Sénégal : la cybersécurité enquête sur un cadre de l’APR pour sédition

Au Sénégal, le parquet de Dakar s’est saisi d’une séquence vidéo attribuée à Amath Suzanne Camara, cadre de l’Alliance pour la République (APR) et enseignant de profession. Les propos tenus par le responsable d’opposition sont lus par le ministère public comme un appel à la rupture constitutionnelle : demande adressée au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de dissoudre l’Assemblée nationale à la date du 2 décembre, assortie d’une interpellation des forces de défense et de sécurité en cas de refus. L’enquête préliminaire a été confiée à la Division spéciale de cybersécurité (DSC), service judiciaire spécialisé qui monte en puissance depuis plusieurs mois dans le traitement des affaires de parole publique.

Une saisine qui installe la DSC au cœur du contentieux politique

Le choix de la Division spéciale de cybersécurité n’est pas neutre. Créée pour lutter contre la criminalité numérique au sens large – fraudes en ligne, pédopornographie, atteintes aux systèmes d’information – la DSC se voit de plus en plus souvent confier des dossiers où le support numérique n’est qu’un vecteur de propos politiques. La loi sénégalaise de 2008 sur la cybercriminalité, complétée en 2016, offre au parquet un arsenal large, allant de la diffusion de fausses nouvelles à l’incitation via un système d’information, avec des peines pouvant atteindre plusieurs années d’emprisonnement.

Dans le cas d’Amath Suzanne Camara, la qualification pénale n’est pas encore arrêtée, mais la grille possible est connue : offense au chef de l’État, incitation à un attroupement armé, actes de nature à compromettre la sécurité publique, voire provocation à la commission d’un crime contre l’autorité de l’État. Le code pénal sénégalais, dans ses articles consacrés à la sûreté intérieure, prévoit pour ces infractions des peines criminelles lorsque l’appel vise expressément les militaires. L’audition à venir devant la DSC déterminera le périmètre retenu.

Un signal envoyé à l’opposition et aux réseaux sociaux

La séquence survient dans un climat politique tendu entre l’APR, parti de l’ancien président Macky Sall, et la coalition Pastef au pouvoir depuis mars 2024. Le passage de l’APR dans l’opposition s’est accompagné d’une bataille narrative permanente sur les plateformes numériques, où plusieurs cadres du parti multiplient les prises de parole offensives. Le dossier Camara est le premier qui pousse aussi loin la lecture pénale d’une intervention politique de ce camp depuis l’alternance.

Le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko est, lui-même, le produit d’années d’affrontement judiciaire autour de la parole publique. Entre 2021 et 2024, des centaines de militants de Pastef, alors dans l’opposition, avaient été interpellés pour des publications en ligne, des diffusions en direct ou des messages jugés séditieux. L’ironie politique du dossier n’échappe à personne : les nouvelles autorités, longtemps dénonciatrices d’une instrumentalisation pénale du numérique, se trouvent désormais en position d’actionner les mêmes outils.

Des précédents régionaux qui pèsent sur l’interprétation

Le traitement judiciaire des appels publics à l’armée n’est pas une spécificité sénégalaise. En Côte d’Ivoire, plusieurs activistes et responsables politiques ont été poursuivis depuis 2020 pour des publications jugées incitatives à l’insurrection, sous l’empire d’une loi de 2017 sur la cybercriminalité comparable au dispositif sénégalais. Au Bénin, le code du numérique adopté en 2018 a servi de base à des condamnations pour harcèlement et incitation, visant notamment des opposants exilés.

Le contexte régional pèse aussi sur la lecture du dossier. Depuis les coups d’État survenus au Mali en 2020 et 2021, au Burkina Faso en 2022 et au Niger en juillet 2023, les parquets ouest-africains se montrent particulièrement sensibles à toute parole publique interprétable comme un encouragement adressé aux militaires. La doctrine qui se dessine à Dakar consiste à faire du moindre appel explicite aux forces armées une infraction autonome, indépendamment de son audience réelle ou de ses chances d’être suivi d’effet.

Reste à observer la suite. L’audition prévue devant la Division spéciale de cybersécurité devra établir l’intention, le contexte et la portée exacts des propos imputés au responsable de l’APR. La décision du parquet d’engager, ou non, des poursuites publiques dira surtout comment le nouveau pouvoir sénégalais entend tracer la frontière entre contestation politique vigoureuse et sédition caractérisée à l’ère des vidéos virales.

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