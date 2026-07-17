Sergueï Lavrov en Afrique : Moscou avance ses pions dans les Grands Lacs

La récente tournée africaine de Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, illustre la constance d’une stratégie que le Kremlin déploie depuis plusieurs années sur le continent. Après les percées enregistrées au Sahel, la Russie porte désormais son effort sur la région des Grands Lacs, un espace stratégique riche en ressources et traversé par des lignes de fracture sécuritaires que Moscou entend transformer en leviers d’influence. Le déplacement du ministre, préparé de longue date, s’inscrit dans une séquence diplomatique dense qui prolonge les acquis des deux sommets Russie-Afrique de Sotchi et de Saint-Pétersbourg.

Une diplomatie russe méthodique dans les Grands Lacs

La région des Grands Lacs concentre plusieurs objectifs simultanés pour le Kremlin. Elle offre un accès à des chaînes d’approvisionnement critiques, du cobalt au coltan, au moment où la compétition sino-américaine sur les métaux stratégiques atteint un pic. Elle constitue aussi un espace politique fragmenté, où les autorités en quête de partenaires alternatifs trouvent en Moscou une écoute dépourvue des conditionnalités habituelles en matière de gouvernance ou de droits humains.

La tournée de Sergueï Lavrov s’appuie sur un réseau d’ambassades réactivé, sur des accords de coopération militaire signés discrètement ces dernières années et sur une présence économique en expansion. Le chef de la diplomatie russe capitalise sur le désenchantement d’une partie des opinions publiques africaines vis-à-vis des partenaires historiques, un ressort déjà exploité au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Reste que les Grands Lacs présentent une configuration plus complexe, avec des équilibres régionaux fragiles entre Kinshasa, Kigali, Bujumbura et Kampala.

Sécurité, mines et narratifs : le triptyque de Moscou

Sur le plan sécuritaire, la Russie propose un modèle éprouvé : formation d’officiers, ventes d’équipements et, dans certains cas, présence de contractants privés issus de la nébuleuse héritée du groupe Wagner, désormais réorganisée sous le contrôle plus direct du ministère russe de la Défense via l’Africa Corps. Ce dispositif séduit des exécutifs confrontés à des insurrections armées persistantes, notamment dans l’est de la République démocratique du Congo, où les groupes armés prolifèrent malgré les missions internationales successives.

Le second volet, minier, est indissociable du premier. Les entreprises russes, publiques ou proches du pouvoir, cherchent à sécuriser des concessions dans un contexte où les majors occidentales se retirent partiellement, contraintes par des exigences ESG croissantes. Le troisième volet, narratif, s’appuie sur une diplomatie publique active, relayée par des médias en langues locales et par une communication anti-occidentale calibrée pour trouver un écho dans les jeunesses urbaines.

Sergueï Lavrov articule ces trois dimensions avec le vocabulaire de la souveraineté et de la multipolarité, deux notions devenues cardinales dans le discours russe destiné au Sud global. La rhétorique fonctionne d’autant mieux qu’elle rencontre des attentes réelles, exprimées par des dirigeants soucieux de diversifier leurs partenariats après trois décennies de dépendance envers un nombre restreint d’acteurs.

Une recomposition qui bouscule les équilibres régionaux

La percée russe intervient dans un environnement déjà saturé. La Chine y demeure le premier partenaire commercial, la Turquie multiplie les ouvertures, les Émirats arabes unis investissent massivement dans la logistique minière et les puissances européennes tentent de préserver leurs positions. Face à cette concurrence, Moscou compense un déficit de moyens financiers par une agilité diplomatique et une offre sécuritaire distinctive.

Pour les capitales de la région, l’équation est délicate. S’ouvrir à la Russie permet d’accroître leur marge de manœuvre, mais expose à des sanctions secondaires américaines et à un refroidissement avec Bruxelles. Les gouvernements concernés arbitrent au cas par cas, souvent en privilégiant des coopérations sectorielles ciblées plutôt que des alignements stratégiques déclarés. Cette approche pragmatique, désormais dominante sur le continent, redessine progressivement la carte des influences.

La tournée de Sergueï Lavrov ne bouleverse pas immédiatement les hiérarchies établies. Elle confirme en revanche que la Russie a réussi son pari : redevenir un interlocuteur incontournable dans une région dont elle avait quasiment disparu au tournant des années 1990. Selon Financial Afrik, cette dynamique s’inscrit dans une stratégie de long terme dont les prochaines étapes se dessineront lors des sommets bilatéraux à venir.

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