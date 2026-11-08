Refoulements de Guinée : 160 000 arrivées désorganisent le Mali

Les refoulements d’orpailleurs depuis la Guinée vers le Mali ont pris, en l’espace de quelques jours, l’allure d’une crise régionale. Le Centre de coordination et de gestion des crises (CECOGEC) malien recensait, au 7 novembre 2026, environ 160 000 personnes expulsées de la région aurifère de Siguiri, dans le nord-est guinéen, répartis entre le District de Bamako et la localité frontalière de Kourémalé. Parmi les arrivants figurent des blessés et six décès ont été enregistrés côté malien, selon le même organe de coordination.

Une opération guinéenne à forte onde de choc humaine

À l’origine de ce mouvement, la décision des autorités de Conakry d’interdire l’exploitation artisanale illégale de l’or et de déployer les forces de défense et de sécurité à Siguiri, avec pour justification les atteintes à l’environnement imputées aux chantiers sauvages. Les opérations se sont accompagnées de plusieurs milliers d’arrestations d’étrangers, et d’un reflux rapide d’ouvriers vers leurs pays d’origine. Le ministère malien de la Santé souligne que la majorité des personnes refoulées sont de nationalité burkinabè, le reste se répartissant entre Ivoiriens, Sénégalais, Togolais et Béninois.

Dans le détail, le CECOGEC évoque « à la date du 07 novembre 2026, le bilan fait état d’environ 100.000 personnes dans le District de Bamako et de près de 60.000 [dans la localité frontalière de Kourémalé] ». La même source déplore des pertes humaines à la frontière : « Parmi elles, des blessées. Malheureusement, six (06) décès ont été enregistrés à Kourémalé. » Aucune communication publique des autorités guinéennes n’a, à ce stade, précisé les modalités concrètes des reconduites ni répondu à la question des victimes.

Un plan de réponse malien contraint par les capacités budgétaires

Face à ce flux, Bamako a activé un dispositif d’accueil d’ampleur et chiffré ses besoins immédiats. Le ministère de la Santé évoque un plan « évalué à près de 228 millions de FCFA (plus de 347.000 euros) [un plan de réponse] face à l’ampleur des besoins », une enveloppe modeste au regard des ordres de grandeur habituels de l’aide d’urgence des agences onusiennes, qui mobilisent généralement plusieurs millions d’euros pour des crises de cette échelle démographique. Rapportée aux 160 000 arrivants, la dotation équivaut à un peu plus de deux euros par personne, ce qui laisse présager un appel complémentaire à des bailleurs extérieurs.

La pression est d’autant plus forte que les capacités d’accueil de la capitale malienne sont déjà entamées par les déplacements internes liés à l’insécurité dans le Centre et le Nord du pays. Depuis la formation de l’Alliance des États du Sahel (AES) en 2023 puis sa transformation en confédération en 2024, Bamako revendique une solidarité renforcée avec Ouagadougou et Niamey, mais ne bénéficie plus du même accès aux guichets d’aide traditionnels liés à la CEDEAO, dont le Mali s’est retiré. L’arrivée simultanée de dizaines de milliers d’étrangers, dont la plupart ne sont pas destinés à rester sur le sol malien, teste la logistique d’un État exsangue sur le plan sanitaire.

Ouagadougou en première ligne, un axe routier transformé en couloir humanitaire

Le gros de la gestion revient en effet au Burkina Faso, dont les ressortissants constituent la majorité des refoulés. Un premier convoi de 48 autocars a rejoint Bobo-Dioulasso vendredi, avec à son bord environ 3 400 Burkinabè, selon le ministère burkinabè de la Santé. Celui-ci annonce la mobilisation de « 199 bus, répartis en cinq convois [sur l’axe Ouagadougou-Bamako] pour permettre à d’autres compatriotes de regagner le Burkina Faso dans la sécurité et la dignité ». L’axe routier reliant les deux capitales, déjà stratégique pour l’approvisionnement des pays enclavés, se mue temporairement en corridor d’évacuation.

Au-delà de l’épisode, la crise met en lumière la dépendance de milliers de familles ouest-africaines à l’orpaillage artisanal guinéen. La région de Siguiri, l’une des principales zones aurifères du pays, concentre depuis deux décennies des travailleurs venus de tout le bassin du fleuve Niger, attirés par un métal dont l’once a franchi durablement la barre des 2 500 dollars en 2024-2025. En refermant brutalement ce bassin d’emploi informel, Conakry déplace un problème de régulation vers ses voisins et fragilise, au passage, un équilibre migratoire peu documenté. Reste à savoir si cette séquence sera suivie d’une concertation régionale, ou si chaque capitale continuera de gérer en solitaire les répliques de la décision guinéenne.

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