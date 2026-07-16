Senelec titrise 108 milliards FCFA cotés à la Bourse de Luxembourg

La titrisation de la Senelec, portée à hauteur de 108 milliards de francs CFA et cotée à la Bourse de Luxembourg, marque un tournant pour le financement des services publics en Afrique de l’Ouest. L’opérateur historique de l’électricité au Sénégal devient le premier acteur énergétique du continent à faire admettre un tel véhicule sur une place européenne de premier rang. La transaction, structurée autour d’actifs générateurs de flux, vise à mobiliser des capitaux longs sans peser directement sur le bilan de l’entreprise ni sur l’endettement souverain déclaré.

Une architecture financière taillée pour rassurer les investisseurs internationaux

La titrisation consiste à convertir des créances futures en titres négociables, adossés à un flux prévisible de revenus. Dans le cas de la Senelec, la structuration s’appuie sur les recettes commerciales de l’entreprise, ce qui permet aux souscripteurs d’obtenir une visibilité sur le service de la dette sans être exposés à l’ensemble du risque corporate. Le choix de la place luxembourgeoise n’est pas anodin. Elle offre un cadre juridique éprouvé pour les véhicules de titrisation, une fiscalité maîtrisée et surtout une visibilité auprès des gérants d’actifs institutionnels européens, qui sont autant de gisements de liquidités que peu d’émetteurs africains parviennent à capter directement.

Cette opération à 108 milliards de francs CFA, soit environ 165 millions d’euros, reste modeste à l’échelle des marchés européens. Elle est en revanche significative pour l’écosystème financier ouest-africain, où les émissions structurées demeurent l’exception. Le signal envoyé est double : d’une part, une entreprise publique d’un pays classé en catégorie spéculative peut accéder aux compartiments réglementés d’une bourse européenne ; d’autre part, la sophistication des montages financiers progresse dans la zone franc, portée par un besoin croissant de refinancement du secteur énergétique.

Un enjeu de souveraineté financière pour le Sénégal

La Senelec supporte depuis plusieurs années une équation délicate : investissements lourds dans la production, l’extension du réseau et la transition vers un mix moins carboné, dans un contexte où la vérité des prix de l’électricité reste difficile à imposer socialement. Le recours à la titrisation permet de contourner en partie les limites de l’endettement bancaire classique et d’éviter une pression supplémentaire sur le budget de l’État sénégalais, déjà scruté par les bailleurs multilatéraux. En transformant des revenus commerciaux en instruments négociables, l’entreprise diversifie sa base d’investisseurs et sécurise un horizon de financement pluriannuel.

Le contexte macroéconomique donne une résonance particulière à l’opération. Le nouveau pouvoir sénégalais, arrivé à la tête de l’État en 2024, a fait de la souveraineté économique et de la transparence de la dette des axes affichés de sa politique. Une opération de titrisation cotée à l’étranger, mais adossée à des actifs domestiques, s’inscrit dans une logique de mobilisation de l’épargne internationale sans renoncement à la maîtrise stratégique de l’outil industriel. Reste à observer la manière dont cette architecture sera lue par les agences de notation et par le Fonds monétaire international, qui suit de près la structure d’endettement effective du pays.

Un précédent qui pourrait inspirer d’autres opérateurs africains

Au-delà du seul cas sénégalais, l’admission à la cote luxembourgeoise crée un précédent réplicable. Les compagnies d’électricité de la sous-région, souvent confrontées aux mêmes tensions entre besoins d’investissement et contraintes tarifaires, disposent d’actifs comparables susceptibles d’être titrisés. La Côte d’Ivoire, le Cameroun ou encore le Bénin observent avec attention la trajectoire de la Senelec, alors que le déficit d’infrastructures énergétiques en Afrique subsaharienne est chiffré en dizaines de milliards de dollars par la Banque africaine de développement.

La réussite de l’opération dépendra désormais de son exécution dans la durée : régularité des flux, qualité du recouvrement commercial, robustesse de la gouvernance du véhicule ad hoc. Si ces conditions sont tenues, la place de Luxembourg pourrait devenir un guichet privilégié pour les émetteurs africains du secteur régulé, en complément des bourses régionales comme la BRVM d’Abidjan. Concrètement, la Senelec ouvre une brèche que d’autres utilities pourraient élargir dans les prochains trimestres.

Selon Dakaractu.

Pour aller plus loin

L’Angola abaisse son taux directeur à 15,75 % pour relancer le crédit · Dette extérieure du Sénégal : la cartographie des créanciers dévoilée · Dette du parapublic sénégalais : cinq entités portent 81 % du total

J’aime ça : J’aime chargement…