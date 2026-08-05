Sénégal : Lansana Gagny Sakho prend ses distances avec Sonko

La séquence politique sénégalaise s’anime d’une prise de parole qui résonne au-delà des cercles militants. Lansana Gagny Sakho, cadre technocrate longtemps associé à la mouvance dirigée par Ousmane Sonko, a exprimé publiquement ses regrets quant à son engagement passé aux côtés du chef du gouvernement. L’intéressé estime qu’il n’aurait jamais rejoint cette dynamique s’il avait pressenti la tournure prise par la gestion économique du pays. Ses propos, tranchants, marquent une inflexion notable dans les rapports entre l’exécutif et une partie de ses anciens alliés.

Une prise de distance qui vise directement la gestion économique

Le message porté par Lansana Gagny Sakho ne relève pas d’une simple divergence de style. L’ancien haut cadre pointe explicitement une attitude qui, selon lui, plombe la trajectoire économique du Sénégal. La formule est frontale et engage la responsabilité du Premier ministre dans les difficultés que traverse actuellement le pays. En creux, ce reproche renvoie à la lecture que font plusieurs observateurs de la conjoncture sénégalaise depuis le printemps 2024 : ralentissement de certains indicateurs, tensions sur les finances publiques et interrogations récurrentes des partenaires techniques et financiers sur la lisibilité de la politique budgétaire.

Cette sortie intervient dans un contexte où le débat sur la soutenabilité de la dette et la révision des comptes publics agite Dakar. Le gouvernement, qui a lui-même dénoncé un héritage financier plus dégradé qu’annoncé, se retrouve désormais interpellé sur sa propre capacité à redresser la situation. La critique venue d’un ancien compagnon de lutte porte donc une charge symbolique particulière : elle rompt avec la ligne d’unité affichée par la coalition au pouvoir depuis la victoire de Bassirou Diomaye Faye.

Un signal politique adressé à la coalition au pouvoir

Les mots choisis par Lansana Gagny Sakho traduisent une désillusion assumée. En affirmant qu’il n’aurait pas suivi Ousmane Sonko s’il avait anticipé le cours des événements, l’ancien allié inscrit sa parole dans le registre du désaveu personnel autant que politique. Ce type de rupture n’est pas anodin dans un espace où les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) ont bâti leur ascension sur une discipline militante forte et une cohésion revendiquée autour de la figure de leur leader.

Le geste risque d’alimenter les débats internes que traverse la mouvance présidentielle. Depuis plusieurs mois, différentes voix, y compris parmi les intellectuels et les cadres techniques ayant soutenu le changement de mars 2024, expriment leurs réserves sur la méthode gouvernementale. Les critiques portent tantôt sur la communication de rupture, tantôt sur la lenteur perçue des réformes structurelles annoncées lors de la campagne. La sortie de Lansana Gagny Sakho vient cristalliser ces réserves en leur donnant un visage identifiable.

Un test pour la cohésion du camp présidentiel

Reste à mesurer la portée réelle de cette prise de parole. Sur le plan strictement politique, Lansana Gagny Sakho ne pèse pas d’un poids électoral comparable à celui du parti au pouvoir. Mais l’écho de ses propos dépasse sa personne. Il révèle un climat où les fractures internes deviennent audibles et où l’exigence de résultats économiques s’impose comme le principal critère d’évaluation de l’action gouvernementale. Les investisseurs, les bailleurs et les partenaires régionaux observent attentivement ces signaux.

La réponse du camp présidentiel, ou son silence, sera scrutée. Ousmane Sonko, connu pour son verbe direct, dispose de multiples relais pour répliquer. Mais une escalade verbale avec d’anciens compagnons risquerait de renforcer l’impression d’un pouvoir sur la défensive. Concrètement, la question posée dépasse la personne du Premier ministre : c’est la capacité de la coalition au pouvoir à absorber les critiques internes sans se fragmenter qui se joue. Dans les prochaines semaines, la manière dont l’exécutif orientera sa politique économique et budgétaire fournira les éléments de réponse les plus tangibles à ces mises en cause.

Selon Dakaractu.

Pour aller plus loin

Cameroun : le retour annoncé de Paul Biya alimente les spéculations · Bafing : Moussa Sanogo dote trois localités d’ambulances et de tracteurs · Cameroun : l’absence prolongée de Paul Biya nourrit les interrogations

J’aime ça : J’aime chargement…