L’Algérie et l’Autriche scellent une alliance énergétique bilatérale

L’Algérie et l’Autriche viennent de consolider leur partenariat énergétique, articulant à la fois la coopération historique dans les hydrocarbures et une ouverture nouvelle vers la transition verte. Cette alliance, nouée entre Alger et Vienne, confirme la volonté du gouvernement algérien de valoriser ses atouts gaziers tout en diversifiant ses débouchés européens, à l’heure où le Vieux Continent cherche à sécuriser ses approvisionnements hors Russie.

Un ancrage gazier renforcé entre Alger et Vienne

L’accord scellé entre les deux capitales s’inscrit dans la continuité d’une relation déjà structurée autour des hydrocarbures. L’Autriche, dont la dépendance au gaz russe fut longtemps parmi les plus élevées de l’Union européenne, cherche depuis 2022 à redéployer son portefeuille d’approvisionnement. L’Algérie, troisième fournisseur gazier de l’Europe et détentrice de réserves significatives dans le bassin saharien, apparaît comme un partenaire naturel pour combler une partie de ce vide.

Le rapprochement entre Sonatrach et ses interlocuteurs autrichiens, OMV en tête, traduit cette convergence d’intérêts. La compagnie nationale algérienne, premier opérateur énergétique du continent africain, dispose à la fois des infrastructures d’export via les gazoducs transméditerranéens et d’une capacité croissante en gaz naturel liquéfié. Pour Vienne, diversifier les sources permet de réduire une exposition jugée stratégiquement intenable à moyen terme.

La transition verte, nouveau pilier de l’alliance énergétique

Au-delà des hydrocarbures, l’originalité de l’accord tient à son volet renouvelable. L’Algérie, qui ambitionne de porter la part des énergies propres dans son mix électrique à 27 % à l’horizon 2030, mise sur son potentiel solaire exceptionnel. Le Sud du pays offre un ensoleillement parmi les plus intenses au monde, atout majeur pour les projets photovoltaïques de grande échelle comme pour la production future d’hydrogène vert.

L’Autriche, de son côté, apporte un savoir-faire technologique reconnu dans l’ingénierie énergétique, les équipements industriels et la gestion des réseaux. Vienne multiplie les initiatives bilatérales en Méditerranée pour positionner ses entreprises sur les marchés d’avenir, notamment l’hydrogène décarboné dont l’Europe prévoit d’importer plusieurs millions de tonnes par an d’ici 2030. L’Algérie, par sa proximité géographique et ses infrastructures gazières réutilisables, figure en bonne place sur la carte des fournisseurs potentiels.

Les discussions couvrent également l’efficacité énergétique, la formation d’ingénieurs et le transfert de compétences. Ces chantiers, moins médiatiques que les contrats gaziers, conditionnent pourtant la crédibilité de la stratégie de transition algérienne. Sans montée en gamme technologique locale, les projets renouvelables risquent de rester cantonnés à de simples opérations d’importation d’équipements.

Un signal géopolitique vers Bruxelles

Le choix de Vienne comme partenaire privilégié n’est pas anodin. L’Autriche, membre de l’Union européenne mais historiquement attachée à sa neutralité, offre un canal diplomatique moins exposé que les grands partenaires traditionnels d’Alger que sont l’Italie, l’Espagne ou la France. Ce positionnement permet à l’Algérie de densifier son réseau européen sans dépendre d’un unique interlocuteur.

Pour les autorités algériennes, cette alliance s’inscrit dans une stratégie plus large de valorisation de la rente énergétique comme levier d’influence régionale. Les recettes des hydrocarbures, qui représentent toujours près de 90 % des exportations du pays, financent désormais explicitement la bascule vers un modèle énergétique hybride. Le pari est risqué mais lucide : utiliser le gaz pour acheter le temps nécessaire à l’émergence d’une industrie renouvelable compétitive.

Reste à mesurer la portée opérationnelle des engagements pris. Les protocoles signés entre États se heurtent souvent à la lenteur des décisions d’investissement finales et aux incertitudes réglementaires qui pèsent sur les projets énergétiques transfrontaliers. L’Algérie et l’Autriche devront démontrer, dans les prochains mois, leur capacité à transformer la déclaration politique en flux financiers et industriels concrets. Selon El Watan, l’accord bilatéral consacre une alliance énergétique à double dimension, articulant hydrocarbures et transition verte.

Pour aller plus loin

Cameroun : le coût d’importation du gasoil bondit de 49 % en trois mois · Washington puise 40 millions de barils dans ses réserves stratégiques · Cameroun : Yaoundé valide la cession de 42,5% du permis Thali à Prime

J’aime ça : J’aime Chargement…