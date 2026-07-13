Pétrole brut : 208 milliards FCFA d’exportations sénégalaises en un mois

Le pétrole brut sénégalais franchit un cap symbolique dans la balance commerciale du pays. Selon les données statistiques les plus récentes sur le commerce extérieur, les exportations d’or noir ont dépassé 208 milliards de francs CFA en un seul mois, s’arrogeant plus de 41 % de la valeur totale des ventes du Sénégal à l’étranger. Le brut devance ainsi l’or métal, jusque-là locomotive traditionnelle des recettes d’exportation. Ce renversement, désormais mesurable dans les chiffres officiels, matérialise l’entrée effective du pays dans le club restreint des producteurs d’hydrocarbures d’Afrique de l’Ouest.

Un basculement porté par le champ de Sangomar

La montée en puissance du gisement offshore de Sangomar, exploité en partenariat entre l’australien Woodside Energy et la société nationale Petrosen, explique l’essentiel de cette dynamique. Depuis la mise en production du champ en juin 2024, les cargaisons chargées au large de la petite côte alimentent régulièrement les marchés asiatique et européen. Le brut sénégalais, apprécié pour sa qualité, trouve preneurs sans difficulté auprès des raffineries qui recherchent des grades adaptés à leurs unités. Chaque cargaison expédiée pèse plusieurs dizaines de milliards de francs CFA, ce qui suffit à modifier substantiellement la physionomie mensuelle des exportations.

La bascule dans les statistiques n’est pas anecdotique. Pendant plus d’une décennie, l’or produit à Sabodala, dans la région de Kédougou, tenait le haut du pavé aux côtés des produits halieutiques et de l’acide phosphorique. La percée du pétrole modifie la hiérarchie des postes d’exportation et redistribue les cartes de la vulnérabilité extérieure du pays. Le Sénégal devient dépendant, comme d’autres producteurs, du cours du baril et des décisions de l’OPEP+, dont il n’est pas membre.

Une manne budgétaire encore à consolider

Pour les autorités de Dakar, ces recettes d’exportation représentent une opportunité budgétaire et macroéconomique de premier ordre. Le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ont fait de la renégociation des contrats extractifs et de la maximisation de la part revenant à l’État un axe central de leur politique économique. La montée des flux pétroliers alimente à la fois les réserves de change, la fiscalité pétrolière et les comptes courants extérieurs, longtemps déficitaires en raison d’une facture énergétique importée coûteuse.

Reste que la valeur des exportations mesurée en francs CFA ne traduit pas mécaniquement un enrichissement net pour le Trésor sénégalais. Les partenaires étrangers de Petrosen récupèrent leur part de production au titre du recouvrement des investissements consentis pour le développement du champ. Le partage de production, les mécanismes de cost oil et de profit oil, ainsi que la fiscalité applicable, déterminent la quote-part réelle qui reviendra à l’État. La transparence sur ces flux constitue un chantier suivi de près par la société civile et les partenaires techniques.

Diversification et gaz : la suite du récit

Au-delà du seul brut de Sangomar, la trajectoire d’exportation du Sénégal doit également composer avec l’arrivée progressive du gaz naturel liquéfié du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), développé avec la Mauritanie voisine sous la conduite de BP et Kosmos Energy. Les premières cargaisons de GNL, expédiées depuis 2025, viendront s’ajouter aux recettes pétrolières et pourraient à leur tour peser lourdement dans la balance commerciale des prochains trimestres. Le pays s’oriente ainsi vers un modèle d’exportateur d’hydrocarbures à part entière, avec les opportunités et les risques que cela implique.

À l’échelle sous-régionale, cette percée place le Sénégal aux côtés de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Nigeria dans le paysage des producteurs ouest-africains, tout en restant très en deçà des volumes nigérians. L’enjeu, pour Dakar, consistera à éviter le piège de la maladie hollandaise, à préserver la compétitivité des secteurs traditionnels — pêche, arachide, phosphates, or — et à orienter la rente vers l’investissement productif. Le Fonds intergénérationnel prévu par le cadre légal sur les hydrocarbures devra jouer ce rôle d’amortisseur. Selon Dakaractu, ces chiffres marquent un tournant assumé dans la structure des ventes extérieures sénégalaises.

Pour aller plus loin

Tensions Iran–États-Unis : l’excédent pétrolier 2025 menacé · Minéraux critiques : pourquoi l’Europe investit dans la cartographie géologique de l’Afrique · Sonatrach lance ses exportations de GNL vers l’Allemagne depuis Bethioua

J’aime ça : J’aime chargement…