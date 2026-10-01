Sénégal : taux d’emploi à 41,4 % et chômage élargi à 19,1 % au T2 2026

Le marché du travail sénégalais affiche un visage contrasté au deuxième trimestre 2026. Selon les données publiées par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), le taux d’emploi au Sénégal s’établit à 41,4 % de la population en âge de travailler, tandis que le chômage élargi grimpe à 19,1 %. Deux indicateurs qui résument à eux seuls la tension structurelle d’une économie en croissance, mais incapable d’absorber la pression démographique.

Un taux d’emploi en recul relatif

Le chiffre de 41,4 % traduit la proportion d’adultes effectivement occupés au cours du trimestre. Ce niveau demeure modeste au regard des standards continentaux et des ambitions affichées par les autorités de Dakar, qui misent sur l’exploitation des hydrocarbures et la transformation industrielle pour densifier le tissu d’emploi formel. L’écart entre la population active et les postes réellement disponibles reste l’un des principaux goulets d’étranglement de l’économie sénégalaise.

Le marché de l’emploi au Sénégal se caractérise par la prédominance du secteur informel, qui concentre l’essentiel des travailleurs, en particulier dans le commerce, l’agriculture et les services de proximité. Cette structure fragilise les recettes fiscales et prive les actifs des protections sociales élémentaires. Les créations d’emplois salariés dans le secteur formel progressent, mais à un rythme insuffisant pour compenser l’arrivée massive de jeunes sur le marché.

Le chômage élargi, révélateur d’une pression latente

La publication du chômage élargi à 19,1 % offre une photographie plus fidèle que le seul taux de chômage au sens strict. Cet indicateur agrège les demandeurs d’emploi disponibles et les actifs découragés, qui ne cherchent plus activement un poste faute de perspectives, mais resteraient preneurs d’une opportunité. En d’autres termes, près d’un actif potentiel sur cinq se trouve en marge du système productif.

Cette mesure est particulièrement scrutée par les bailleurs internationaux et les investisseurs, car elle éclaire la véritable réserve de main-d’œuvre disponible. Elle informe aussi sur la pression sociale qui pèse sur l’exécutif. Depuis l’arrivée au pouvoir de la nouvelle administration, la question de l’emploi des jeunes constitue l’un des marqueurs centraux de l’agenda gouvernemental, aux côtés de la souveraineté économique et de la renégociation des contrats extractifs.

Les disparités de genre et de territoire pèsent lourd dans ces agrégats. Les femmes sénégalaises affichent traditionnellement un taux d’activité inférieur à celui des hommes, et le chômage élargi se concentre dans les zones périurbaines ainsi qu’auprès des jeunes diplômés. Les régions intérieures souffrent, elles, d’un déficit chronique d’opportunités formelles, ce qui alimente l’exode vers Dakar et les filières migratoires.

Un défi macroéconomique pour l’agenda gouvernemental

Les données du deuxième trimestre 2026 interviennent alors que l’économie sénégalaise bénéficie en principe des revenus tirés de l’exploitation des champs gaziers et pétroliers. Le gouvernement table sur une accélération de la croissance et sur les retombées en matière de contenu local pour générer des emplois qualifiés. Mais le secteur extractif, par nature peu intensif en main-d’œuvre, ne peut à lui seul inverser la tendance.

Les leviers mobilisés par l’exécutif comprennent la relance de l’agriculture, le soutien aux petites et moyennes entreprises, et la structuration de pôles industriels. L’enjeu consiste à transformer la croissance macroéconomique en emplois productifs, condition pour contenir la pression sociale et stabiliser la demande intérieure. La question de la formation professionnelle et de l’adéquation entre les cursus universitaires et les besoins du marché revient également au centre du débat public.

Pour les analystes, les prochaines publications trimestrielles de l’ANSD seront déterminantes. Une stabilisation, voire une amélioration du taux d’emploi, offrirait un signal positif aux marchés et aux partenaires techniques du Sénégal, à commencer par le Fonds monétaire international (FMI), engagé dans des discussions sensibles avec Dakar. À l’inverse, une dégradation accentuerait la défiance et compliquerait les arbitrages budgétaires. Selon PressAfrik.

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