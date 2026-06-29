Sénégal : le coût réel de l’absence d’accord avec le FMI

Le bras de fer entre Dakar et le Fonds monétaire international (FMI) nourrit depuis des mois une controverse qui dépasse le seul cercle des spécialistes des finances publiques. Présentée par une partie de la classe politique sénégalaise comme un acte de souveraineté, la rupture du dialogue avec l’institution de Bretton Woods commence pourtant à produire des effets mesurables sur la trajectoire budgétaire du pays. L’analyse publiée par l’expert en gouvernance publique Lansana Gagny Sakho propose une lecture désinhibée de cette séquence, en confrontant la rhétorique de l’autonomie aux données économiques observables.

Une rupture présentée comme souveraineté, vécue comme contrainte

Le récit officiel a longtemps mis en avant l’idée d’une émancipation à l’égard d’un partenaire jugé intrusif. Cette posture, populaire dans une opinion lassée des conditionnalités, occulte une réalité plus prosaïque. L’absence d’accord avec le FMI prive le Sénégal d’un sceau de crédibilité que les marchés et les bailleurs bilatéraux observent avec attention. Pour une économie en quête de financements extérieurs récurrents, cette caution n’est ni un détail ni un luxe diplomatique.

L’auteur rappelle que le programme suspendu jouait un rôle d’ancrage pour l’ensemble des partenaires techniques et financiers. Une fois ce verrou levé, la signature sénégalaise s’est mécaniquement renchérie sur les marchés obligataires internationaux. Les écarts de rendement exigés par les investisseurs traduisent une prime de risque que l’État doit désormais assumer chaque fois qu’il sollicite la dette extérieure. Cette charge supplémentaire ne se mesure pas en discours, mais en points de base et en milliards de francs CFA d’intérêts additionnels.

Le coût caché d’un financement plus onéreux

Pour combler ses besoins de trésorerie, le Trésor sénégalais s’est rabattu sur des sources alternatives. Le marché régional de l’UEMOA, sollicité plus intensément, impose ses propres limites en termes de volumes mobilisables et de maturités. Les emprunts contractés auprès d’institutions privées ou de prêteurs commerciaux affichent des taux nettement supérieurs à ceux qu’aurait permis un cadre concessionnel adossé à un programme du Fonds. Le différentiel se chiffre en surcoûts immédiats pour les finances publiques.

Au-delà du loyer de l’argent, c’est la structure même de la dette qui s’est déformée. Les maturités se raccourcissent, les profils de remboursement se concentrent sur des horizons plus proches, ce qui accroît mécaniquement le risque de refinancement. Une telle configuration fragilise la soutenabilité de moyen terme et restreint les marges de manœuvre du ministère des Finances pour absorber un choc exogène. Dans le même temps, la suspension de certains décaissements de la Banque mondiale et d’autres bailleurs multilatéraux, traditionnellement alignés sur le diagnostic du FMI, a creusé le déficit de ressources concessionnelles.

Crédibilité institutionnelle et perception des marchés

L’analyse insiste sur une dimension moins quantifiable mais déterminante : la crédibilité. Un État perçu comme rétif aux disciplines budgétaires perd progressivement la confiance des agences de notation, des investisseurs institutionnels et des partenaires bilatéraux. Cette défiance se diffuse lentement, puis se cristallise dans les décisions d’allocation des capitaux. Le Sénégal, longtemps cité parmi les émetteurs souverains les plus crédibles de la zone, voit son positionnement relatif s’éroder face à des pairs ouest-africains qui, eux, maintiennent un dialogue actif avec Washington.

Cette érosion de la crédibilité a aussi des effets domestiques. Les investisseurs privés, sénégalais comme étrangers, intègrent dans leurs décisions le climat d’incertitude entourant la politique macroéconomique. Les projets d’investissement de longue durée, en particulier dans les secteurs capitalistiques comme l’énergie, les infrastructures ou les industries extractives, se trouvent ralentis par cette opacité. Le coût d’opportunité, difficile à isoler, n’en reste pas moins réel.

Réouvrir le dialogue sans renier l’ambition souveraine

L’expert plaide pour une relecture pragmatique de la relation avec le FMI. Souveraineté économique et accord avec l’institution ne sont pas, selon lui, des notions antinomiques. De nombreux États africains ont su négocier des programmes adaptés à leurs priorités, tout en préservant leur autonomie de décision sur les choix structurants. La question n’est donc pas de céder ou de résister, mais de définir un cadre de coopération aligné sur les intérêts de long terme du pays.

Reste que le temps joue contre Dakar. Chaque trimestre sans accord renchérit l’addition et complique le retour à une trajectoire de finances publiques apaisée. La fenêtre d’opportunité pour normaliser la relation existe encore, mais elle se rétrécit à mesure que les échéances de remboursement s’accumulent. Selon Financial Afrik, c’est cette équation budgétaire et politique que les autorités sénégalaises devront trancher dans les prochains mois.

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