’inverse, toute action visant directement le trafic maritime dans le Golfe entraînerait un scénario de choc pétrolier durable, avec des répercussions immédiates sur la croissance mondiale et sur les équilibres budgétaires des États importateurs. Selon El Watan, la nervosité des marchés reflète l’ampleur des incertitudes ouvertes par cette nouvelle escalade.

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