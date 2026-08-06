Sénégal : Abdou Khadir Sow quitte le PRP pour soutenir Diomaye Faye

Le paysage partisan sénégalais poursuit sa mue depuis l’accession de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême en mars 2024. Dernier épisode en date de cette recomposition, la démission d’Abdou Khadir Sow du Parti républicain pour le progrès (PRP) s’accompagne du lancement d’une structure politique dédiée à l’accompagnement du chef de l’État. L’annonce, faite publiquement, illustre l’attraction exercée par le nouveau pouvoir sur des cadres issus de formations tierces.

Une rupture assumée avec le PRP

Longtemps militant du Parti républicain pour le progrès, Abdou Khadir Sow a justifié son départ par une divergence de ligne avec la direction de sa formation. L’intéressé estime que le contexte politique national appelle un repositionnement clair au service du projet porté par les autorités actuelles. Ce type de départ, autrefois discret, prend désormais une tournure publique et revendiquée, signe d’une bataille d’influence pour capter les électorats déçus par les anciens équilibres.

Le PRP, formation de taille modeste sur l’échiquier sénégalais, voit ainsi partir une de ses figures actives. La décision de Sow s’inscrit dans un mouvement plus large de fragmentation des partis dits de la troisième voie, coincés entre l’ancienne majorité présidentielle et la coalition au pouvoir portée par Pastef. Reste que ces ralliements individuels, s’ils se multiplient, peuvent progressivement modifier la géographie des soutiens locaux à l’approche des prochaines échéances électorales.

Un mouvement de soutien à Bassirou Diomaye Faye

La nouvelle structure lancée par Abdou Khadir Sow se veut un instrument d’appui politique au président de la République. Son objet affiché consiste à mobiliser des relais citoyens autour des chantiers gouvernementaux, notamment la souveraineté économique, la réforme de la gouvernance et la refonte des politiques publiques annoncées depuis l’installation du nouvel exécutif. La démarche épouse une logique désormais familière au Sénégal, où les mouvements de soutien fonctionnent comme sas d’intégration à la mouvance présidentielle sans passer par une adhésion formelle à Pastef.

Concrètement, ce type de plateforme sert plusieurs finalités. Elle permet à des acteurs politiques en quête de visibilité de s’arrimer à un exécutif populaire, tout en préservant leur autonomie organisationnelle. Elle offre également au pouvoir des relais dans des territoires où la formation présidentielle demeure inégalement implantée. Enfin, elle constitue une monnaie d’échange en vue de futures négociations d’alliances, à mesure que se dessinera le calendrier électoral local.

Une recomposition qui s’accélère autour du pouvoir

Depuis la victoire de Bassirou Diomaye Faye au premier tour de la présidentielle de mars 2024, plusieurs cadres issus de partis mineurs ou de l’ancienne majorité ont opéré des repositionnements comparables. Le phénomène traduit à la fois l’attractivité du nouveau pouvoir et la fragilité des appareils partisans traditionnels, souvent adossés à des logiques de personnalités plutôt qu’à des ancrages idéologiques solides. Les élections législatives anticipées de novembre 2024, remportées largement par la mouvance présidentielle, ont accentué cette dynamique.

Pour les observateurs de la vie politique sénégalaise, l’enjeu dépasse le cas individuel d’Abdou Khadir Sow. Il s’agit de mesurer la capacité du camp présidentiel à absorber ces ralliements sans diluer sa cohérence programmatique, tandis que Pastef, formation dominante de la coalition au pouvoir, veille à préserver son identité militante. Les prochaines échéances locales, attendues dans les mois à venir, devraient offrir un premier test grandeur nature de la solidité de ces nouvelles alliances.

Dans le même temps, l’opposition sénégalaise peine à structurer une riposte lisible. La multiplication des départs vers la mouvance présidentielle affaiblit mécaniquement les formations traditionnelles, contraintes de repenser leurs stratégies de reconquête. La séquence ouverte par la démission d’Abdou Khadir Sow constitue à ce titre un signal supplémentaire du basculement en cours au sein de l’écosystème politique national. Selon Dakaractu.

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