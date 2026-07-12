Centrafrique : à Am Dafok, la Minusca constate un afflux de déplacés

La localité d’Am Dafok, verrou frontalier situé à l’extrême nord de la Centrafrique, cristallise à nouveau l’attention des acteurs humanitaires et sécuritaires. Une semaine après sa reprise par les forces gouvernementales centrafricaines, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca) qualifie l’atmosphère sur place de calme, mais fragile et imprévisible. Le retour progressif à un semblant d’ordre masque une réalité humanitaire lourde, marquée par des déplacements massifs de populations vers les localités environnantes et de l’autre côté de la frontière soudanaise.

Am Dafok, point de bascule entre Centrafrique et Soudan

Adossée à la Vakaga, la préfecture la plus septentrionale du pays, Am Dafok occupe une position géographique névralgique. Elle constitue l’un des rares points de passage terrestres entre la République centrafricaine et le Soudan voisin, plongé depuis avril 2023 dans une guerre ouverte entre l’armée régulière et les Forces de soutien rapide. Cette porosité rend la localité particulièrement sensible aux répliques du conflit soudanais, qui a déjà projeté plus d’un million de réfugiés dans les pays limitrophes selon les décomptes onusiens.

La reprise de la ville par les autorités de Bangui, il y a une semaine, s’inscrit dans un effort de reconquête du territoire national mené depuis plusieurs années avec l’appui d’auxiliaires étrangers. Sur le terrain, la Minusca observe une accalmie, sans pour autant écarter le risque d’un rebond des tensions. Les Casques bleus, présents dans la zone, patrouillent et tentent d’évaluer les besoins humanitaires immédiats des civils restés sur place ou repliés dans la brousse.

Une crise humanitaire silencieuse dans la Vakaga

Les combats des dernières semaines ont provoqué une vague de déplacements dont l’ampleur exacte reste difficile à établir. De nombreuses familles ont fui vers les villages alentour, tandis que d’autres ont franchi la frontière pour se réfugier au Soudan, dans une région pourtant elle-même en proie à l’insécurité. Ce mouvement croisé, où des Centrafricains cherchent asile dans un pays exportateur de réfugiés, illustre le désarroi des populations civiles prises en étau.

La Vakaga demeure l’une des zones les moins couvertes par les services de l’État et les organisations humanitaires. L’enclavement, l’insuffisance des routes praticables et la faiblesse des infrastructures sanitaires compliquent l’acheminement de l’aide. Les agences onusiennes, appuyées par quelques organisations non gouvernementales encore actives dans le nord, tentent d’organiser des évaluations rapides pour identifier les besoins les plus urgents : eau, abris, soins primaires, protection des femmes et des enfants.

Un équilibre sécuritaire précaire pour Bangui

Pour les autorités centrafricaines, la reprise d’Am Dafok revêt une dimension symbolique forte. Elle vise à démontrer la capacité de l’État à rétablir son autorité jusqu’aux confins du territoire, dans une région historiquement disputée par plusieurs groupes armés issus de l’ex-Séléka. Reste que la tenue durable de la localité dépendra de la capacité de Bangui à y maintenir une présence administrative et sécuritaire cohérente, au-delà de la seule dimension militaire.

Le contexte régional ajoute une couche de complexité. La guerre soudanaise a bouleversé les circulations transfrontalières d’hommes, d’armes et de marchandises dans une bande sahélo-saharienne déjà fragilisée par la crise tchadienne et la contraction de l’influence française au Sahel. Les acteurs armés opérant dans le nord centrafricain profitent traditionnellement de ces zones grises pour se ravitailler, se replier ou recruter. La Minusca, dont le mandat est régulièrement renouvelé par le Conseil de sécurité, se retrouve en première ligne pour surveiller cet espace stratégique.

Pour les diplomates et humanitaires suivant le dossier depuis N’Djamena, Khartoum ou Bangui, l’évolution d’Am Dafok servira de baromètre. Une stabilisation durable enverrait un signal positif à la sous-région. À l’inverse, un embrasement rapide confirmerait la contagion des dynamiques de conflit soudanaises sur le territoire centrafricain. Selon PressAfrik, la mission onusienne maintient pour l’heure une posture de vigilance active, dans l’attente d’une clarification de la situation sur le terrain.

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