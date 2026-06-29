DOB 2027 : Ntoutoume Ayi dénonce des finances publiques en péril

Le Débat d’orientation budgétaire (DOB) 2027 du Gabon a pris un tour singulier avec l’intervention de Jean Gaspard Ntoutoume Ayi. Disposant de cinq minutes au pupitre de l’Assemblée nationale, le député d’Akanda a livré ce qu’il a lui-même présenté comme un langage de vérité sur l’état des finances publiques gabonaises. L’ancien directeur général de la Dette, fin connaisseur des arcanes du Trésor, n’a pas hésité à mettre en cause les plus hautes autorités du pays.

Un réquisitoire venu de l’intérieur du système

La portée de l’intervention tient d’abord à la trajectoire de son auteur. Avant de siéger comme élu de la commune d’Akanda, dans la périphérie nord de Libreville, Ntoutoume Ayi a piloté la direction générale de la Dette, organe technique central dans le suivi des engagements financiers de l’État. Cette expérience confère à ses constats une autorité particulière, là où les alertes des oppositions politiques se heurtent souvent au soupçon de procès d’intention.

Devant ses collègues parlementaires, le député a qualifié la situation des comptes publics de catastrophique. Le terme, rare dans la bouche d’un ancien haut fonctionnaire, traduit la gravité du diagnostic. En s’exprimant lors du DOB, étape préparatoire à l’élaboration de la loi de finances 2027, l’élu cherche à peser sur les arbitrages budgétaires à venir, alors que le Gabon poursuit une période de transition politique entamée après le changement de régime de 2023.

Le DOB, exercice de cadrage devenu tribune d’alerte

Le Débat d’orientation budgétaire constitue, dans la mécanique des finances publiques gabonaises, un rendez-vous technique majeur. Il permet au gouvernement d’exposer aux députés les grandes lignes économiques et budgétaires retenues avant le dépôt formel du projet de loi de finances. Concrètement, l’exercice fixe les hypothèses macroéconomiques, les priorités sectorielles et les trajectoires d’endettement. Il offre aussi à la représentation nationale une fenêtre, souvent étroite, pour interpeller l’exécutif sur la soutenabilité des choix annoncés.

C’est dans ce cadre contraint que le député d’Akanda a choisi d’aller au-delà de la critique convenue. En cinq minutes, il a livré un message dont l’écho dépasse l’enceinte parlementaire. Pour un pays dont la dette publique demeure un point d’attention récurrent des partenaires multilatéraux, notamment le Fonds monétaire international, toute alerte émise par un ancien responsable du dossier prend une résonance immédiate auprès des investisseurs et des bailleurs.

Une mise en cause assumée de l’exécutif

L’élu n’a pas limité son propos à une analyse comptable. En visant les plus hautes autorités, il a rompu avec la tradition de retenue qui caractérise habituellement les anciens directeurs d’administration centrale, généralement attachés à un certain devoir de réserve. Cette prise de parole interroge la qualité du dialogue institutionnel entre la nouvelle Assemblée et le pouvoir exécutif, à un moment où le Gabon affiche l’ambition de refonder sa gouvernance économique.

L’enjeu est d’autant plus sensible que Libreville doit composer avec plusieurs contraintes simultanées. La diversification de l’économie, encore largement adossée aux hydrocarbures et au manganèse, peine à produire des recettes fiscales à la hauteur des besoins de l’État. Les dépenses sociales, les chantiers d’infrastructures et le service de la dette pèsent dans le même temps sur des marges de manœuvre étroites. Dans ce contexte, le moindre dérapage budgétaire se traduit rapidement par un creusement du déficit et une pression accrue sur la trésorerie.

Reste à savoir quelle suite donneront les autorités aux interpellations formulées dans l’hémicycle. Le gouvernement n’a pas, à ce stade, opposé de démenti circonstancié aux observations du député d’Akanda. La période qui s’ouvre, entre vote des orientations et examen du projet de budget 2027, sera scrutée par les milieux d’affaires, les agences de notation et les partenaires techniques et financiers du Gabon. Selon Gabon Review, l’intervention de Jean Gaspard Ntoutoume Ayi marque une rupture de ton appelée à laisser des traces dans le débat budgétaire national.

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